Windows 10 S-gebruikers kunnen tot 31 maart 2018 overstappen naar W10 Pro

Microsoft heeft in een blogpost bekendgemaakt dat gebruikers van het Windows 10 S-besturingssysteem meer tijd krijgen om over te stappen op Windows 10 Pro. Gebruikers krijgen hier tot 31 maart 2018 gratis de tijd voor.

Oorspronkelijk konden gebruikers tot eind 2017 gratis overstappen van Windows 10 S naar Windows 10 Pro; daarna zou het 50 dollar gaan kosten, behalve voor studenten. Microsoft heeft nu bekendgemaakt dat deze periode is verruimd. Het bedrijf zegt hiermee gebruikers langer de kans te willen geven om bijvoorbeeld een specifieke app, die vooralsnog niet beschikbaar is in de Windows Store, toch nog binnen te kunnen halen.

Ook zegt Microsoft met deze ruimere periode te willen inspelen op mensen die een laptop met Windows 10 S hebben aangeschaft voor schoolactiviteiten of die een computer met het besturingssysteem in de vakantieperiode van december krijgen. Door de overstapperiode te verruimen wil Microsoft waarschijnlijk voorkomen dat mensen afzien van de aanschaf een apparaat met Windows 10 S. Mogelijk heeft het feit dat er nog altijd geen iTunes-versie in de Windows Store is te vinden, ook meegespeeld in de beslissing om de overstapperiode te verruimen, zo meldt ZDNet.

Microsoft heeft Windows 10 S in mei gepresenteerd. Het besturingssysteem is bedoeld voor systemen met lage hardware-eisen en draait alleen apps uit de Windows Store. Volgens Microsoft maakt dit het besturingssysteem veiliger. Daarnaast draaien de apps in containers, wat de beveiliging ook ten goede moet komen. Verder is het besturingssysteem gestroomlijnd voor betere prestaties. Microsoft wil met de Windows 10 S-pc's de concurrentie aangaan met Chromebooks, laptops met Chrome OS die steeds populairder worden in het onderwijs.