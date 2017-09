Microsoft maakt Windows Fall Creators Update vanaf 17 oktober beschikbaar

Microsoft maakt de Fall Creators Update voor Windows 10 vanaf 17 oktober 2017 beschikbaar. Dat maakte het bedrijf tijdens de IFA bekend. De introductie valt samen met die van de beschikbaarheid van Windows Mixed Reality-headsets.

De Fall Creators Update is de tweede grote update voor Windows 10 bij verschijning dit jaar; in april verscheen al de Creators Update. Waarschijnlijk distribueert Microsoft de update gefaseerd vanaf 17 oktober, net als het bedrijf bij de Creators Update deed. Microsoft kondigde de Fall Creators Update in mei aan.

De update brengt een nieuwe visuele weergave naar Windows 10, met de naam Fluent Design System, dat aanvankelijk bekend stond als Project Neon. Daarnaast zorgt de update voor de komst van OneDrive Files On-Demand, met uitgebreide synchronisatiemogelijkheden voor online bestandsopslag. Daarnaast komt er een universele clipboardfunctie die ook werkt op Android- en iOS-smartphones. Ook is Game Mode bijgewerkt, om deze modus bij het gamen volledige processorkracht te geven.

Tegelijk met de update komen de eerste Mixed Reality-headsets voor Windows 10 beschikbaar. Partners als Dell, Lenovo, Acer en HP hebben al dergelijke vr-brillen aangekondigd. Microsoft claimt bij de ontwikkeling gebruikgemaakt te hebben van de ervaringen met de HoloLens, onder andere voor het sensorsysteem om de omgeving van de gebruiker in kaart te brengen.