Pokémon Scarlet en Violet komen 18 november uit

Pokémon Scarlet en Violet komen op 18 november uit voor de Nintendo Switch. Eerder werd bekendgemaakt dat de negende generatie Pokémon-spellen later dit jaar uit zouden komen, zonder dat er een releasedatum werd genoemd.

In de trailer die woensdag is gepubliceerd, blijkt dat de spellen multiplayer ondersteunen tot maximaal vier spelers. Het is niet helemaal duidelijk of de spelers alleen gezamenlijk kunnen reizen of dat ze vrij zijn om te gaan en te staan waar ze willen.

Pokémon Scarlet en Violet worden de eerste open-wereldspellen in de hoofdserie. Dit betekent dat spelers de nieuwe regio kunnen ontdekken, zonder dat ze verplicht zijn om een door het verhaal gedicteerd pad te volgen, beschrijft de officiële website. Het zijn echter niet de eerste spellen in de franchise die een 'open wereld' bieden. In januari kwam Pokémon Legends: Arceus uit, een spin-offgame waarbij de focus ligt op het volledig in- en aanvullen van de Pokédex, in plaats van vechten.





Toch wijken Pokémon Scarlet en Violet niet te veel af van hun voorgangers. Gevechten met npc’s en andere spelers zijn nog steeds een belangrijk onderdeel van de spellen. Ook wordt de speler op pad gestuurd door een Pokémon-professor. Wat wel anders is, is dat er dit keer twee professors zijn. Bij Scarlet is dat Professor Sada en bij Pokémon Violet is dat Professor Turo. Of de traditionele Gym-gevechten zullen terugkeren, is nog niet helemaal duidelijk.

De trailer laat tevens vijf nieuwe Pokémon zien. Drie van de vijf zijn Pokémon die de speler aan het begin van het avontuur tegenkomt: het gras-type Smoliv, de elektrische muis Pawmi en Lechonk, een normaal-type varkentje. De andere twee zijn legendarische Pokémon, die tevens de mascottes zijn van de spellen: Koraidon en Miraidon. Koraidon is alleen te vangen in Pokémon Scarlet en Miraidon is de mascotte van Violet.