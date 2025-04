'Firefox Relay krijgt ondersteuning voor beschermen van telefoonnummers'

Firefox gaat naar verluidt als onderdeel van zijn Relay-abonnement ook bescherming van telefoonnumers aanbieden. Deze dienst gaat gebruikers binnenkort de mogelijkheid geven om een ander telefoonnummer op te geven dat wordt doorverbonden naar het eigen privénummer.

Firefox heeft de nieuwe functie nog niet aangekondigd, maar volgens Firefox-blogger Sören Hentzschel krijgen Firefox Relay-gebruikers in de VS en Canada later dit jaar de de mogelijkheid om een telefoonnummer aan te maken in Relay. Waar Hentzschel die informatie vandaan haalt, meldt hij niet. Het is ook nog niet bekend of deze dienst ook buiten Noord-Amerika beschikbaar komt.

Oproepen en sms-berichten worden via dit nummer doorgestuurd naar het privénummer van de gebruiker, zonder dat de gebruiker zijn telefoonnummer hoeft prijs te geven. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te zorgen dat een telefoonnummer niet uitlekt als er een datalek is bij een webwinkel waar klanten verplicht een telefoonnummer moeten opgeven.

Op dit moment biedt Firefox dit via zijn Relay-abonnement al aan voor e-mailadressen. Met het premium-abonnement voor Firefox Relay kunnen gebruikers onbeperkt e-mailaliassen aanmaken, zodat er bijvoorbeeld bij elke webwinkel een uniek adres kan worden opgegeven. Deze dienst kost in Nederland momenteel 1 euro per maand, maar Firefox gaat volgens Hentzschel later deze maand een prijsverhoging aankondigen, waarna de dienst 2 euro per maand kost.