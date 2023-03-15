Samsung toont met A54 en A34 opvolgers van twee van zijn populairste telefoons

Samsung heeft opvolgers uitgebracht voor twee van zijn populairste telefoons van vorig jaar. De Galaxy A54 volgt de A53 op, terwijl de A34 de A33 opvolgt. De A52s en A53 behoorden vorig jaar tot de populairste Samsung-telefoons in de Pricewatch.

De nieuwe telefoons hebben minder lange schermen en een bredere behuizing dan hun voorgangers, zo blijkt uit de specificaties die Samsung online heeft gezet. In plaats van 20:9-displays hebben de schermen nu een verhouding van 19,5:9. De resolutie blijft op 1080p. De A34 heeft nu een 120Hz-scherm, waar de A33 een 90Hz-scherm heeft. Het gaat in alle gevallen om oledschermen. Samsung vermeldt dat de helderheid hoger is, waardoor de schermen beter zichtbaar zouden moeten zijn in direct zonlicht.

De A54 heeft ook iets bredere schermranden dan zijn voorganger en daardoor is het een fors bredere telefoon. De A34 is in alle dimensies groter dan zijn voorganger en is met 7,8cm een van de breedste telefoons op de markt.

Beide telefoons komen deze week uit. De A54 kost bij release 489 euro voor de goedkoopste versie en 539 euro voor de variant met 256GB aan opslag. Dat is iets meer dan de A53 bij release kostte. De A34 komt uit op 389 euro, ook een paar tientjes meer dan zijn voorganger. De A53 en A33 hoorden samen met de A52s, S22 en S22 Ultra bij de populairste Samsung-telefoons in de Pricewatch afgelopen jaar.

Samsung Galaxy A54Samsung Galaxy A54Samsung Galaxy A34Samsung Galaxy A34
Samsungs midrage A54 A53 A52s A34 A33
Afmetingen 158,2mm
76,7mm
8,2mm
202g		 159,6mm
74,8mm
8,1mm
189g		 159,9mm
74,8mm
8,4mm
189g		 161,3mm
78,1mm
8,2mm
199g		 159,7mm
74mm
8,1mm
186g
Scherm 6,4"-oled, 2340x1080px, 19,5:9, 120Hz 6,5"-oled, 2400x1080px, 20:9, 120Hz 6,5"-oled, 2400x1080px, 20:9, 120Hz 6,6"-oled, 2340x1080px, 19,5:9, 120Hz 6,4"-oled, 2400x1080px, 20:9, 90Hz
Soc Exynos 1380? Exynos 1280 Snapdragon 778G Dimensity 1080? Exynos 1280
Geheugen en opslag 8GB/128GB
8GB/256GB		 6GB/128GB
8GB/256GB		 6GB/128GB
8GB/256GB		 6GB/128GB
8GB/256GB		 6GB/128GB
8GB/256GB
Camera's 1. Primair, 50MP
2. Ultragroothoek, 12MP
3. Macro, 5MP
Front: 32MP		 1. Primair, 64MP
2. Ultragroothoek, 12MP
3. Macro, 5MP
4. Diepte
Front: 32MP		 1. Primair, 50MP
2. Ultragroothoek, 12MP
3. Macro, 5MP
4. Diepte
Front: 32MP		 1. Primair 48MP
2. Ultragroothoek , 8MP
3. Macro, 5MP
Front: 13MP		 1. Primair 48MP
2. Ultragroothoek , 8MP
3. Macro, 5MP
4. Diepte
Front: 13MP
Accu en laden 5000mAh, 25W-laden 5000mAh, 25W-laden 4500mAh, 25W-laden 5000mAh, 25W-laden 5000mAh, 25W-laden
Updates en upgrades 5 jaar updates, 4 OS-upgrades, Android 13 5 jaar updates, 4 OS-upgrades, Android 12 5 jaar updates, 4 OS-upgrades, Android 11 5 jaar updates, 4 OS-upgrades, Android 13 5 jaar updates, 4 OS-upgrades, Android 12
Release en prijs Maart 2023, 489 euro Maart 2022, 449 euro Augustus 2021, 449 euro Maart 2023, 389 euro Maart 2022, 369 euro

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 15-03-2023 12:09
67 • submitter: Md11man

15-03-2023 • 12:09

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Reacties (67)

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small2 15 maart 2023 12:27
Lijkt mij bijna een downgrade van de A53??

Minder camera's, een kleiner scherm en een hoger gewicht met dezelfde accucapaciteit. Maar wel bredere schermranden en een hogere prijs.
Enige upgrade is een nieuwe soc en 2 gb extra RAM bij de goedkoopste versie

[Reactie gewijzigd door small2 op 22 juli 2024 17:37]

Riddle007 @small215 maart 2023 13:41
Minder camera's, een kleiner scherm en een hoger gewicht met dezelfde accucapaciteit. Maar wel bredere schermranden en een hogere prijs.
  • De enige camera die wegvalt is de diepte-camera die je niet stand alone kon gebruiken maar enkel als ondersteuning werd gebruikt voor portret foto's. Deze camera is ook niet aanwezig op de S reeks. Het feit dat deze nu weg valt kan een aanwijzing zijn dat deze niet meer nodig is wegens ofwel een krachtigere SoC of een betere sensor in de overige camera's.
  • Dat kleiner scherm moet je met een korrel zout nemen. De aspect-verhouding is namelijk veranderd. Zo is een 6.43 inch scherm (wat afgerond wordt naar 6.4) met een aspect ratio van 19.5/9 groter dan een 6.48 inch scherm (wat afgerond wordt naar 6.5) met een aspect ratio van 20/9. Indien de afmetingen exact 6.4 en 6.5 inch zijn is het scherm iets kleiner, maar dit lijkt verwaarloosbaar...
  • Hoger gewicht is geen downgrade maar duidt vaak op betere componenten, en dus vaak duurzamer. Het is dan wel belangrijk dat de balans goed zit en het toestel niet top-heavy is.
  • Bredere randen: gebaseerd op de size-comparison van phone-arena zien de schermranden er echt exact hetzelfde uit. Het feit dat het toestel wat breder is, is puur het gevolg van de aspect ratio die gewijzigd is.
En ja, het toestel is een beetje duurder geworden, maar letterlijk alles is duurder geworden het afgelopen jaar.

Hoe ik het zie: je krijgt nu standaard 8GB RAM, wat voor sommigen al voldoende kan zijn om niet te upgraden naar de 256GB variant, want eerlijk, hoeveel mensen gebruiken zoveel storage op hun toestel, zeker in de doelgroep van deze toestellen. De belangrijkste vraag is hoe de nieuwe Exynos presteert. Dit zal echt bepalen of het een upgrade is of niet. Maar een downgrade lijkt het mij zeker niet!
dutchnltweaker @small215 maart 2023 12:38
Megapixel zegt niet veel. Daar komt namelijk veel meer bij kijken. De front facing camera van de s22 ultra is 40 megapixel, de S23 ultra maar 12 megapixel. Toch komt uit de reviews naar voren dat de front facing camera van de S23 ultra beter is dan de S22 ultra.
Nazlive @dutchnltweaker15 maart 2023 12:45
Veel komt uit de software. Pixel 6a bijv. 12 megapixel (uit m'n hoofd) een van de beste camera's op telefoon. Komt in iedergeval mee met de top.
small2 @dutchnltweaker15 maart 2023 12:55
Ik heb het ook niet over de megapixels. Megapixels zeggen inderdaad weinig. Ik heb het over het weglaten van de dieptecamera.
dutchnltweaker @small215 maart 2023 14:13
Er stond eerst mindere camere's ipv minder camera's. Dus dan ga ik er van uit dat je het over de megapixels hebt ;) , mensen zien vaak megapixels als een meetgraad richting kwaliteit.
LordSinclair @small215 maart 2023 12:51
Een kleiner scherm is wel een upgrade, voor mij dan, ik zit helemaal niet te wachten op een tablet in mijn broekzak.
youridv1 @LordSinclair15 maart 2023 13:26
De A54 is netto fysiek groter. 1mm korter, 2 breder. dus makkelijker in je broekzak is hij niet.

Overigens wel met je eens. Moderne telefoons zijn gewoon te groot

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 17:37]

Tervueren @youridv118 maart 2023 08:00
Daarom word mijn volgende een Pixel A.
In mijn budget waarschijnlijk het best verkrijgbare.
Na bijna altijd een Samsung zal het formaat nu de doorslag gaan geven.
Telefoons met een slechte camera heb je naast niet meer.
Verwijderd @LordSinclair16 maart 2023 15:30
De telefoon is groter, dus dat boeit hier letterlijk niets dat het scherm kleiner is, dan heb ik liever maximale grootte.
MicGlou @small215 maart 2023 14:39
Van de redelijke summiere informatie die ik erover kan vinden zijn de camera's wel een stukje beter en ook is de processing ervan verbeterd. Het zou hierdoor bijvoorbeeld heel goed mogelijk zijn dat de sensor die er voor diepte op de A53 zat nu niet meer nodig is. Bredere schermranden haal ik er niet direct uit, de beeldverhouding is wat anders geworden waardoor de telefoon nu wat korter in lengte is en wat groter in de breedte. Wat betreft het gewicht... ik kan geen goede info vinden over de gebruikte materialen voor de telefoon, maar op de afbeeldingen lijkt het erop dat de achterkant niet meer uit 1 stuk plastic bestaat... dus ik vermoed dat er wat andere/betere/zwaardere materialen voor de constructie worden gebruikt.
GekkePrutser @small215 maart 2023 13:09
En de SoC van de A53 was al een flinke downgrade van die van de A52s overigens.
HuisRocker @GekkePrutser15 maart 2023 17:37
En de SoC was daar zeker niet de enige downgrade overigens... ;)

Ik ben (net als bij de A53) ook echt totaal niet onder de indruk van wat waarschijnlijk de A54 gaat worden, gaat deze wel over het geheel beter zijn dan de A52s? De Exynos 1380 gaat waarschijnlijk 'ongeveer gelijkwaardig' zijn aan de SD 778G op basis van de leaks, als dat klopt staat Samsung straks niet 1 jaar maar al 2 jaar stil in de A5X(x) serie en zeker bij smartphones is stilstand gewoon achteruitgang.
GekkePrutser @HuisRocker15 maart 2023 19:16
En de SoC was daar zeker niet de enige downgrade overigens... ;)
Klopt, de 3,5mm jack ga ik ook heel erg missen als ik moet upgraden. Absoluut. Met name op het werk gebruik ik hem veel want ik kan dan mijn Teams headset er zo in pluggen zonder gedoe als ik gebeld word.
Ik ben (net als bij de A53) ook echt totaal niet onder de indruk van wat waarschijnlijk de A54 gaat worden, gaat deze wel over het geheel beter zijn dan de A52s? De Exynos 1380 gaat waarschijnlijk 'ongeveer gelijkwaardig' zijn aan de SD 778G op basis van de leaks, als dat klopt staat Samsung straks niet 1 jaar maar al 2 jaar stil in de A5X(x) serie en zeker bij smartphones is stilstand gewoon achteruitgang.
Exact. Dat bedoelde ik, een twee jaar model dat net kantje boord een vergelijkbare snelheid haalt als een goedkoper model van 2 jaar daarvoor....
Berlinetta @GekkePrutser15 maart 2023 14:09
Merk ik zelf niks van, ik gebruik ze alle twee dagelijks, allebei prive
YangWenli @Berlinetta15 maart 2023 14:44
Is alleen belangrijk voor gaming. SOCs zijn al jarenlang goed genoeg voor dagelijks gebruik.
GekkePrutser @Berlinetta15 maart 2023 15:57
Met zakelijk gebruik (twee omgevingen op 1 telefoon) merk je het verschil echt wel.
Berlinetta @GekkePrutser15 maart 2023 17:22
Nee, allebei zijn ze van mij de iPhone is echt zakelijk
GekkePrutser @Berlinetta15 maart 2023 19:14
Ja ik snap het, maar ik bedoel als je een telefoon zowel zakelijk als prive gebruikt, dan heb je twee omgevingen naast elkaar lopen in Android. Dan heb je best veel aan die snelheid.

En de A52s was ook een "Enterprise Edition" model. Dus dat kwam erg goed uit. Daarom is die ook nog steeds leverbaar in het zwart.
Berlinetta @GekkePrutser16 maart 2023 02:10
Ik heb geen twee omgevingen naast elkaar, ze zijn allebei prive, de iPhone is van mijn werk.
njitter @small215 maart 2023 12:29
dat was mijn gedachte ook. Minder voor meer.
ShortsNL 15 maart 2023 12:28
Vraag: waarom wordt er een beeldverhouding van 19,5:9 gehanteerd? Oke, het stamt af van 20:9, dus dat verklaart waarom. Het is voor mij in ieder geval de eerste keer dat ik een beeldverhouding met een decimaal erin zie. Komt dit vaker voor of had 13:6 (=zelfde verhouding) toch logischer geweest?
youridv1 @ShortsNL15 maart 2023 13:30
13:6 gebruikt hele getallen, maar maakt het wel minder intuïtief.

19,5:9 is vreemd vanwege de komma, maar het is wel gelijk duidelijk dat de telefoon langwerpiger is dan een TV, maar minder langwerpig dan een 21:9 ultrawide monitor.

Zo was er vroeger ook de schermverhouding 5:4, vaak icm 1280x1024 resolutie ipv 1280x960 4:3.
Ik snap ook dat 5:4 vierkanter is dan 4:3, maar het vereist net een denkstap te veel om echt intuïtief te zijn.

Persoonlijk zou ik het beter vinden als iedereen gewoon X:1 zou gaan gebruiken. Het heeft geen nut om 9 te gebruiken als iedereen dat toch geforceerd doet ondanks dat het geen hele getallen oplevert.

Dan zijn TV's maar 1,78:1 en smartphones 2:1 of 2,17:1 en ultra wides 2,33:1.
Dan heb je wel komma's, maar wat het wel oplevert is dat je gewoon kunt denken "oh, groter getalletje is langwerpiger" in plaats van dat je naar zowel het eerste als tweede getal moet kijken en je moet hoofdrekenen in sommige gevallen

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 17:37]

Jeroen @youridv115 maart 2023 14:38
Dan kun je de :1 ook achterwege laten en het eerste getal gewoon presenteren als de 'langwerpigheid', in feite de 'uitkomst' van de verhouding zoals die nu wordt gepresenteerd.
youridv1 @Jeroen15 maart 2023 14:45
Dat zou van mij ook mogen ja. Mijn gedachte erachter zou zijn dat je aangeeft dat het linker getal groter is dan het rechter en dat het om een verhouding gaat. Maar wat je zegt klopt helemaal.
Loller1 @ShortsNL15 maart 2023 12:41
19.5:9 is een vrij vaak voorkomende beeldverhouding bij smartphones. Over het algemeen zou ik zeggen dat beeldverhoudingen zoveel mogelijk op dezelfde schaal (aka iets rond 16:9) wordt uitgedrukt zodat het makkelijk te vergelijken is.
Flappie 15 maart 2023 12:22
Ik dacht aan de A54 als opvolger van mijn OnePlus Nord 2.
Maar ik denk dat het geen vooruitgang is als ik dit zo bekijk. Eigenlijk hebben ze gewoon een "nieuwe" A52s gemaakt. Want dat was een mooi toestel maar daarna kwamen ze met de A53 aanzetten die eigenlijk niet beter was. En nu dus weer met iets wat dus eigenlijk gelijkwaardig aan de A52s is. Jammer.

En dan hebben we het nog niet eens over de prijs.
De A52s kon je kopen voor rond de 280 euro. En hier vragen ze dan 200 euro meer voor?
Gemiste kans.

[Reactie gewijzigd door Flappie op 22 juli 2024 17:37]

Loller1 @Flappie15 maart 2023 12:43
De A52s's laagste prijs volgens de Pricewatch is €300 en dat punt werd 1,5 jaar na release pas bereikt. Daarbij werd de A52s origineel ook verkocht voor €450 zoals in de tabel staat. Dit toestel is niet significant duurder dan zijn voorgangers, en je krijgt er 4 jaar ondersteuning voor terug ipv 3 jaar bij de A52s (die nu nog maar 1 jaar over heeft).
MicGlou @Loller115 maart 2023 14:44
Het laagste prijspunt van de Galaxy A52s was €277,- en dat was een klein jaar na de release van het toestel. Verder klopt het wel, @Flappie vergelijkt niet de releaseprijzen en dan krijg je altijd dat soort scheve verhoudingen... het verschil in releaseprijzen is 4 tientjes en als de prijs zich net zo ontwikkelt als bij de Galaxy A52s dan zal de prijs na een aantal maanden/half jaar alweer rond de €400,- zitten en na een jaar tussen de 300 en 350 euro.

[Reactie gewijzigd door MicGlou op 22 juli 2024 17:37]

FrankArnhem @MicGlou26 maart 2023 00:34
Ik heb voor m’n ouders vorig jaar september 2 A52s bij Amazon kunnen scoren voor €245. Waren wel binnen no time uitverkocht. Ik ben best onder de indruk van de toestellen als fervent  gebruiker, eerlijk gezegd!
Nature @Loller115 maart 2023 22:20
Via mijn abbo betaal ik €9 voor de A52s en €10 voor 10GB data, voor 2 jaar.
YangWenli @Flappie15 maart 2023 14:46
Ik weet niet hoe het bij OnePlus zit maar met Samsung krijg je altijd software updates.
Loller1 15 maart 2023 12:38
De A52s krijgt geen 4 jaar OS updates. De volgende upgrade naar Android 14 is voor zover gekend de laatste. Ook is er een 6GB/128GB versie van de A54 en een 8GB/128GB van de A34.

Ik ben blij dat de camera-craze een beetje over is, maar de A54 is een vreemd toestel. Kleiner scherm in een toestel dat groter is dan zijn voorgangers? Komop. Als het toestel zelf nu ook wat smaller en minder hoog was, oké, maar dat is het niet. De A5x lijn is al enkele jaren niet echt heel intressant door de A52s. De A52s is tot de dag van vandaag zelfs spec-wise het beste toestel in de reeks. Het enige nadeel is dat het maar 3 grote updates krijgt en daarvan zijn er al 2 voorbij.

Wel mooi om te zien dat de A54 nu ook een glazen achterkant heeft. Hopelijk is dat teken dat we weer een stap dichter bij draadloos opladen voor de A55, en hopelijk krijgen we in de A55 ook een chip die eindelijk eens een stap vooruit is op die in de A52s. Ook de bump van 800 nits naar 1000 nits voor de A54 is een mooie vooruitgang.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 22 juli 2024 17:37]

Riddle007 @Loller115 maart 2023 13:46
De aspect ratio van het scherm is veranderd, dus je moet je niet blind staren op de schermdiagonaal... Ja het toestel is wat breder, maar het scherm is dat ook... De schermranden zijn gewoon gelijk aan die bij de A53 (zie de size comparison van phonearena.com).
Loller1 @Riddle00715 maart 2023 13:56
Waar zeg ik iets over schermranden? Het toestel is groter geworden ondanks het kleiner scherm. Is het toestel groter? Ja. Is het scherm kleiner? Ook ja. De body-to-screen ratio is bij de A54 ook gedaald. Dus: stelling is correct.
Riddle007 @Loller115 maart 2023 16:04
Je zegt het inderdaad niet expliciet, maar je spreekt van een kleiner scherm in een groter toestel. Die opmerking is niet juist... Als je appels met appel vergelijkt heb je een in de A53 een 6.5 inch scherm in een telefoon met een diagonaal van 6.94 inch en in de A54 en 6.4 inch scherm in een telefoon met een diagonaal van 6.92 inch.

Ja, de A54 is breder, maar het scherm is breder, maar de A54 is ook minder hoog net zoals het scherm minder hoog is...

Als je effectief naar cm² gaat kijken kan dat 6.4 inch scherm even groot zijn als een 6.5 inch scherm (note: als het exact 6.40 en 6.50 inch is niet, dan zal het 6.4 inch scherm nog steeds iets kleiner zijn, maar in verhouding veel minder kleiner dan als de aspect ratio niet veranderd was, maar stel dat we spreken van 6.42 in 19.5/9 en 6.48 in 20/9, dan is de oppervlakte van het scherm al gelijk)
GekkePrutser @Loller115 maart 2023 16:15
Dat van die schermranden wat @Riddle007 zegt staat in het artikel:
De A54 heeft ook iets bredere schermranden dan zijn voorganger en daardoor is het een fors bredere telefoon.
1,9mm breder vind ik ook niet echt "fors" maargoed :)

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 17:37]

Tielenaar 15 maart 2023 12:39
Ik heb nu een A52S en de A54 zou dan een vervanger moeten zijn? Hij is zwaarder, én kleiner, klein beetje meer RAM en een andere SOC waarbij ik twijfel of die sneller is. Verder geen verbeteringen.
Geen reden om te upgraden dus, eens kijken hoe lang deze het nog blijft doen!
Madshark @Tielenaar15 maart 2023 13:05
En je raakt de 3.5mm kwijt die de A52S nog wel had.
Polydeukes @Madshark15 maart 2023 13:49
Dat is niet voor iedereen een doorslaggevende eigenschap.
HtheB @Polydeukes15 maart 2023 14:45
Dat is niet voor iedereen een doorslaggevende eigenschap.
Hij gaf ook niet aan dat dat een doorslaggevende eigenschap is.

Het is wel een punt om aan te geven wat de ene wel en de ander niet heeft.
Ik had dit over het hoofd gezien namelijk. Normaliter hebben de low en midrange toestellen meestal nog wel de 3.5mm headphone jack aansluiting op zitten.
ASNNetworks 15 maart 2023 13:18
Een nieuwe telefoon aanknodigen die deze week nog uitkomt, met geen woord over de SoC die erin zit? Bizar. Gezien de A53 een Exynos had, die inferieur was aan de Snapdragon in de A52s, vind ik het erg raar dat Samsung bij een aankondiging niet een van de meest belangrijke (en echt upgrade-waardige) specs prijsgeeft.

Als je nu een A52s hebt is het nog maar de vraag of de A54 echt een upgrade is, of net als de A53 zelfs een downgrade op een aantal punten (waaronder SoC).

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 22 juli 2024 17:37]

SidFTW @ASNNetworks16 maart 2023 02:18
Een nieuwe telefoon aanknodigen die deze week nog uitkomt, met geen woord over de SoC die erin zit? Bizar.
Waarschijnlijk geen baanbrekende upgrade, dus niet het noemen waard... next!
GtrCraft 15 maart 2023 12:15
Eindelijk na 2 jaar wordt de Snapdragon 778g van de A52s geëvenaard.
Ben benieuwd naar de reviews.
KingLeaf 15 maart 2023 12:24
Diepte sensor eruit, ik had altijd het gevoel dat die niks deed op mijn A71, hand ervoor en de fotos zagen hetzelfde eruit en de focus was even snel.
LucW2
15 maart 2023 14:09
Zag al met Kerst prijsindicaties dat de A54 vanaf prijs rond de 500 euro zou gaan kosten, ik mijn A51 wilde vervangen, de S21-FE gekocht vlak voor Kerst toen deze onder de 500 dook in de pricewatch. Heb hem nu krappe 3 maanden en nog geen moment spijt gehad, vooral omdat de S21-FE ontzettend mooie foto's maakt. De Snapdragon had hij al!
Dus wie wil gaan voor de A54 ... hou de prijsdegradaties van de S21-FE en de S22 in de gaten en sla je slag!
SidFTW 16 maart 2023 02:04
Met terugwerkende kracht extra blij met mijn A72 (SD 720g, 6/128gb, 4G, 90Hz, 3,5mm jack, microSD-slot, gewoon een 25w oplader bijgevoegd, inclusief Samsung View hoesje met release voor 459 (bij) een 'cool blauwe' gekocht... werkt als een trein.

Helaas hiervan geen opvolger (in Nederland). Nu voor mijn moeder een alternatief aan het zoeken voor haar s9+ (6/128gb), werkt overigens nog steeds top en ziet er luxer uit dan mijn A72 (met name 'feel' van de knoppen en de trilmotor. Enkel contrast van mijn scherm oogt beter).

A52s was een optie, maar vanwege marginale meerwaarde (software/updates) uitgesteld. A53 niet en een A54 lijkt er ook niet op. Hopelijk komt er een A54s met 3,5mm jack en micro-SD met SD-soc, of voor de verandering een S22FE hiermee, maar ik heb er een hard hoofd in... al zal zo'n laatste wel een kaskraker kunnen worden (Samsung, lees je mee? Zo ja, beloon mijn moeder er mee :D).

[Reactie gewijzigd door SidFTW op 22 juli 2024 17:37]


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