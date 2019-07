Nintendo: we moeten meedoen op het gebied van cloudgaming en vr

Nintendo heeft tijdens een vergadering met aandeelhouders aangegeven dat het bedrijf mee moet gaan in de ontwikkeling van cloudgaming en vr-diensten. Een van de zaken waar Nintendo naar kijkt is het streamen van games via 5g.

De uitspraken zijn afkomstig van Nintendo-ceo Shuntaro Furukawa tijdens een vraag-en-antwoordsessie op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Een vertaling van de vragen en antwoorden is door Nintendo online gezet. Op een opmerking van een aandeelhouder die aangaf dat Nintendo nogal langzaam is met het ontwikkelen van nieuwe technologie zoals cloudgaming en vr, gaf Furukawa aan dat zijn bedrijf mee moet doen aan de ontwikkelingen die momenteel op dit gebied plaatsvinden. Datzelfde geldt overigens voor het aanbieden van game-abonnementen, zoals concurrenten Sony, Microsoft en Google inmiddels doen.

Nintendo-topman Shigeru Miyamoto voegde daar aan toe dat het weliswaar zo lijkt dat er weinig wordt gedaan aan streaming en vr, maar dat er binnen het bedrijf wel degelijk al geruime tijd mee wordt getest. "Omdat we pas iets bekend maken als er een product wordt uitgebracht, kan het lijken dat we achterlopen", aldus Miyamoto.

Een van de dingen waar Nintendo naar kijkt is het gebruiken van 5g voor cloudgaming. Een mogelijk bezwaar daarbij is de kosten van cloudgaming via 5g, dus weet Nintendo nog niet zeker of het om een haalbaar idee gaat. Daadwerkelijke nieuwe producten of diensten kondigde het bedrijf tijdens de vraag-en-antwoordsessie niet aan.