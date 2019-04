Man wil miljard van Apple na onterechte arrestatie 'via gezichtsherkenning'

In de Verenigde Staten heeft een achttienjarige man een rechtszaak tegen Apple aangespannen waarin hij 1 miljard dollar van de techgigant eist. De man claimt mogelijk mede dankzij Apples gezichtsherkenningssysteem onterecht gearresteerd zijn voor diefstallen in Apple Stores.

Ousmane Bah werd op 29 november vorig jaar gearresteerd nadat hij onterecht gelinkt werd aan winkeldiefstallen in Apple Stores in Boston, New Jersey, Delaware en Manhattan. Kennelijk beschikte de echte dader over zijn verloren of gestolen learner's permit, een identiteitskaart voor mensen die nog rijles hebben met daarop naam, adres en andere persoonlijke gegevens. Omdat er geen foto op de identiteitskaart stond, zou het gezichtsherkenningssysteem van Apples winkels mogelijk de gegevens van Bah ten onrechte gekoppeld hebben aan de foto van de echte dief, zo luidt de claim.

Bij het arrestatiebevel bleek dat de dader totaal niet op Ousmane Bah leek. Voor de diefstal in Boston, waar spullen ter waarde van zo’n 1100 euro werden ontvreemd, had Bah volgens Bloomberg bovendien een alibi. Hij zou op dat moment in Manhattan zijn geweest op het eindejaarsbal van zijn school.

Ter compensatie voor de valse beschuldigingen en de 'stress en ontberingen' die dat met zich meebracht, eist Bah middels een rechtszaak nu 1 miljard dollar van Apple, of omgerekend 889 miljoen euro. Inmiddels zijn de aanklachten tegen Bah in drie van de vier staten ingetrokken. Alleen in New Jersey loopt momenteel nog een onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de diefstal. Apple zelf wil volgens Bloomberg geen commentaar geven op de zaak.

Update, 21.00: Apple verklaart tegen Bloomberg geen gezichtsherkenning te gebruiken in zijn winkels.