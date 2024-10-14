Pokémon-ontwikkelaar Game Freak gehackt, data bevat veel geheime informatie

Pokémon-ontwikkelaar Game Freak is slachtoffer geworden van een hack. Bij de hack is veel documentatie buitgemaakt, waaronder de broncode van diverse games en informatie over tot nu toe geheime projecten.

Game Freak zegt in een statement de hack te betreuren, zeker omdat het ook ging om de contactinformatie van 2600 medewerkers, waaronder ingehuurde krachten. Het bedrijf zegt dat criminelen toegang hebben gehad tot de servers. Inmiddels zou dat niet meer het geval zijn en heeft het bedrijf de beveiliging opgeschroefd.

Behalve data van medewerkers kregen de criminelen ook veel data in handen over projecten van het bedrijf. Volgens CentroLeaks gaat het onder meer om het al aangekondigde Pokémon Z-A, maar er zijn nog twee games in ontwikkeling met de codenamen Gaia en Synapse. Ook was er een film in ontwikkeling die in 2023 had moeten uitkomen met de naam Project Bauer, een Great Detective Pikachu-film als vervolg op de eerste Detective Pikachu, een tv-anime en een liveactionserie voor Netflix.