'Blizzard wilde Warcraft III: Reforged niet uitstellen wegens preorders'

Ontwikkelaar Blizzard zou hebben geweten dat Warcraft III: Reforged niet voldeed aan wat het bedrijf had beloofd, maar wilde de game niet uitstellen vanwege de preorders voor de remake. Blizzard zou bang zijn geweest dat klanten hun geld terug zouden vragen.

De ontwikkelaar zou daarnaast bang zijn dat klanten de remake ook niet meer zouden kopen, schrijft Bloomberg op basis van interne documenten en gesprekken met anonieme Blizzard-medewerkers. Ontwikkelaars binnen Blizzard zeggen dat het bedrijf preorders voor het spel aannam, ook al wisten ze dat het spel niet klaar was voor release. Deze ontwikkelaars zouden ook voor release hebben aangegeven dat Blizzard de 'drang om een onaf spel te publiceren vanwege financiële druk' moest weerstaan.

Uit het interne document, waarin Blizzard de ontwikkeling en release van Warcraft III: Reforged analyseert, blijkt volgens Bloomberg ook dat de ontwikkeling van de remake door te kleine budgetten, onduidelijke visie en mismanagement werd geplaagd. Zo kreeg het Classic Games-team dat aan de remake werkte niet genoeg budget om voldoende ontwikkelaars aan te nemen. Blizzard zou liever geld geven aan teams dat aan grote titels werkte, zoals Diablo IV en Overwatch 2. Acht maanden na de release van Warcraft III: Reforged werd het Classic Games-team opgedoekt.

Daarnaast zou de baas van Classic Games een 'agressieve manager' zijn, waarbij hij vaak onrealistische deadlines gaf en trips naar het buitenland nam. Onder zijn leiding ontstond er veel miscommunicatie binnen het team, schrijft Bloomberg, en waren er ruzies over de scope en de stijl van het spel. In het document spreken ontwikkelaars over uitputting, anxiety, depressie 'en meer'. Werknemers moesten meermaals 's avonds en in het weekend werken. Door deze problemen werden steeds meer geplande functies geschrapt, om het spel zo op tijd af te kunnen krijgen.

Warcraft III: Reforged verscheen januari vorig jaar en kende veel bugs. Toen kwamen spelers er ook achter dat beloofde verbeteringen, zoals nieuwe cutscenes, niet waren meegenomen. Het laddersysteem om competitieve spelers te kunnen ranken dat in het originele spel zat, was bij de remake weggehaald. Blizzard maakte snel na release bekend dat kopers hun geld terug konden krijgen.

Een Blizzard-woordvoerder geeft tegen Bloomberg aan dat de uitgever inderdaad had moeten wachten met het uitbrengen van het spel, tot het daadwerkelijk klaar was. De woordvoerder zegt verder dat er nu een nieuw team is dat aan updates voor Warcraft III: Reforged werkt en dat het binnen het bedrijf verbeteringen heeft doorgevoerd binnen de ontwikkelingsprocessen. Eerder deze week verschenen claims dat binnen Blizzard een 'frat-boycultuur' zou heersen met veel seksuele intimidatie.