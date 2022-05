Microsoft deactiveert OneDrive-app op Windows 7, 8 en 8.1 in maart 2022

Microsoft meldt dat de OneDrive-applicatie voor Windows 7, 8 en 8.1 vanaf maart van 2022 niet meer zal synchroniseren met de cloud. Windows 8.1 zit nog in zijn extended support-fase tot 10 januari 2023.

Microsoft meldt dat het de apps buiten werking stelt om 'middelen te richten op nieuwe technologieën en besturingssystemen, en om gebruikers de meest up-to-date en veilige ervaring te bieden'. Twee maanden voordat de apps niet meer werken, dus op 1 januari 2022, krijgen ze ook geen updates meer. Ondanks dat Windows 8.1 nog tien maanden na het uitschakelen extended support krijgt, trekt Microsoft de stekker eruit.

Het advies van het bedrijf is om te upgraden naar Windows 10 of 11 om onderbreking van de dienst te voorkomen. Daarnaast is het gebruik van OneDrive via de browser een alternatief, maar daarmee kunnen gebruikers niet automatisch bestanden synchroniseren.

Gebruikers van de zakelijke variant van OneDrive kunnen de app nog wel blijven gebruiken; daarover vertelt Microsoft dat 'ondersteuning voor deze applicatie aansluit bij de Windows-ondersteuningscyclus'. Dat betekent vermoedelijk dat Windows 8.1-gebruikers nog zeker tot het einde van zijn extended support-fase die app kan blijven gebruiken en dat Windows 7-gebruikers met extended security updates ook nog in aanmerking komen.