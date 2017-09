Oracle-medewerkers bevestigen ontslagen bij Sparc en Solaris

Medewerkers van Oracle bevestigen berichten van vrijdag dat er ontslagen zijn gevallen bij de onderdelen die zich bezighouden met de Sparc-chips en Solaris. Volgens schattingen zijn er 2500 mensen op straat gezet en zijn de divisies vrijwel volledig ontmanteld.

Oracle zelf heeft geen mededelingen gedaan over een reorganisatie. Op The Layoff melden medewerkers anoniem over de ontslagronde van afgelopen vrijdag, waarover voorafgaand al berichten verschenen. Ook op Twitter bevestigen medewerkers de ontslagronde. Volgens een topic dat de ontslagen bijhoudt gaat het om 2500 man en is de ontwikkeling van de Sun-producten Sparc en Solaris daarmee effectief gestopt. Ook de afdeling voor opslagproducten zou getroffen zijn.

Het grootste aantal ontslagen zou in Santa Clara gevallen zijn: 1500 banen zouden daar geschrapt zijn. Niet bekend is om hoeveel ontslagen het in Europa gaat. Een ander topic op The Layoff spreekt ervan dat de geruchten over een halvering van de Sparc-divisie overdreven waren, maar reacties daarop spreken ervan dat 75 procent tot meer dan 90 procent van de hardwareteams op straat is gezet.

Bij Solaris zou het om 80 tot 95 procent van de medewerkers gaan. Onder andere de teams voor Userland, virtualisatie en de core-kernel zouden vrijwel volledig ontmanteld zijn. De vraag is wat de invloed zal zijn op de release van Solaris 11.next. Deze versie, die voorheen als 11.4 bekendstond, staat op Oracles roadmap voor dit jaar en komende jaren.