Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 6 juni 2017 22:35, 20 reacties • Feedback

Submitter: Michelli

Microsoft lijkt te werken aan een versie van Windows 10 Pro die geoptimaliseerd is voor workstations. Het besturingssysteem is onder andere van het ReFS-bestandssysteem voorzien. Ook maakt het OS snel delen van bestanden mogelijk en draait deze op pc's met vier cpu's.

De versie van het OS heet Windows 10 Pro for Workstation PC's, volgens de slides die een Twitter-gebruiker online zette. De gebruiker reageerde op users die een interne build van Windows 10, 'Pro for Advanced PC's', analyseerden, die Microsoft per ongeluk had vrijgegeven aan testers.

De software krijgt een speciale Workstation-modus, die moet zorgen dat het systeem maximaal presteert bij intensieve werklasten. Daarnaast krijgt het OS het ReFS-bestandssysteem, of Resilient File System, de opvolger van ntfs die Microsoft al gebruikt voor Windows Server 2012 en 2016. Dit bestandssysteem kan onder andere beter met grote datasets overweg.

Windows 10 Pro for Workstation PC's bevat daarnaast het SMBDirect-protocol voor het snel uitwisselen van bestanden met lage latency en weinig cpu-belasting. Daarnaast kan de software draaien op systemen met vier cpu's, waar dat bij de huidige Windows 10-versies op twee ligt, en met maximaal 6TB werkgeheugen. Volgens Microsoft zijn de wijzigingen het gevolg van feedback van powerusers en is het nog slechts een startpunt, met nieuwe functionaliteit voor het high-end segment op komst. Wanneer Microsoft Windows 10 Pro for Workstation PC's officieel gaat aankondigen is niet bekend.