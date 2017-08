WD voorziet My Book Duo van 20TB-opslagcapaciteit

WD heeft zijn My Book Duo-hdd's een update gegeven en brengt nu ook een variant uit met een opslagcapaciteit van 20TB. De My Book Duo is een behuizing met daarin twee hdd's, die in raid 0 of raid 1 ingesteld kunnen worden.

Volgens WD is de sequentiële leessnelheid via usb-c maximaal 360MB/s, als de schijven ingesteld staan op raid 0. Dat is ook de standaardconfiguratie van de hdd's, raid 1 voor redundantie is optioneel. In de behuizingen zitten WD Red-hdd's. Voor de My Bood Duo met een capaciteit van 20TB worden twee 10TB-hdd's gebruikt.

De nieuwe My Book Duo is 18cm hoog, 10cm breed en 16cm diep. De externe hdd's worden aangesloten via de usb-c-poort. WD levert kabels mee om het kastje aan te sluiten op een usb-c-poort of een usb-a-poort. Ook zijn er twee usb-a-poorten aanwezig die gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld een toetsenbord of muis aan te sluiten.

WD levert de nieuwe My Book Duo in configuraties van 4TB, 6TB, 8TB, 12TB, 16TB en 20TB. In alle gevallen gaat het om een behuizing met twee hdd's. Het goedkoopste model kost 310 euro en de uitvoering met de hoogste opslagcapaciteit heeft een adviesprijs van 740 euro. De twee 10TB-schijven die in dat model zitten, kosten op het moment van schrijven los evenveel.