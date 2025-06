Cloudflare zegt grootste ddos-aanval van 71 miljoen requests per seconde te zien

Cloudflare zegt dat het afgelopen weekend de grootste http-ddos-aanval heeft afgeslagen die het bedrijf ooit zag. Het zou gaan om een HTTP/2-aanval die op het hoogtepunt 71 miljoen requests per second overschreed. Daarmee was de aanval ruim een derde groter dan het vorige record.

Cloudflare schrijft dat het in het afgelopen weekend meerdere ddos-aanvallen heeft afgeslagen voor klanten. Het gaat om enkele tientallen aanvallen waarvan de meerderheid tussen de 50 en 70 miljoen requests per second afvuurden. In het ernstigste geval bedroeg een van de aanvallen 71 miljoen rps. Tijdens de vorige grootste aanval die Cloudflare ooit detecteerde, werden er 46 miljoen rps afgevuurd richting doelwitten. Dat gebeurde in juni van 2022. In augustus sloeg Google ook al zo'n grote aanval af.

Veel details over de aanval geeft Cloudflare niet, maar het gaat volgens het bedrijf in ieder geval om HTTP/2-aanvallen waarbij de requests van 30.000 verschillende IP-adressen afkomstig waren. De aanvallen vonden plaats op verschillende websites van gameproviders, cryptovalutabedrijven, hostingproviders en cloudplatformen. Volgens Cloudflare werden de botnets aangestuurd vanaf 'vele cloudproviders', al geeft het bedrijf daar verder geen details over.

De aanval zou niets te maken hebben met recente aanvallen van vorige week die plaatsvonden op ziekenhuizen en andere zorginstellingen. De aanvallers zouden daar andere methodes voor gebruiken. Ook zegt Cloudflare dat de aanval niets te maken heeft met de Superbowl, die dit weekend in Amerika plaatsvond.

Experts zien al jaren een toename in niet alleen het aantal ddos-aanvallen, maar ook de groottes daarvan. Die worden onder andere groter omdat botnets professioneler worden opgezet, zodat die beter kunnen scannen op iot-apparaten die worden meegenomen voor een aanval. Cloudflare zegt dat ddos-aanvallen steeds vaker voorkomen als afpersingsmethode. Dat zou volgens het bedrijf in het laatste kwartaal van 2022 zijn toegenomen. Experts waarschuwen al jaren voor ddos-aanvallen die als alternatief voor ransomware worden ingezet, maar vanwege de vaak korte duur en de betere afweermethodes tegen ddos-aanvallen komt dat in de praktijk minder vaak voor dan systeemversleuteling of datadiefstal.