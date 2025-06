Google maakt AI-assistent Duet beschikbaar voor Workspace-gebruikers

Google maakt de AI-assistent Duet AI beschikbaar voor alle Workspace-gebruikers. De functie was er al een tijdje in bèta. Duet kan onder andere notities maken van vergaderingen, documenten samenvatten en applicatie-specifieke taken uitvoeren op basis van kunstmatige intelligentie.

Google zegt dat Duet AI voor alle betalende Workspace-gebruikers beschikbaar wordt. De functie is niet gratis; gebruikers in grote teams moeten dertig dollar per gebruiker per maand betalen. Het bedrijf zegt tegen CNBC dat het nog nadenkt over prijzen voor kleine bedrijven en individuele gebruikers.

Duet AI is een verzamelnaam voor tientallen functies binnen Workspace-programma's die worden aangestuurd door kunstmatige intelligentie. Google noemt in een blogpost enkele voorbeelden, waaronder de functie om notities te maken tijdens een videovergadering en daarvan een samenvatting naar alle deelnemers te sturen, of de mogelijkheid om zelf deel te nemen aan een vergadering namens de gebruiker en bepaalde, vooraf geschreven notities door te geven. Duet is daarnaast ook de naam van allerlei kleine functies binnen bijvoorbeeld Meet, waar de AI automatisch de belichting of het geluid kan aanpassen.

Workspace krijgt ook een ingebouwde chatbotfunctie in bepaalde apps waar gebruikers vragen aan kunnen stellen op basis van Duet AI. Verder verschijnt Duet-functionaliteit op relevante momenten als een apart menu, maar in andere gevallen zal het een ondersteunende en onderliggende technologie zijn voor bepaalde nieuwe features in Workspace-apps.

Google kondigde de features in mei al aan tijdens ontwikkelaarsconferentie I/O. Het bedrijf heeft de tools sindsdien in bèta. Google belooft dat Duet geen data van werknemers gebruikt om Google-modellen te trainen 'zonder permissie'.