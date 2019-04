Microsoft start met notificaties in Windows 7 over einde ondersteuning

Microsoft is begonnen met het uitsturen van notificaties naar Windows 7-gebruikers om hen te waarschuwen dat de ondersteuning van dit besturingssysteem op 14 januari 2020 stopt. Wie nog werkt met de oude versie wordt geadviseerd om voor deze datum te upgraden naar Windows 10.

Enkele gebruikers van Reddit meldden de voorbije dagen dat ze de notificatie hebben ontvangen. "Na 10 jaar loopt de ondersteuning voor Windows 7 op zijn eind", luidt de titel van de boodschap. In de tekst eronder stelt Microsoft er begrip voor te hebben dat 'verandering moeilijk kan zijn': "Daarom willen we je ruim op tijd helpen met het back-uppen van je bestanden en je voorbereiden op wat de toekomst brengt".

Volgens Windows Latest kunnen gebruikers de notificatie gewoon wegklikken, en er via een vinkje desgewenst nooit meer aan herinnerd worden, of doorklikken naar een Microsoft-website met meer informatie over de deadline en de vervolgmogelijkheden. Windows 7 blijft ook na 14 januari 2020 trouwens gewoon werken, maar zal geen updates meer ontvangen, met alle veiligheidsrisico’s van dien. Voor bedrijven wordt een uitzondering gemaakt: zij kunnen tegen betaling Windows 7-updates blijven ontvangen tot 2023.