Samsung toont met A54 en A34 opvolgers van twee van zijn populairste telefoons

Samsung heeft opvolgers uitgebracht voor twee van zijn populairste telefoons van vorig jaar. De Galaxy A54 volgt de A53 op, terwijl de A34 de A33 opvolgt. De A52s en A53 behoorden vorig jaar tot de populairste Samsung-telefoons in de Pricewatch.

De nieuwe telefoons hebben minder lange schermen en een bredere behuizing dan hun voorgangers, zo blijkt uit de specificaties die Samsung online heeft gezet. In plaats van 20:9-displays hebben de schermen nu een verhouding van 19,5:9. De resolutie blijft op 1080p. De A34 heeft nu een 120Hz-scherm, waar de A33 een 90Hz-scherm heeft. Het gaat in alle gevallen om oledschermen. Samsung vermeldt dat de helderheid hoger is, waardoor de schermen beter zichtbaar zouden moeten zijn in direct zonlicht.

De A54 heeft ook iets bredere schermranden dan zijn voorganger en daardoor is het een fors bredere telefoon. De A34 is in alle dimensies groter dan zijn voorganger en is met 7,8cm een van de breedste telefoons op de markt.

Beide telefoons komen deze week uit. De A54 kost bij release 489 euro voor de goedkoopste versie en 539 euro voor de variant met 256GB aan opslag. Dat is iets meer dan de A53 bij release kostte. De A34 komt uit op 389 euro, ook een paar tientjes meer dan zijn voorganger. De A53 en A33 hoorden samen met de A52s, S22 en S22 Ultra bij de populairste Samsung-telefoons in de Pricewatch afgelopen jaar.