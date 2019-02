'Verlengde ondersteuning Windows 7 Pro kost eerste jaar 50 dollar per systeem'

Microsoft rekent vanaf 14 januari 2020 50 dollar per systeem voor verlengde ondersteuning van Windows 7 Pro met beveiligingsupdates. In het tweede en derde jaar nemen die kosten toe tot respectievelijk 100 en 200 dollar. Dat claimt ZDNet.

Microsoft heeft volgens ZDNet aan klanten en verkoopafdelingen de prijzen bekendgemaakt die het gaat rekenen voor de verlengde ondersteuning voor de zakelijke varianten van Windows 7. Van januari 2020 tot januari 2021 moeten bedrijven 25 dollar per apparaat betalen waarop Windows 7 Enterprise staat. In de twee jaren erna neemt dat toe tot 50 en 100 dollar.

Voor Windows 7 Pro zijn de bedragen met 50, 100 en 200 dollar nog hoger. Microsoft levert drie jaar betaalde Windows 7 Extended Security Updates voor zijn oude OS. Als bedrijven in het tweede of derde jaar verlengde ondersteuning aanvragen, moeten ze ook voor de voorgaande jaren betalen. Of Microsoft kortingen gaat aanbieden aan grote ondernemingen met veel systemen wilde het bedrijf niet bevestigen tegen ZDNet.

Windows 7 heeft al sinds 2015 geen mainstream support meer. Dankzij de extended support kunnen gebruikers nog tot 14 januari 2020 beveiligingsupdates ontvangen maar daarna is de nog altijd veelgebruikte software end-of-life.