vrijdag 27 januari 2017

Uit interne roadmaps van Seagate blijkt dat het bedrijf van plan is om binnen achttien maanden 14TB- en 16TB-hdd's op de markt te brengen. Verder mikt het bedrijf erop om in 2020 een 20TB-model te verkopen.

PCWorld schrijft dat de informatie tijdens een teleconferentie met aandeelhouders bekend werd gemaakt. Het bedrijf heeft al een 12TB-schijf klaarliggen, die wordt uitgedeeld aan partners om getest te worden. Stephen Luczo, de directeur van Seagate, zegt dat de feedback op de schijven positief zijn.

Seagate is niet het enige bedrijf dat bezig is aan schijven met een opslag van meer dan 10TB. Eerder maakte Western Digital bekend dat het een 12TB-hdd aan het samplen is bij bedrijven en het werkt aan een 14TB-schijf. Zowel de schijven van Seagate als die van WD zijn bedoeld voor de zakelijke markt.

Harde schijven zijn snel marktaandeel aan het verliezen ten opzichte van ssd's. Bij consumentenproducten worden ze gestaag uitgefaseerd. Fabrikanten van harde schijven leggen daarom steeds meer nadruk op harde schijven voor de servermarkt, waar ze kunnen dienen als relatief goedkope massaopslag.