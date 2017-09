Cortana kan artikelen doorsturen van telefoon naar pc met Windows 10-update

Microsoft heeft een functie om nieuwsartikelen door te sturen van telefoon naar pc toegevoegd aan Windows 10. De functie zit in de nieuwste Insider-preview van het besturingssysteem en werkt via de Cortana-dienst van de softwaregigant.

Gebruikers kunnen via een knop onderin beeld van de Cortana-app op iOS en Android een artikel doorsturen naar de pc, zo blijkt uit de changelog van de Insider-preview van de nieuwste Windows 10-build. Vervolgens verschijnt er een venster die de opties geeft om het artikel direct te openen op pc of om dat later te doen.

Gebruikers konden al langer notificaties, sms'jes en reminders doorsturen vanaf iiOS en Android naar pc via de Cortana-app. De functie zit in build 16291 van de Insider-preview van Windows 10 en komt dus waarschijnlijk met de Fall Creators Update in de stabiele versie van Windows te zetten. De Fall Creators Update komt 17 oktober uit.

De functie werkt vooralsnog alleen van telefoon naar pc. Of en wanneer gebruikers artikelen kunnen doorsturen van pc naar telefoon, is onbekend. Cortana werkt in de Benelux, maar Microsofts digitale assistent kan nog geen Nederlands spreken.