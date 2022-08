Game Freak deelt meer details over Pokémon Scarlet en Violet

Game Freak heeft woensdag in een presentatie meer informatie gegeven over Pokémon Scarlet en Violet, die op 18 november verschijnt voor de Nintendo Switch. Zo gaat de ontwikkelaar in op de gameplay en het verhaal van het spel.

De regio waarin de nieuwe generatie zich afspeelt heet Paldea. De speler is een scholier die deelneemt aan een schatzoekwedstrijd. Tijdens de reis door de regio stuit hij op een van de twee legendarische Pokémon van Paldea, die als vervoermiddel gebruikt kan worden. De trailer toont dat Koraidon en Miraidon kunnen ‘rijden’, maar ook zwemmen en vliegen. De gyms keren terug in Pokémon Scarlet en Violet. Net als in de voorgaande spellen zijn er acht gyms. De speler kan dit keer echter zelf kiezen in welke volgorde hij deze wil afronden.

Het spel bevat een nieuw gameplay-element genaamd Terastal. Hierbij ondergaat de Pokémon een transformatie tijdens het gevecht en krijgt een kristalachtig uiterlijk. Daarnaast worden de aanvallen van het beestje sterker. In sommige gevallen kan het type van de Pokémon ook veranderen. In welk type het verandert, verschilt per individuele Pokémon. Zo kan bijvoorbeeld een Eevee zijn originele normaal-type behouden na zijn Terastal-transformatie, maar kunnen andere Eevee’s een gras-type of een water-type worden.

De speler kan Pokémon met zeldzame Tera-types tegenkomen in de zogenoemde Tera Raid-gevechten. Hierin nemen maximaal vier spelers het op tegen een sterke Pokémon. De speler hoeft bij Tera Raid-gevechten niet op zijn beurt te wachten en kan vechten op zijn eigen tempo.

Verder laat de trailer twee nieuwe Pokémon en een regionale variant van de Pokémon Wooper zien. Game Freak meldt dat de pre-orders zijn begonnen. Als pre-orderbonus ontvangt de speler een Pikachu met het Tera-type Vliegend. Een Pikachu met dit Tera-type kan worden gevangen in Pokémon Scarlet en Violet, zegt Game Freak.