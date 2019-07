Alipay voegt schoonheidsfilter toe aan betalen via gezichtsherkenning

Alipay krijgt filters om mensen die via gezichtsherkenning betalen er aantrekkelijker uit te laten zien. Volgens moederbedrijf Alibaba worden de schoonheidsfilters doorgevoerd om tegemoet te komen aan klachten van klanten die het vervelend vinden om hun gezicht op een scherm te zien.

De nieuwe functionaliteit werd aangekondigd op het Chinese sociale netwerk Weibo, zo merkte TechCrunch op. Winkels die betaling via het scannen van het gezicht van de klant ondersteunen, krijgen filters die ervoor moeten zorgen dat klanten er op het scherm mooier uit zien. Dat moet al binnen een week gebeuren.

Met de verandering komt Alipay naar eigen zeggen tegemoet aan klanten die het vervelend vinden om hun gezicht op een scherm te zien als zij proberen via een gezichtsscan een betaling goed te keuren. Sommige klanten zouden hebben aangegeven dat de gezichtsscanner hen er lelijker uit laat zien, waardoor betalen ongemakkelijk aanvoelt, aangezien hun gezicht in de winkel in veel gevallen ook voor andere klanten zichtbaar is.

Betalen met je gezicht is in China aan een opmars bezig. Naast Alipay biedt ook concurrent WeChat de mogelijkheid om betalingen te autoriseren via een scan van het gezicht.