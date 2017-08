Microsoft geeft informatie over ongedocumenteerde Windows 10-patch KB4033637

Microsoft heeft documentatie vrijgegeven voor KB4033637. De patch werd gepusht naar Windows 10-systemen, maar aanvankelijk was onduidelijk waar deze voor diende, wat vragen opleverde van gebruikers. De patch blijkt bedoeld te zijn als hulpmiddel voor Windows-updates.

KB4033637 wordt nog altijd niet genoemd in de geschiedenis van Windows 10-updates, maar de patch heeft nu wel een losse pagina met uitleg. Daarop staat dat de patch diagnostische en functionele verbeteringen bevat, om de 'toepasbaarheid van updates' in Windows 10 te bepalen.

Onder andere gebruikers van Gathering of Tweakers merkten de niet-gedocumenteerde patch deze week op. Omdat uitleg ontbrak, ontstond er verbazing of wantrouwen en verschenen er diverse theorieën. Zo dachten sommigen dat het ging om een beveiligingspatch voor een lek in Flash Player.

Volgens Softpedia verschenen rond 24 juli al de eerste vragen van gebruikers aan Microsoft over KB4033637. Sindsdien werd de update naar steeds meer Windows 10-gebruikers gepusht. Waarom Microsoft pas nu documentatie over de patch online heeft gezet, is niet duidelijk. Gebruikelijk zet het bedrijf direct informatie online als het updates uitbrengt.