Google laat gebruikers meerdere werklocaties voor één dag instellen in Calendar

Google komt met een nieuwe functie voor zijn Calendar-dienst waarmee gebruikers kunnen instellen op welke tijdstippen van de dag ze precies op welke locatie werken.

Voorheen was het enkel mogelijk om via Google Calendar per dag een werklocatie in te stellen, maar nu kunnen gebruikers dus bijvoorbeeld instellen dat ze een bepaald gedeelte van de dag op kantoor zijn, en een bepaald gedeelte thuis. Zo moet het in een hybride werkomgeving makkelijker worden om de beschikbaarheid aan te geven, aangezien veel werknemers niet de hele werkdag op eenzelfde locatie blijven, schrijft Google.

De functie is beschikbaar voor betalende Workspace-gebruikers met de abonnementen Enterprise, Education en Nonprofit. Persoonlijke Google-accounts krijgen de functie niet. De toevoeging wordt momenteel uitgerold, en moet volgens Google aan het eind van de maand beschikbaar zijn voor iedere gebruiker die ervoor in aanmerking komt.