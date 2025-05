Bug voegt willekeurige e-mails uit Gmail toe aan Google Calendar

Er treedt een bug op die willekeurige e-mails uit Gmail als evenementen die de hele dag duren in Calendar zet. Het is onbekend hoe wijdverspreid het probleem is en Google heeft nog geen reactie gegeven op de meldingen.

Bron: The Verge

Onder meer meldingen over wijzigingen in privacybeleid en digitale bonnetjes van Epic verschijnen als afspraken die de hele dag duren in Google Calendar, melden 9to5Mac en The Verge. Gebruikers melden de willekeurige afspraken sinds vrijdag. Het is onbekend hoe de bug veroorzaakt dat sommige e-mails een afspraak in de agenda van gebruikers worden.

Het lijkt vooral gebruikers te treffen die de app van Google Calendar gebruiken; het is onbekend of het ook gebruikers op het web treft. Het gaat in elk geval om de apps op iOS en Android. Een tijdelijke oplossing is de optie uitzetten om afspraken uit e-mails automatisch om te zetten in afspraken in Calendar. Dat kan via de instellingen van de app.