Mozilla maakt Firefox Relay in browser algemeen beschikbaar

Mozilla is begonnen met het uitbrengen van Firefox Relay voor alle gebruikers van de browser. Die kunnen 'in de komende weken' gebruikmaken van de dienst waarmee e-mailadressen kunnen worden verborgen voor websites.

De functie is vanaf vandaag bruikbaar voor de eerste gebruikers van Firefox-accounts. Binnen een aantal weken moet dat gelden voor alle gebruikers. Die kunnen de functie dan direct vanuit de toolbar oproepen. Dat werd eerder al toegevoegd aan de add-on. Gebruikers kunnen Relay binnen een paar weken ook zonder die add-on inzetten.

Mozilla kondigde eerder dit jaar al aan dat het Relay dieper in Firefox wilde integreren. Firefox Relay is een functie waarmee gebruikers een alternatief e-mailadres kunnen opvoeren voor bijvoorbeeld gebruikersonderzoeken of het aanmaken van accounts, omdat ze hun echte e-mailadres niet willen afstaan. Relay ontvangt die e-mails en toont ze dan alsnog aan de gebruiker.

Relay is gratis te gebruiken met maximaal vijf e-mailadressen. Gebruikers die een euro per maand betalen, krijgen daarvoor niet alleen een oneindig aantal e-mails, maar ook extra opties zoals het automatisch blokkeren van promotie-e-mails en het anoniem antwoorden op berichten.