Apple verwijdert DOS-emulator voor iOS uit App Store

Apple gaat iDOS 2 uit zijn winkel voor iOS-apps verwijderen. De emulator voor het spelen van klassieke DOS-games is al sinds 2014 aanwezig in de App Store, maar bij een review na een recente update kwam Apple tot de conclusie dat de app de voorwaarden schendt.

De ontwikkelaar van iDOS 2, Chaoji Li, wilde onlangs een update met bugfixes voor zijn app doorvoeren, maar kreeg van Apple te horen dat deze update geweigerd werd omdat de app in strijd is met de algemene voorwaarden van de App Store. Specifiek gaat het om onderdeel 2.5.2 van deze voorwaarden, die voorschrijft dat apps geen uitvoerbare code mogen installeren of starten die de functionaliteit van de app kan aanpassen.

Bij iDOS 2 ging het om het uitvoeren van package- en imagebestanden en het toestaan van het importeren van games voor iTunes File Sharing and Files, zo kreeg Li volgens MacRumors te horen. Hij kreeg van het bedrijf twee weken de tijd om de functionaliteit te verwijderen, zo niet, dan verwijdert Apple iDOS 2. Li geeft aan dat hij hier niet aan zal voldoen, omdat het gaat om functies die kritisch zijn voor de werking van de app en gebruikers de app hebben aangeschaft voor deze functies.

In 2010 verscheen iDOS in de App Store, gevolgd door iDOS 2 in 2014. De app staat ook bekend als DOSpad en is gebaseerd op DOXBox. De app is met name bedoeld voor het draaien van klassieke DOS-games op bijvoorbeeld iPads, met bediening via touchscreen. Sinds 2020 is het mogelijk gamebestanden te uploaden in iDOS, waaronder via iCloud-opslag, waar Apple nu bezwaar tegen maakt.