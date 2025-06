WinFuture deelt vermeende specs en prijzen van Samsung Galaxy A34 en A54

De mogelijke specificaties en voorlopige prijzen van de aankomende Samsung Galaxy A34 en A54 zijn online verschenen. De midrangetoestellen moeten ongeveer 400 en 500 euro gaan kosten. De apparaten hebben een 5000mAh-accu, dualsim en kunnen met 25W laden.

WinFuture zegt informatie te hebben over de Samsung Galaxy A34 en de duurdere A54. Eerder werden al de renders gelekt van de A34 en A54. Volgens WinFuture heeft de Galaxy A54 5G een 6,4"-superamoled met 2340x1080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Samsung heeft in de A54 de nieuwe octacore- Exynos 1380-cpu geplaatst. De vier snelle rekenkernen hebben een klokfrequentie van 2,4GHz waar de andere vier energiezuinige kernen maximaal 2GHz behalen. Volgens WinFuture zijn de singlecoreprestaties vijf procent hoger dan de voorganger, de Exynos 1280. Op multicoregebied zou de nieuwe soc dertig procent sneller zijn dan zijn voorganger. Het werkgeheugen is met 8GB gelijk gebleven. Bij de A54 kunnen gebruikers kiezen uit modellen met een opslagcapaciteit van 128GB of 256GB. In tegenstelling tot de topmodellen van het merk is die opslag uit te breiden met een microSD-kaart tot maximaal 1TB.

De A54 is aan de achterkant voorzien van drie camera's. De hoofdcamera maakt gebruik van een 50-megapixelsensor. Ook is de smartphone voorzien van een 12-megapixelcamera voor ultragroothoekopnamen en een 5-megapixelcamera voor macro-opnames. In tegenstelling tot het model van vorig jaar is er nu geen camera meer aanwezig voor diepte-effecten. De selfiecamera aan de voorkant heeft een resolutie van 32 megapixel.

Naast de A54 deelt WinFuture ook informatie over de A34. Die smartphone is voorzien van een MediaTek Dimensity 900 MT6877V-soc in plaats van Samsungs Exynos-cpu. De chip van MediaTek heeft acht rekenkernen met een maximale kloksnelheid van 2,2GHz. Het apparaat heeft 6GB ram en 128GB opslaggeheugen aan boord. Volgens WinFuture komt er ook een tweede variant beschikbaar met 8GB ram en 256GB opslaggeheugen. Net als bij de A54, heeft de A34 de mogelijkheid om een microSD-kaart in het apparaat te zetten.

Wat camera's betreft is de A34 iets minder sterk dan het duurdere A54-model. De primaire camera heeft een 48-megapixelsensor, net als zijn voorganger, de A33. Ultragroothoekfoto's schiet je met 8 megapixel en macrofoto's met 5 megapixel. De frontcamera van de A34 heeft een 13-megapixelsensor.

Beide apparaten bieden ondersteuning voor 5G en dualsim. Ook kunnen zowel de A54 als de A34 hun 5000mAh-accu opladen met 25W. De toestellen hebben allebei een IP67-rating voor waterdichtheid. Volgens WinFuture gaan de telefoons respectievelijk 400 en 500 euro kosten.