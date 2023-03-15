Mozilla integreert functie om e-mailadres te verbergen in Firefox

Mozilla gaat Relay, zijn betaalde functie om een echt e-mailadres te verbergen voor webdiensten, rechtstreeks in Firefox zetten. Tot nu is het een add-on. Relay blijft een betaalde dienst met een beperkte gratis versie.

Firefox Relay

De wijziging komt later dit jaar, belooft Mozilla. Dan is de add-on voor Relay niet langer nodig en is het een in de browser geïntegreerde functie. Ook komt de mogelijkheid om de optie op bepaalde sites te verbergen als gebruikers dat willen. Relay heeft naast de betaalde optie ook een beperkte gratis versie.

Op dit moment biedt Firefox dit via zijn Relay-abonnement al aan voor e-mailadressen. Met het premiumabonnement voor Firefox Relay kunnen gebruikers onbeperkt e-mailaliassen aanmaken, zodat er bijvoorbeeld bij elke webwinkel een uniek adres kan worden opgegeven. Deze dienst kost in Nederland momenteel 1 euro per maand. Relay heeft momenteel duizenden betalende gebruikers, zo zegt Mozilla.