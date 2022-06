Pokémon-ontwikkelaar Junichi Masuda vertrekt bij Game Freak

Junichi Masuda, een van de originele ontwikkelaars van de Pokémon-serie, gaat weg bij Game Freak. Masuda is tevens een van de mede-oprichters van het bedrijf en heeft ruim dertig jaar voor Game Freak gewerkt.

In een verklaring laat Masuda woensdag weten dat hij chief creative fellow wordt voor The Pokémon Company, een dochteronderneming van Nintendo dat zich richt op de marketing rondom de Pokémon-franchise. "Ik hoop de grenzen van videogames te overschrijden door te proberen meer verrassingen, plezier en opwinding te bieden aan mensen over de hele wereld.", schrijft Masuda.

De ontwikkelaar richtte Game Freak op in 1989, samen met Satoshi Tajiri and Ken Sugimori. Naast programmeur was Masuda ook de componist voor Pokémon Red en Blue. Bij de ontwikkeling van Pokémon Ruby en Sapphire nam de ontwikkelaar de rol van game director op zich. Hij was tevens de game director van Diamond en Pearl, Black en White, X en Y, en Let's Go Pikachu en Eevee. Bij andere Pokémon-projecten was Masuda betrokken als producent, componist, adviseur of supervisor. Het laatste Pokémon-spel waaraan hij heeft meegewerkt, is Pokémon Legends: Arceus. Dat kwam in januari van dit jaar uit voor de Nintendo Switch.