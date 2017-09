'Oracle ontmantelt Sparc-divisie'

Oracle zou vrijdag een reorganisatie aankondigen waarbij de hardwaredivisie Sparc MicroSystems grotendeels zou verdwijnen, waarbij ook Solaris getroffen zou worden. De verwachting van medewerkers is dat er veel ontslagen vallen bij voormalige Sun-onderdelen.

Het werk bij Sparc MicroElectronics ligt al een paar weken stil en voor vrijdag zijn de conferentiezalen door personeelszaken volgeboekt, meldt een betrouwbare bron tegen Tweakers. "Iedereen verwacht dat de bijl officieel zal vallen", beweert hij. Bij MicroElectronics werken zo'n duizend personeelsleden. De verwachting zou zijn dat Oracle vrijwel alle personeelsleden ontslaat. De claims liggen in lijn met anonieme berichten op The Layoff, waar medewerkers claimen dat FeDex-notificaties met betrekking tot ontslagen naar hen onderweg zijn.

Het rommelt al langer bij de bedrijfsonderdelen die bij Oracle werden ondergebracht na de overname door Sun Microsystems in 2009. Eind vorig jaar waren er al geruchten dat Oracle geen toekomst meer zag voor Solaris en ontwikkelteams wilde schrappen. In januari verdween Solaris 12 van de roadmap en werden ontwikkelaars van Solaris naar Linux-divisies doorgeschoven.

Het voormalige hoofd van Sparc MicroElectronics, John Fowler, nam halverwege vorige maand zelf al ontslag volgens The Register en vele medewerkers zouden inmiddels al op zoek zijn naar een andere baan. Onder andere ARM zou al azen op de vertrekkende medewerkers van Oracle. In februari introduceerde Oracle nog de Exadata SL6 met de Sparc M7 en draaiende op Sparc Linux. Na het vertrek van Fowler zou deze alweer van de prijslijsten van Oracle zijn verdwenen.

De berichten over de reorganisatie komen op een moment dat de Sparc M8-processor gereed zou zijn voor productie. Op de eerder genoemde roadmap van Oracle staat deze waarschijnlijk als 'Sparc Next' aangeduid en de kans is aanwezig dat deze chip volgende maand nog tijdens Oracle Open World aangekondigd gaat worden. Oracle werkte in de afgelopen jaren feitelijk alleen nog met Fujitsu samen aan Sparc-systemen. Dat Japanse bedrijf bracht in april nog de M12-server met Sparc-chips uit, maar lonkt inmiddels ook naar ARM voor gebruik van hun chips in supercomputers.

In zijn laatste financiële jaarcijfers maakte Oracle bekend dat de omzet uit hardware 4,15 miljard dollar bedroeg, in 2014 was dat nog 5,37 miljard dollar en elk jaar sindsdien nam de omzet af, constateert The Register.