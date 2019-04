Stadsbestuur Berlijn moet nog 76.000 Windows 7-installaties upgraden naar W10

Het stadsbestuur van Berlijn moet nog bijna 76.000 digitale werkplekken upgraden van Windows 7 naar Windows 10. De vraag is of dat gaat lukken voor 14 januari 2020, de datum waarop Microsoft de ondersteuning voor het OS beëindigt.

De administratieve autoriteiten van Berlijn hebben tot nu toe slechts 2022 van de 78.000 gemeente-pc's overgezet naar Windows 7, oftewel 2,6 procent. Der Tagesspiegel becijfert dat de gemeente de komende acht maanden 312 computers moet overzetten om de deadline van 14 januari 2020 te halen. Op die datum stopt Microsoft met de ondersteuning van Windows 7. Dat betekent dat het OS standaard geen beveiligingsupdates meer ontvangt.

Organisaties kunnen tegen betaling nog wel beveiligingspatches ontvangen, wat Berlijn een flink bedrag kan kosten. In 2015 moest de Nederlandse overheid bijvoorbeeld 1,7 miljoen euro aan Microsoft betalen voor verlengde ondersteuning voor vijfduizend Windows XP-installaties.

Onverwacht komt het stoppen van de ondersteuning van Windows 7 niet voor Berlijn. In mei 2017 was het besluit al gevallen dat de administratie het gebruik van het OS vanaf 30 november 2019 zou verbieden. In 2015 lukte het Berlijn ook al niet om zijn tienduizenden Windows XP-werkplekken op tijd over te zetten naar Windows 7.