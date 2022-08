Google is begonnen met het samenvoegen van videobelapps Duo en Meet

Google is bezig met het samenvoegen van Duo en Meet. De fusie heet Meet en wordt de enige chat- en bel-app van Google. Dit betekent dat het logo van en de naam Duo gaan verdwijnen. De oude Meet-app gaat verder onder de naam Meet Original.

Het samenvoegen van de apps werd in juni aangekondigd. Google wilde de apps combineren, zodat alle functies in één app te vinden zijn. Duo-gebruikers blijven hun gesprekken en contactlijsten behouden. Daarnaast zijn er extra functionaliteiten beschikbaar gekomen die al in Meet zitten, zoals grotere groepsgesprekken en virtuele achtergronden.

De integratie met andere Google-producten en diensten van derde partijen gaat mee naar de vernieuwde app. Meet is geïntegreerd in Gmail, Calendar en Assistant, en heeft integraties voor bijvoorbeeld Slack en Spotify. De oude Meet-app is nog steeds beschikbaar en heeft een andere naam gekregen: Meet Original. Google wil de app op termijn uitfaseren. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.