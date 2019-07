Rapport: gezichtsherkenning Britse politie faalt in vier van vijf gevallen

Uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat in meer dan vier op de vijf gevallen de gezichtsherkenning van de politie melding maakt van een onschuldig persoon. De Britse politie stelt echter dat er slechts in 0,1 procent van de gevallen een fout wordt gemaakt.

Het onderzoek is uitgevoerd door wetenschappers van de University of Essex, en zij keken naar de gegevens van zes tests die door de Britse politie zijn uitgevoerd in Londen om de gezichtsherkenningssoftware te testen. Daaruit blijkt dat in 42 gevallen waarbij een gezicht werd herkend van een potentiële verdachte, het slechts acht keer geen vals-positief geval betrof. Dat betekent dus dat het systeem er in 81 procent van de gevallen naast zat.

De Britse politie gebruikt echter een andere maatstaf om het succes te meten: zij kijken naar het totaal aantal herkende gezichten en vergelijken dat het met aantal gezichten dat door het systeem is verwerkt, waarbij dus geen match werd gevonden en het systeem geen alarm sloeg. Door deze rekenmethode te gebruiken is de foutmarge slechts 0,1 procent.

In een reactie laat een woordvoerder van de Britse politie weten niet blij te zijn met hoe het onderzoek, dat is ingezien door Sky News, maar niet publiekelijk is vrijgegeven, is gerapporteerd. Zij stellen dat de onderzoeksresultaten 'negatief en ongebalanceerd' zijn, terwijl de auteurs van het onderzoek juist aangeven grote bezwaren te zien met hoe het systeem op dit moment werkt.