Dns-storing Akamai kwam door update softwareconfiguratie

De dns-storing bij Akamai die donderdagavond grote hoeveelheden sites wereldwijd onbereikbaar maakte, kwam door een bug die werd veroorzaakt door een update van een softwareconfiguratie. De storing duurde een uur.

De configuratie-update veroorzaakte om donderdag om 17.46 een bug in het dns-systeem van Akamai. Door deze update terug te draaien, was de storing een uur later verholpen. Dat meldt Akamai in een korte update. Volgens het bedrijf had de storing 'impact op sommige websites van klanten'. Volgens het bedrijf vond er geen aanval plaats op het platform van Akamai. Details over de update en de impact geeft het bedrijf verder niet.

Donderdagavond was een groot aantal websites wereldwijd onbereikbaar door de dns-storing. Veel bedrijven nemen Akamais Edge DNS-dienst af, juist om websites beschikbaar te houden, ook als ze bijvoorbeeld doelwit van ddos-aanvallen zijn. De op IP Anycast gebaseerde dienst van Akamai maakt gebruik van duizenden nameservers in meer dan 140 steden wereldwijd om weerstand te bieden tegen aanvallen.

Dat het een risico is dat sites zo op diensten van grote partijen leunen om bereikbaar te zijn, bleek eerder dit jaar bij een storing van cdn-dienst Fastly. Ook die storing leidde ertoe dat sites wereldwijd onbereikbaar waren. Door de storing bij Akamai waren onder andere sites van media en banken onbereikbaar. De omvang van de storing leek op Downdetector wel groter dan deze werkelijk was: die site maakt gebruik van postings op sociale media om een indicatie van storingen te geven. Veel gebruikers plaatsten meldingen met betrekking tot mogelijke storingen bij Google, AWS en Cloudflare, maar deze bedrijven hebben hun eigen dns-diensten die niet getroffen waren.

Netwerkanalysebureau Thousand Eyes heeft de impact van de storing in kaart gebracht. Volgens het bedrijf verschilde de impact sterk per klant. Een deel van de klanten in Akamai's cdn-netwerk was geheel niet bereikbaar terwijl Amazon dat bijvoorbeeld wel was, omdat het naast Akamai andere cdn-netwerken en zijn eigen dns-dienst gebruikt.