Seagate introduceert 16TB-hdd voor thuisgebruik

Seagate heeft twee nieuwe 16TB-hdd's aangekondigd voor thuis- en kantoorgebruik. De IronWolf en IronWolf Pro hebben negen platters in een met helium gevulde behuizing. De reguliere versie is vanaf donderdag 13 juni te koop, het is vooralsnog onbekend of de Pro ook naar de Benelux komt.

Volgens Seagate zijn de IronWolf-schijven bedoeld voor nas-gebruik en kunnen ze een jaarlijkse werkdruk aan van maximaal 300TB per jaar. De reguliere IronWolf heeft een transfer speed van 210MB/s, de Pro-versie kan 250MB/s aan. De 3,5"-harde schijven draaien op 7200rpm en werken op basis van cmr en tdmr . De mtbf is een miljoen uur voor de reguliere versie, de Pro-variant kan tweehonderdduizend uur langer mee. Beide schijven hebben een cache van 256MB.

Prijzen en leverbaarheid voor de Nederlandse markt maakt Seagate zelf niet bekend, wel heeft webshop Central Point de reguliere 16TB-versie in de schappen staan. Deze kost 725 euro inclusief btw met een verwachte voorraaddatum van donderdag 13 juni. Volgens Anandtech zijn beide schijven nu te koop voor de Amerikaanse markt voor een prijs van omgerekend inclusief btw 655 euro voor de reguliere variant en omgerekend inclusief btw 714 euro voor de Pro-variant.

Seagate is niet de eerste hdd-fabrikant die een 16TB-harde schijf aankondigt. Zo kondigden Toshiba en Western Digital eerder dit jaar hun eigen schrijven aan. Western Digital wil dit jaar ook nog met een 18TB-schijf komen. Seagate is echter wel de eerste fabrikant waarvan de 16TB-schijf voor consumenten te koop is. Dat Seagate werkte aan een 16TB-hdd was begin 2017 al bekend, toen hoopte het bedrijf de schijven halverwege 2018 te kunnen verkopen. Waardoor er een vertraging van een jaar is ontstaan, is niet bekend.