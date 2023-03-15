Mozilla integreert functie om e-mailadres te verbergen in Firefox

Mozilla gaat Relay, zijn betaalde functie om een echt e-mailadres te verbergen voor webdiensten, rechtstreeks in Firefox zetten. Tot nu is het een add-on. Relay blijft een betaalde dienst met een beperkte gratis versie.

Firefox Relay
Firefox Relay

De wijziging komt later dit jaar, belooft Mozilla. Dan is de add-on voor Relay niet langer nodig en is het een in de browser geïntegreerde functie. Ook komt de mogelijkheid om de optie op bepaalde sites te verbergen als gebruikers dat willen. Relay heeft naast de betaalde optie ook een beperkte gratis versie.

Op dit moment biedt Firefox dit via zijn Relay-abonnement al aan voor e-mailadressen. Met het premiumabonnement voor Firefox Relay kunnen gebruikers onbeperkt e-mailaliassen aanmaken, zodat er bijvoorbeeld bij elke webwinkel een uniek adres kan worden opgegeven. Deze dienst kost in Nederland momenteel 1 euro per maand. Relay heeft momenteel duizenden betalende gebruikers, zo zegt Mozilla.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 15-03-2023 11:17 45

15-03-2023 • 11:17

45

Lees meer

Mozilla Firefox

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Mozilla maakt Firefox Relay in browser algemeen beschikbaar
Mozilla maakt Firefox Relay in browser algemeen beschikbaar Nieuws van 29 augustus 2023
Mozilla voegt pull-to-refresh toe aan stabiele versie Firefox voor Android
Mozilla voegt pull-to-refresh toe aan stabiele versie Firefox voor Android Nieuws van 11 april 2023
Mozilla gaat aan 'betrouwbare' opensource-AI werken met nieuwe start-up
Mozilla gaat aan 'betrouwbare' opensource-AI werken met nieuwe start-up Nieuws van 23 maart 2023
'Firefox Relay krijgt ondersteuning voor beschermen van telefoonnummers'
'Firefox Relay krijgt ondersteuning voor beschermen van telefoonnummers' Nieuws van 15 september 2022
Gerucht: betaalde Mozilla-dienst voor ontwikkelaars komt in maart in de Benelux
Gerucht: betaalde Mozilla-dienst voor ontwikkelaars komt in maart in de Benelux Nieuws van 21 februari 2022
Omzet Mozilla VPN is in een jaar met 450 procent gestegen
Omzet Mozilla VPN is in een jaar met 450 procent gestegen Nieuws van 13 december 2021
Mozilla laat Firefox taken van Lockwise-wachtwoordmanager overnemen op mobiel
Mozilla laat Firefox taken van Lockwise-wachtwoordmanager overnemen op mobiel Nieuws van 21 november 2021
Mozilla start betaald Firefox Relay-abonnement voor e-mailaliassen
Mozilla start betaald Firefox Relay-abonnement voor e-mailaliassen Nieuws van 17 november 2021
Meer producten en artikelen
Browsers Mozilla Firefox

Reacties (45)

-Moderatie-faq
45
45
22
2
0
18
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Cyb 15 maart 2023 11:26
In de VS en Canada heeft Mozilla Relay ook ondersteuning voor het verbergen van je telefoonnummer (voor gebeld worden). Hopelijk komt dat ook naar de EU.
jaenster @Cyb15 maart 2023 11:48
Ik hoop vooral dat mozilla ophoud met specifieke dingen doen voor de US markt. Zoals in firefoxstandaard DNS gebruiken van americaanse partijen die ik een stuk minder vertrouw dan mijn provider hier. Dit zou gewoon de settings van mijn systeem moeten gebruiken en niet zelf gaan nadenken op dit vlak.

Dat de providers in de USA je DNS gebruikt voor reclame doeleinde is vervelend, maar het is niet de taak van de browser om het systeem te ondermijnen en een andere DNS dan ingesteld te gaan gebruiken. (DNS-over-HTTPS, als je provider t niet ondersteund gebruiken ze die van cloudflare. Gelukkig doen ze dit alleen de in de USA en Canada (en sinds de oorlog in rusland en oekraine). Ik blijf er bij dat dit geen keuze moet zijn van de browser. Chrome doet dit overigens net zo maar ze gebruiken dan google's dns.

@Blokker_1999 Ook een van de vele redenen waarom ik firefox gebruik, maar we moeten wel af van die americaanse belangen in een browser.

[Reactie gewijzigd door jaenster op 28 juli 2024 08:36]

BRAINLESS01 @jaenster15 maart 2023 12:13
Wat is nou precies het probleem? Firefox beschermt zijn (Amerikaanse) gebruikers tegen het misbruiken van DNS informatie voor reclame doeleinden, terwijl de gemiddelde gebruiker dit zelf niet zou kunnen instellen. Wat mij betreft doen ze dat goed en is dat exact wat ik van een browser als Firefox verwacht. In de rest van de wereld speelt dit probleem niet, dus daar doen ze het niet. Daarnaast kunnen gebruikers die dat willen de instelling wijzigen.

De standaard instelling lijkt Cloudflare te gebruiken, ook dat lijkt mij geen enkel probleem. Ik vind het heel apart dat je hierover klaagt, ik zie geen enkele reden om dit gedrag aan te passen. Je zou er zelf ook geen last van moeten hebben, want zoals je zegt doen ze dit in Nederland niet. Ook niet in de Engelstalige (US) versie, want die gebruik ik ook en hier staat de instelling niet aan.
freespeech_nl @BRAINLESS0115 maart 2023 16:22
Het is redelijk simpel: je browser doet iets wat niet standaard is en je zelf zou kunnen instellen.

Daarbij komt ook nog dat Firefox op deze manier DNS "centraliseert". In plaats van de DNS servers van allerhande providers (die daar wel of niet iets mee kunnen doen) wordt nu alles naar een hele grote centrale bak gepompt waar misbruik helemaal op de loer ligt.

Ik ben ook tegen het hele DNS over HTTPS. Dit is een van de insteken van Google geweest om niet alleen alle cookies, maar ook nog het DNS verkeer bij hen veilig te stellen. Waarom denk je dat Google met hun 8.8.8.8 gratis DNS levert. Uit de goedheid van hun hart? Natuurlijk niet. Gewoon om die informatie te kunnen misbruiken. En dat is ook wat Cloudflare of iedere andere partij gaat doen zodra ze groot genoeg zijn dat ze er mee weg komen.

Je vertrouwt je provider niet met DNS verkeer, maar een random andere DNS leverancier wel. Logisch...
nullbyte @freespeech_nl15 maart 2023 22:27
Waarom denk je dat Google met hun 8.8.8.8 gratis DNS levert. Uit de goedheid van hun hart? Natuurlijk niet. Gewoon om die informatie te kunnen misbruiken.
Die recursive nameservers van Google en Cloudflare zijn deel van de redundantie en beveiliging van DNS en moeten ergens van betaald worden. Maar uiteraard, Google volgt er zo'n 10% van het internet mee. Mensen die het wat boeit en zich er druk over maken weten dit en kunnen wat anders instellen. De overige gebruiken gewoon de recursive resolver van de ISP wat de standaard instelling van de router is.
Je vertrouwt je provider niet met DNS verkeer, maar een random andere DNS leverancier wel. Logisch...
De resolver van mijn provider blokkeert websites op dns, Google en Cloudflare niet.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 28 juli 2024 08:36]

freespeech_nl @nullbyte20 maart 2023 10:57
Dan kun je prima een andere DNS provider instellen. Geen enkel probleem.
Of een beetje Tweaker heeft zijn eigen recursive DNS server.

Maar dat is het punt niet: het punt is dat Google/Cloudflare de basis van het internet centraliseren. En dat is levensgevaarlijk.

Want in plaats van een paar kleine providers die dingen (op basis van lokale wetgeving?) blokkeren heb je straks twee heel machtige DNS providers die over een heel groot deel van het internet beslissen. Dan gaat het van lokaal/gedecentraliseerd naar globaal en sterk gecentraliseerd.

Macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut. Daarom ben ik er sterk op tegen. En dat het in sommige situaties nu voordeel heeft: uiteraard. Maar op de lange termijn is dit een slechte ontwikkeling.
NielsFL @BRAINLESS0115 maart 2023 12:57
Probleem is vooral dat het niet de standaard was, en je er als gebruiker dus door verrast kan worden. Opeens werkt je Pi-Hole niet meer, worden EU website blokkades niet meer gerespecteerd, etc.

Ook voor de minder technische gebruiker kan dit erg frustrerend zijn. Ligt de T-Mobile DNS er weer eens uit, werkt je game niet meer maar je Firefox browser nog wel. Volgens de leek is zijn internet dan "gewoon goed", en ligt het toch echt aan die game.
Blokker_1999
@jaenster15 maart 2023 11:55
Google doet het wereldwijd, en gebruikt zijn eigen DNS. Dat vind ik nog een stuk erger.
ro8in @Blokker_199915 maart 2023 12:46
Chrome default gewoon naar je eigen dns server zo ver ik weet?
Raymond Deen @ro8in15 maart 2023 19:48
Chrome veroorzaakt ook verdacht veel verkeer naar domeinen die gebruikt worden voor DoH inderdaad.
Maar dat doet Safari trouwens ook. Krijg sterk de neiging om die domeinen allemaal te blokkeren.
UPPERKEES @jaenster16 maart 2023 05:38
Daarbij ook nog dat address autofil een US functie is en nog steeds niet werkt in de EU.
batjes
@Cyb15 maart 2023 11:54
Ik heb daar gewoon een dual sim voor. 1 met abo dat bekend is bij mensen die ik daarvoor belangrijk genoeg vind. En een prepaid simkaartje dat ik uitdeel en achterlaat wanneer dat 'moet'.

Dan belt jan en alleman me maar op dat prepaid sim nummer, als ik er geen telefoontje op verwacht, neem ik niet op :)

Nu ben ik alsnog voorzichtig met uitdelen van mijn telefoonnummer en heb bar weinig last van randy rando's aan de telefoon.
ro8in @batjes15 maart 2023 12:42
Het mooie aan Relay is is dat je dan gewoon een bepaalde hebber van jouw nummer gewoon eruit kan halen en dan kan die je helemaal niet meer bellen, want elk bedrijf krijgt een uniek nummer welke doorverbind naar jouw. Unieke nummer disablen en klaar kan diegene je nooit meer bellen.

Kan je ook precies zien welk bedrijf jouw nummer heeft gelekt mocht je opeens op dat nummer ook andere telefoontjes krijgen.

Dat is mijn inziens ook het hele voordeel van dit soort randomized doorverbind diensten. Je ziet meteen wie je data heeft gelekt. Dat vind ik nog veel interessanter dan dat ik mijn echte info niet hoef te geven. Tegenwoordig werk ik zelf met een wildcard domein voor mijn email. Ik vul dan altijd in naamvandesite@mijndomein.nl als ik dan spam op dat adres ontvang weet ik meteen waar het lek zit.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 28 juli 2024 08:36]

batjes
@ro8in15 maart 2023 12:58
Die relay is ook maar beperkt zinvol. Mozilla heeft geen uitputloze bron van telefoonnummers om daarvoor in te zetten. Uiteindelijk zitten die nummers straks ook gewoon vol met spam en dan kan je echt niet meer herleiden wie jouw data gelekt heeft.

Met mijn telefoonnummers had ik de eerste jaren ook last van spam dankzij vorige eigenaars van die nummers.

Ik ga er vanuit dat alles en iedereen mijn data lekt. Want dat blijkt keer op keer ook zo. Dus heb het liever in eigen beheer. Meer simkaarten zou fijn zijn, makkelijker te rouleren en een stuk anoniemer.

Maar gewoon voorzichtig zijn met je telefoonnummer uitdelen is naar mijn idee veel effectiever en delen door twee heeft voor mij gewerkt, ik ben de afgelopen 5+ jaar slechts eenmaal door spam op mijn abo simkaart gebeld en dat was gewoon een robot dialer. Kost me <5 euro per jaar die extra simkaart en ik moet er rekening mee houden bij aanschaffen nieuw toestel. Ging me meer om aan te geven als alternatief op Relay.

[Reactie gewijzigd door batjes op 28 juli 2024 08:36]

Sando @batjes15 maart 2023 19:58
<5 euro per jaar die extra simkaart
Kan je een linkje delen naar een sim only simkaart die <5 euro per jaar kost?
batjes
@Sando16 maart 2023 10:12
Ik heb zelf een simkaartje van AH Mobiel, 1 keer per jaar 4 euro opwaarderen om die actief te houden. Volgens mij kan per 2 jaar zelfs, maar ik doe jaarlijks.
Sando @Cyb15 maart 2023 12:02
In de VS en Canada heeft Mozilla Relay ook ondersteuning voor het verbergen van je telefoonnummer (voor gebeld worden). Hopelijk komt dat ook naar de EU.
Probleem is dat een virtueel telefoonnummer met SMS-mogelijkheid in de VS/Canada 50 dollarcent per maand kost, maar in Europa van land tot land erg verschilt. In bijvoorbeeld Nederland betaal je iets van €8.50 per maand. Zie Vonage of Twilio.

Misschien als mensen zelf een nummer gaan huren buiten relay om, maar bedrijven als Vonage zijn niet happig op particuliere klanten.
Sorcerer8472 @Sando15 maart 2023 12:36
Een prepaid sim kost je een tientje per jaar of minder.
Sando @Sorcerer847215 maart 2023 20:09
Relay werkt niet met echte simkaarten, maar met virtuele nummers, en die zijn in Europa zeker 10 keer duurder dan in Noord Amerika. In Nederland herken je een simkaart aan het 06-nummer. Virtuele nummers zijn 08-nummers zover ik weet.
The Zep Man
15 maart 2023 11:26
Mozilla gaat Relay, zijn betaalde functie om een echt e-mailadres te verbergen voor webdiensten, rechtstreeks in Firefox zetten. Tot nu is het een add-on.
(...)
Relay heeft momenteel duizenden betalende gebruikers, zo zegt Mozilla.
Waarvoor straks extra functionaliteit ingebouwd gaat worden, voor ~145.000 gebruikers. Kan dan meteen uBlock Origin ingebouwd worden (~6,5 miljoen gebruikers)?

De werkelijke reden zal niet het aantal gebruikers zijn, maar (inderdaad) het aantal betalende gebruikers, simpelweg omdat het een inkomstenbron is voor Mozilla. Dan nog had ik liever dat ze dan standaard add-ons meeleveren, zodat de gebruiker de keuze heeft om die te verwijderen.

Verder, uit een eerder nieuwsartikel:
Klanten van Mozilla's Firefox Relay Premium krijgen een subdomein onder mozmail.com waar ze zonder limiet alias-e-mailadressen onder kunnen hangen. Gebruikers kunnen daarmee telkens als ze een e-mailadres moeten invoeren voor een online account, een andere alias aanmaken. Mozilla geeft als voorbeelden coffeestore@jouwdomein.mozmail.com en schoenenwinkel@jouwdomein.mozmail.com.
Waarschijnlijk zal *.mozmail.com geblokkeerd worden in veel mailregistratiesystemen, als dat het nog niet is. Zeker als het populairder wordt en daarom meer op de radar komt zie ik de kans op blokkering groeien.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 28 juli 2024 08:36]

Martijn.C.V @The Zep Man15 maart 2023 11:29
Mozilla hangt nog redelijk aan Google voor donaties (om de standaard search op google te houden). De hand bijten die je voert is toch minder handig. Between a rock and a hard place.
kuurtjes @The Zep Man15 maart 2023 12:07
Ik vind inderdaad dat een groot deel van de functionaliteit die Mozilla inbouwt gewoon via Addons zou mogen gebeuren, inclusief dit. Lukt dit niet met Addons is dat een perfect puntje om de Addon API's uit te breiden.
Erwin537 @The Zep Man15 maart 2023 12:04
Waarom zouden ze dat blokkeren? Legitieme bedrijven hebben daar zover ik zie geen baat bij. Iets waar ze bang voor kunnen zijn is dat als er spam binnenkomt op dat e-mail adres de gebruiker met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan zeggen dat dat e-mail adres door die partij gelekt is. Lijkt mij geen reden voor dergelijke partijen om mozmail te blokkeren. Enige echte nadeel is dat als jij je abonnement niet meer betaald die e-mails dus niet meer bij jou aankomen. Lijkt mij ook niet genoeg reden om dergelijke mail adressen te blokkeren. Een normaal mail adres kan je ook kwijt raken of stoppen met gebruiken.

Dat 10-minute mail achtige adressen worden geblokkeerd kan ik begrijpen, maar volgens mij gebeurt zelfs dat niet veel.
The Zep Man
@Erwin53715 maart 2023 12:23
Waarom zouden ze dat blokkeren? Legitieme bedrijven hebben daar zover ik zie geen baat bij. Iets waar ze bang voor kunnen zijn is dat als er spam binnenkomt op dat e-mail adres de gebruiker met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan zeggen dat dat e-mail adres door die partij gelekt is. Lijkt mij geen reden voor dergelijke partijen om mozmail te blokkeren.
Waarom verbieden 'legitieme bedrijven' plustekens in Google e-mailadressen?
Sorcerer8472 @The Zep Man15 maart 2023 12:37
Heel simpel om alles tussen + en @ te verwijderen in een mailadres trouwens.
Erwin537 @The Zep Man15 maart 2023 13:10
Is dat zo ook echt naar buiten gebracht? In de meeste gevallen zou ik denken dat het om te strenge validatie gaat. Wellicht gekopieerd of geschreven door iemand die niet weet dat je plustekens in een e-mail adres mag zetten?
vickypollard @Erwin53715 maart 2023 13:54
Vooral te domme validatie die dan per ongeluk te streng is, denk ik. Ik denk ook dat je zo weinig mogelijk checks op een e-mailadres moet loslaten. Check of er een @ in staat of zo. De beste methode is simpelweg een e-mail sturen en kijken of hij bouncet, maar dat werkt in je frontend natuurlijk niet zo lekker. Maar je moet aannemen dat de gebruiker een valide e-mailadres wil invullen en dus niet van alles gaan afdwingen. Als je gebruiker bewust een niet-bestaand/niet-werkend e-mailadres invult, dan verwacht die blijkbaar dat je e-mails niet zo boeiend zijn.

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 28 juli 2024 08:36]

Verwijderd 15 maart 2023 11:19
Sinds de spam lekken in outlook had dit met terugwerkende kracht erg prettig geweest.
Blokker_1999
@Verwijderd15 maart 2023 11:53
Das het grote nadeel, met terugwerkende kracht kan je zoiets niet inzetten. Ik maak al enkele jaren voor elke website een uniek email adres aan waarmee men mijn primair adres niet kan achterhalen. En dan merk je dat de meeste spam afkomstig is van oude lekken. De unieke adressen krijgen amper hits.
meowmofo 15 maart 2023 11:48
Het grote probleem hier is als je ooit account recovery wilt doen via email en deze service wellicht niet meer bestaat.
Splorky @meowmofo15 maart 2023 12:51
Dan is een eigen domein wel handig.
Misschien niet helemaal anoniem.

Als er bijvoorbeeld opeens veel mails worden gestuurd naar ZeeuwEnZeeuw@mijndomein.TLD van verschillende banken met verzoek om een of andere actie uit te voeren, dan krijgt ZeeuwEnZeeuw@mijndomein.TLD een re-direct naar spam@mijndomein.TLD.
TheMaurice @Splorky15 maart 2023 13:02
Een eigen domein en dus een eigen emailadres in de vorm van voornaam@voornaamachternaam.nl was uiteindelijk waar ik na enig beraad op uit kwam. cctlds zullen nog decennia bestaan als het goed is.
Verwijderd @meowmofo15 maart 2023 12:02
precies, daarom heb ik gewoon meerdere hotmail en gmail accounts, die bestaan al 20 ish jaar. En voor sites waar een account min of meer verplicht is, maar gewoon voor mij waardeloos zijn, gebruik ik mailinator, ikbenspamvrij etc etc
Sando @meowmofo15 maart 2023 12:07
Bij SimpleLoginvan Proton kan je je eigen domein gebruiken.
imqqmi 15 maart 2023 14:04
Weer code en functionaliteit in de browser die ik niet gebruik. Ze kunnen dan beter tijdens de installatie een opt out doen en t een extension/add on laten wat mij betreft.

En wat 'n gedoe, ik gebruik al jaren mn yahoo account als k mn email adres per ce op moet geven bij bedrijven, die heeft prima spamfilering en niets cruciaals gaat verloren bij een false positive.

Vwb telefoon kun je deze ook gewoon in de telefoon blokkeren, zowel facebook als je nummer (android 11).

Ik krijg op mn prive email nooit spam, en heel zelden een telefoontje van bedrijven/telemarketers. Een keer heeft n ex me eens opgegeven bij n bedrijf (goed bedoeld hoor) en heb er ook spam van gehad, je kunt niet altijd alles voorkomen.
Delade 15 maart 2023 11:25
De titel is kapot.
Aardedraadje @Delade15 maart 2023 11:26
Hij klopt hoor. Ik moest hem ook ff dubbel lezen.

Mozilla zet functie om e-mailadres te verbergen in Firefox
Delade @Aardedraadje15 maart 2023 11:30
Je hebt gelijk. Echter misschien niet de beste titel dan als ie zo dubbelzinnig te lezen is ;-)
Zerora @Delade15 maart 2023 11:27
Niks mis mee.
rijnsoft @Delade15 maart 2023 11:32
Het is geen beste titel, dat is duidelijk. Beter zou zijn: "Firefox krijgt functie om e-mailadres te verbergen.".
ToolBee @rijnsoft15 maart 2023 11:34
Nee, want dat heeft-ie al. :P

"Dyslectics of the world UNTIE"
GekkePrutser 15 maart 2023 11:35
Interessant maar niet echt super nuttig. Ik geef mijn echte email toch alleen aan vertrouwde partijen. Voor de rest heb ik wat weggooi gmailtjes.

Ik zou het tof vinden als ze een echte anonimiseringsdienst zouden maken zoals iCloud Private Relay van Apple, en die echt in de browser integreren. Wat ze nu hebben met de mullvad VPN en losse client is niet zinvol. Het is minder flexibel en minder handig dan de echte mullvad en het biedt geen per-site geanonimiseerd IP zoals Apple doet. Dat zou voor mij wel iets zijn waarbij ik echt voor Firefox zou gaan betalen.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 28 juli 2024 08:36]

DataGhost @GekkePrutser15 maart 2023 11:53
Wat zijn "vertrouwde partijen"? Als ik bij haveibeenpwned kijk zijn de mailadressen die ik voor Adobe en voor Facebook gebruik beide ooit gelekt. Die van Adobe in een leak van... Adobe, en die van Facebook in een leak van Myspace, want voor Facebook logins werd gewoon je mailadres doorgegeven als handle. Op m'n Paypal-adres komt ook spam want dat adres gaven ze ook door aan elke verkoper. Er zijn nog meer adressen gelekt van partijen die ik op zich gewoon vertrouw of zelfs van afhankelijk ben (grote verhuurder). Dus wat kan je precies vertrouwen? Of is het handiger om je risico's zelf al te beperken en dus overal aparte adressen voor te gebruiken?

En dan hebben we in recent nieuws partijen als Securitybedrijf Acronis, Gemeente Eindhoven, KLM, Ben, Twitter, Vrije Universiteit, LastPass en nog vele anderen. Volgens mij zijn alle partijen die ik genoemd heb wel groot genoeg om vertrouwd te zijn toch? Van sommige ben je simpelweg afhankelijk. En als er dan toch iets gebeurt bij een van die partijen ligt je "echte email" alsnog op straat.

[Reactie gewijzigd door DataGhost op 28 juli 2024 08:36]

GekkePrutser @DataGhost15 maart 2023 16:27
Veel daarvan zijn helemaal geen partijen die ik mijn echte email adres geef (op eigen domein). Social media bijvoorbeeld (al gebruik ik die sowieso niet).

Maar ik vind email an sich ook niet echt belangrijk. Het protocol is zo enorm kapot dat het niet meer interessant is als communicatiemiddel door het gebrek aan end to end encryptie. Het wordt alleen nog gebruikt voor notificatie (zie bijv dat het nooit meer een email is die iets zegt, het is altijd 'er staat een bericht voor je op onze portal').

Maar Spam is ook sowieso niet bepaald het grootste probleem. Ik krijg zelden nog spam, dat was 10 jaar geleden wel anders. Het gebrek aan encryptie is veel groter. Tracking op internet vind ik een veel groter probleem.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 28 juli 2024 08:36]

Alfa1970 15 maart 2023 19:16
Ik heb een gratis oplossing.
Stel een whitelist in. Delete alles wat niet op je witelist staat.
Probleem opgelost.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.