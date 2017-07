Microsoft maakt Windows 10 S beschikbaar voor ontwikkelaars

Microsoft heeft de Windows 10 S-iso's beschikbaar gemaakt voor abonnees van zijn MSDN-dienst. Volgende week krijgen ook partners voor het Microsoft Education-initiatief toegang tot de software. Wanneer consumenten over de software kunnen beschikken is niet bekend.

Microsoft heeft de x86- en x64-versies van Windows 10 S en Windows 10 S N op MSDN gezet. "We brengen Windows 10 S uit voor ontwikkelaars om er zeker van te zijn dat ze de software testen. We willen dat met name ontwikkelaars die zich richten op de educatieve markt, apps maken die docenten en studenten kunnen gebruiken vanuit de Windows Store", is de mededeling die Microsoft-watcher Paul Thurrot kreeg.

Volgende week krijgen Microsoft-klanten die betrokken zijn bij het Education-programma toegang en verschijnt er een Update Assistant-tool. Of en wanneer consumenten over de software kunnen beschikken voor de algemene release, is niet bekend.

Windows 10 S is een uitgeklede variant van Windows 10, die alleen apps uit de Windows Store kan draaien. Microsoft richt zich op gebruik in scholen en andere educatieve instellingen. De software moet op systemen met minder krachtige hardware kunnen draaien en uitgebreide beheeropties krijgen.