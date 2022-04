Canonical verlengt ondersteuningsduur Ubuntu 14.04 en 16.04

Canonical breidt zijn Extended Security Maintenance-aanbod uit naar de lts-releases van Ubuntu 14.04 en Ubuntu 16.04. Dat betekent dat klanten met een abonnement tien jaar ondersteuning vanaf de releasedatum krijgen.

De uitbreiding van de levensduur van de Ubuntu-versies maakt dat de ondersteuning van 14.04 Trusty Tahr nu in april 2024 in plaats van in april 2022 eindigt en dat die van 16.04 Xenial Xerus in april 2026 in plaats van in april 2024 ten einde is. Ubuntu 14.04 en 16.04 verschenen in respectievelijk 2014 en 2016.

In beide gevallen gaat het al om zogenoemde long term support-releases. Canonical heeft om de twee jaar lts-releases op zijn planning staan. Ubuntu 18.04 LTS was in 2018 de eerste versie die als onderdeel van een Extended Security Maintenance-aanbod tien in plaats van vijf jaar ondersteuning kreeg.

Dat aanbod is nu dus uitgebreid naar de oudere releases, waarmee ook gebruikers van deze software langere tijd beveiligingsupdates en kernel-livepatches tegemoet kunnen zien. Volgens Canonical krijgen ze zo extra tijd om hun upgradeplannen te implementeren.

De verlengde ondersteuning betreft alleen fixes voor kwetsbaarheden die de aanduiding 'hoog' en 'kritiek' krijgen. Bij Ubuntu 14.04 LTS betreft de ondersteuning de 64bit-x86-versie, terwijl bij 16.04 LTS s390x, Arm64 en x86-64 ondersteund wordt. Voor enterprisegebruikers gaat het om betaalde ondersteuning, maar voor persoonlijk gebruik is ESM onderdeel van het Ubuntu Advantage Essential-abonnement, dat gratis is voor individuen met een maximum van drie systemen.