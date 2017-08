CrashPlan stopt met back-up voor consumenten

Online back-updienst CrashPlan stopt met het aanbieden van zijn diensten aan consumenten. Het bedrijf dat achter de dienst zit, Code42, richt zich voortaan alleen nog op bedrijven. Huidige klanten behouden hun abonnement totdat het afloopt.

CrashPlan zegt dat het de data van klanten zo lang hun abonnement nog loopt veilig zal blijven bewaren. Daarnaast verlengt het bedrijf de abonnementsperiode van alle klanten met nog eens zestig dagen, zodat gebruikers de tijd hebben om hun data te verhuizen. Per direct kunnen nieuwe klanten zich niet meer aanmelden voor het CrashPlan for Home-abonnement.

Vanaf 23 oktober 2018 is de dienst in zijn geheel niet meer te gebruiken. Gebruikers die nu een abonnement hebben dat na die datum afloopt, worden dan gedurende de resterende termijn overgezet naar een zakelijk abonnement zonder extra kosten. CrashPlan doet klanten een voorstel om over te stappen naar Carbonite. Klanten die daar gebruik van maken krijgen bij die dienst een korting. Concurrent Backblaze probeert met een eigen kortingsactie om de klanten van CrashPlan binnen te halen.

Code42 zegt te stoppen met CrashPlan for Home omdat de eisen die gesteld worden aan online opslag voor consumenten en zakelijke gebruikers steeds verder uit elkaar komen te liggen. Door te stoppen met het consumentenaanbod denkt het bedrijf zich beter te kunnen focussen op de zakelijke oplossingen.