Alipay introduceert betaalmethode 'smile to pay' in Chinees restaurant

Bezoekers van een KFC-restaurant in het Chinese Hangzhou kunnen voortaan de betaling van hun eten afronden met behulp van gezichtsherkenning. De 'smile to pay'-toepassing van Alipay scant gezichten van klanten binnen twee seconden.

De gezichtsherkenning is niet de enige verificatiemethode; klanten dienen ook hun mobiele nummer op te geven voor het afronden van de betaling. De techniek is bestand tegen fraude, volgens de makers. "Smile to pay kan spoofpogingen met foto's en video's van andere personen blokkeren door de combinatie van een 3d-camera en detectiealgoritmes", zegt Jidong Chen, verantwoordelijk voor de biometrische identificatietechniek bij Ant Financial, dat de dienst samen met Alipay ontwikkeld.

Daarnaast maakt de dienst gebruik van de Face ++-technologie van de Chinese start-up Megvii, schrijft de South China Morning Post. Het gaat volgens de bedrijven om de eerste commerciële toepassing van een betaalsysteem dat klanten identificeert op basis van gezichtsherkenning.