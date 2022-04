Topman komende Overwatch 2-game verlaat Blizzard

Chacko Sonny, executive producer van de komende Overwatch 2-game, vertrekt deze week bij Blizzard. Een reden voor zijn vertrek wordt niet gegeven. Meerdere hooggeplaatste Blizzard-werknemers zijn sinds de aantijgingen van seksuele intimidatie van deze zomer vertrokken.

Sonny zegt in een mail aan medewerkers die is ingezien door Bloomberg, dat hij vrijdag vertrekt bij Blizzard. Hij geeft niet aan waarom hij weggaat, maar zegt wel dat de afgelopen jaren een 'absoluut privilege' waren en 'een van de beste ervaringen van mijn carrière'. Blizzards co-leiders Jen Oneal en Mike Ybarra bedanken Sonny in een aparte mail voor zijn werk.

Blizzard zegt in een reactie tegen media dat Sonny vertrekt en 'tijd vrij neemt' nadat hij vijf jaar voor Blizzard heeft gewerkt. Eerder werkte hij aan de eerste Overwatch-game. In april vertrok Jeff Kaplan, de eerdere hoofdontwikkelaar van Overwatch 2. Aaron Keller nam zijn rol over als gamedirector. Blizzard gaat op zaterdag meer bekendmaken over Overwatch 2.

Vorige week vertrok Blizzards Chief Legal Officer Claire Hart, blijkt uit Harts LinkedIn-pagina. Hart geeft evenmin aan waarom ze vertrekt. Ze werkte ruim drie jaar voor het bedrijf, jaren die 'vol zaten met onverwachte kronkels en bochten'. Eerder verliet Activision Blizzard-directeur J. Allen Brack het bedrijf.

De staat Californië heeft Activision Blizzard in juli aangeklaagd vanwege verregaande discriminatie en seksueel overschrijdend gedrag. Volgens de aanklagers is er een 'frat-boycultuur' en krijgen vrouwen binnen het bedrijf minder snel promoties. De seksuele intimidatie zou zover zijn gegaan dat een vrouwelijke werknemer zich van het leven beroofde. Eerder deze week dagvaardde de Amerikaanse overheidsinstantie SEC het bedrijf om de behandeling van werknemers.