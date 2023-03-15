Samsung toont met A54 en A34 opvolgers van twee van zijn populairste telefoons

Samsung heeft opvolgers uitgebracht voor twee van zijn populairste telefoons van vorig jaar. De Galaxy A54 volgt de A53 op, terwijl de A34 de A33 opvolgt. De A52s en A53 behoorden vorig jaar tot de populairste Samsung-telefoons in de Pricewatch.
De nieuwe telefoons hebben minder lange schermen en een bredere behuizing dan hun voorgangers, zo blijkt uit de specificaties die Samsung online heeft gezet. In plaats van 20:9-displays hebben de schermen nu een verhouding van 19,5:9. De resolutie blijft op 1080p. De A34 heeft nu een 120Hz-scherm, waar de A33 een 90Hz-scherm heeft. Het gaat in alle gevallen om oledschermen. Samsung vermeldt dat de helderheid hoger is, waardoor de schermen beter zichtbaar zouden moeten zijn in direct zonlicht.
De A54 heeft ook iets bredere schermranden dan zijn voorganger en daardoor is het een fors bredere telefoon. De A34 is in alle dimensies groter dan zijn voorganger en is met 7,8cm een van de breedste telefoons op de markt.
Beide telefoons komen deze week uit. De A54 kost bij release 489 euro voor de goedkoopste versie en 539 euro voor de variant met 256GB aan opslag. Dat is iets meer dan de A53 bij release kostte. De A34 komt uit op 389 euro, ook een paar tientjes meer dan zijn voorganger. De A53 en A33 hoorden samen met de A52s, S22 en S22 Ultra bij de populairste Samsung-telefoons in de Pricewatch afgelopen jaar.
|Samsungs midrage
|A54
|A53
|A52s
|A34
|A33
|Afmetingen
|158,2mm
76,7mm
8,2mm
202g
|159,6mm
74,8mm
8,1mm
189g
|159,9mm
74,8mm
8,4mm
189g
|161,3mm
78,1mm
8,2mm
199g
|159,7mm
74mm
8,1mm
186g
|Scherm
|6,4"-oled, 2340x1080px, 19,5:9, 120Hz
|6,5"-oled, 2400x1080px, 20:9, 120Hz
|6,5"-oled, 2400x1080px, 20:9, 120Hz
|6,6"-oled, 2340x1080px, 19,5:9, 120Hz
|6,4"-oled, 2400x1080px, 20:9, 90Hz
|Soc
|Exynos 1380?
|Exynos 1280
|Snapdragon 778G
|Dimensity 1080?
|Exynos 1280
|Geheugen en opslag
|8GB/128GB
8GB/256GB
|6GB/128GB
8GB/256GB
|6GB/128GB
8GB/256GB
|6GB/128GB
8GB/256GB
|6GB/128GB
8GB/256GB
|Camera's
|1. Primair, 50MP
2. Ultragroothoek, 12MP
3. Macro, 5MP
Front: 32MP
|1. Primair, 64MP
2. Ultragroothoek, 12MP
3. Macro, 5MP
4. Diepte
Front: 32MP
|1. Primair, 50MP
2. Ultragroothoek, 12MP
3. Macro, 5MP
4. Diepte
Front: 32MP
|1. Primair 48MP
2. Ultragroothoek , 8MP
3. Macro, 5MP
Front: 13MP
|1. Primair 48MP
2. Ultragroothoek , 8MP
3. Macro, 5MP
4. Diepte
Front: 13MP
|Accu en laden
|5000mAh, 25W-laden
|5000mAh, 25W-laden
|4500mAh, 25W-laden
|5000mAh, 25W-laden
|5000mAh, 25W-laden
|Updates en upgrades
|5 jaar updates, 4 OS-upgrades, Android 13
|5 jaar updates, 4 OS-upgrades, Android 12
|5 jaar updates, 4 OS-upgrades, Android 11
|5 jaar updates, 4 OS-upgrades, Android 13
|5 jaar updates, 4 OS-upgrades, Android 12
|Release en prijs
|Maart 2023, 489 euro
|Maart 2022, 449 euro
|Augustus 2021, 449 euro
|Maart 2023, 389 euro
|Maart 2022, 369 euro