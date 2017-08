Microsoft haalt mogelijkheid om ReFS-volumes te maken uit Windows 10 Pro

Met de komst van de Fall Creators Update dit najaar haalt Microsoft de optie om volumes te maken met het Resilient File System uit Windows 10 Pro. Vanaf dan is dat alleen nog mogelijk met Windows 10 Pro for Workstations of de Enterprise-versie.

Windows 10 Pro-gebruikers die eerder al een ReFS-volume hebben gemaakt kunnen dat blijven gebruiken. Het aanmaken van nieuwe volumes kan na de update dit najaar echter niet meer. Die functionaliteit is vanaf dan voorbehouden aan Windows 10 Pro for Workstations.

ReFS is geoptimaliseerd voor grote volumes en bepaalde workloads. Het kan onder andere beter met grote datasets overweg dan ntfs. Het Resilient File System is een opvolger van ntfs en wordt door Microsoft al gebruikt voor Windows Server 2012 en 2016. Het verdwijnen van de mogelijkheid om ReFS-volumes te maken blijkt uit een lijst van functies die veranderen of wijzigen met de komst van de Fall Creators Update. Twitter-gebruiker Tero Alhonen ontdekte dat.

Microsoft introduceerde Windows 10 Pro for Workstations eerder deze maand. De Workstation-versie biedt onder andere ondersteuning voor maximaal vier processors en 6TB ram. In Windows 10 Pro is dat maximaal twee processors en 2TB werkgeheugen.