Ziggo test docsis 3.1-apparaten in het lab

Ziggo gaat gebruikmaken van docsis 3.1. De aanbieder test apparatuur voor docsis 3.1 in het eigen laboratorium. Wanneer de aanbieder de techniek in modems bij klanten zal gaan testen, is momenteel nog niet bekend.

Hans den Heijer, woordvoerder van Ziggo, geeft geen details over docsis 3.1 bij Ziggo. "Op welke termijn wij docsis 3.1 zullen uitrollen kunnen wij nu nog niet zeggen." Er is niets bekend over hoe ver de kabelaar is met het testen van de technologie.

Het Zeeuwse kabelbedrijf Delta start begin 2018 met docsis 3.1, Caiway werkt niet aan de techniek en richt zich met name op glasvezel. Met docsis 3.1 kunnen kabelbedrijven 1Gbit/s-verbindingen gaan aanbieden en op termijn zijn hogere snelheden en symmetrische verbindingen mogelijk. Aanbieders moeten klanten daarvoor wel van nieuwe modems voorzien. Begin dit jaar was er al het gerucht dat Ziggo docsis 3.1-modems aan het uitleveren was, maar dat blijkt niet te kloppen.

