Pokémon-ontwikkelaar Game Freak gehackt, data bevat veel geheime informatie

Pokémon-ontwikkelaar Game Freak is slachtoffer geworden van een hack. Bij de hack is veel documentatie buitgemaakt, waaronder de broncode van diverse games en informatie over tot nu toe geheime projecten.

Game Freak zegt in een statement de hack te betreuren, zeker omdat het ook ging om de contactinformatie van 2600 medewerkers, waaronder ingehuurde krachten. Het bedrijf zegt dat criminelen toegang hebben gehad tot de servers. Inmiddels zou dat niet meer het geval zijn en heeft het bedrijf de beveiliging opgeschroefd.

Behalve data van medewerkers kregen de criminelen ook veel data in handen over projecten van het bedrijf. Volgens CentroLeaks gaat het onder meer om het al aangekondigde Pokémon Z-A, maar er zijn nog twee games in ontwikkeling met de codenamen Gaia en Synapse. Ook was er een film in ontwikkeling die in 2023 had moeten uitkomen met de naam Project Bauer, een Great Detective Pikachu-film als vervolg op de eerste Detective Pikachu, een tv-anime en een liveactionserie voor Netflix.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-10-2024 11:14
76 • submitter: Reyland

14-10-2024 • 11:14

76

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Reacties (76)

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Satangel 14 oktober 2024 11:17
Zijn ook duizenden handleidingen en 100% exact dezelfde bestanden voor hoesjes te printen uitgelekt.

Dit kan de markt voor retro games wel eens doen overvloeien van zeer moeilijk te herkennen fake games zoals Pokemon Crystal bvb.
bjorn_cm @Satangel14 oktober 2024 11:43
Maar het kan ook gebruikt worden om originele cartridges met een beschadigd label opnieuw te stickeren.
icecreammm @bjorn_cm14 oktober 2024 12:44
Mja, waarom iets dat volledig origineel is, gedeeltelijk niet-origineel maken omdat het wat mooier oogt?
Dit zal sowieso misbruikt worden om originele cartridges met beschadigd label door te verkopen voor hogere prijzen, zonder te melden dat er een repro label opgepakt werd.
Brenttouza @icecreammm14 oktober 2024 13:06
Ik ben zelf een retro game verzamelaar (vooral SNES). Zelf zou ik het niet doen maar ik snap wel waarom mensen het zouden doen. Niet per se voor geldwinst en scams, maar om hun verzameling (zoals je zelf aangeeft) mooier te laten ogen. Als je ergens fan van bent en je hebt niet meteen de middelen om het beste en duurste te kopen, waarom dan veel uitgeven voor het esthetische terwijl je juist dat gemakkelijk kan aanpakken. Koop een goedkope cartridge, lap hem zelf op, voilla! Je hebt nu een mooi ogende cartridge dat je op originele hardware kan spelen en je kan het nog eens displayen ook.
catfish @Brenttouza14 oktober 2024 17:16
Maar je weet dan zelf dat het niet meer echt origineel is...
Kan je evengoed een replica kopen.
Cambionn @catfish14 oktober 2024 17:49
Ik vind dat er wel een groot verschil zit tussen een originele cartidge met een niet-originele sticker en een knock-off cartidge. Daarbij zijn er al genoeg cartidges niet meet 100% origineel omdat batterij vervangen is. Dat is ook niet "de originele batterij" :+ .

Laat me duidelijk zijn, ik vind dat het netjes gemeld moet worden als de sticker vervangen is. Maar meteen een slechte zaak of gelijk aan een (illegale) replica-cartidge vind ik het niet per se.
naaitsab @Satangel14 oktober 2024 12:00
'valsmunterij' is vaak niet zo zeer de kwestie van het juiste bron materiaal hebben maar beschikken over het juiste fysieke materiaal. Denk aan matchende cartridges, zeker in je Crystal voorbeeld. Printer, papier en finish (o.a. foil). Dus daar ben ik niet zo bang voor. In ieder geval niet meer dan nu al plaatsvind door goeie scanners. Gezien de prijzen van sommige cartridges is het bijzonder lucratief geworden om valse games te produceren.
Zoop @naaitsab14 oktober 2024 12:26
Idd, zeker met crystal, die cartridge is best bijzonder gekleurd, is in ieder geval geen standaard, en verkleurt mogelijk ook anders over tijd enzo.
sjorsbeans @naaitsab14 oktober 2024 16:06
als echt de interne documenten gehackt zijn dan is het vinden van een product specificatie "cartridge"ook niet zo moeiljk.
SterkeYerke @Satangel14 oktober 2024 11:53
Het maakt het ook makkelijker om een exacte kopie te maken van een originele cartrigde. En als ‘ie exact gelijk is, is ‘ie dan nog wel fake?

Aan de andere kant: als ik verzamelaar was zou ik daar ook niet gelukkig van worden.
HADES2001 @Satangel14 oktober 2024 14:16
sorry maar geen enkele verzamelaar baseert zijn aankopen op de echtheid van hoesjes en handleidingen (waar al enorm goede kopietjes van zijn en echt deze leak niet nodig hebben) maar doen het op basis van de cartridge. Heb zelf een flinke retro verzameling en voor al mijn dure aankopen controleer ik de chips op de cartridge en ga niet uit van een hoesje of handleiding
YopY @HADES200114 oktober 2024 15:21
Dat zal voor het spel zelf de echtheid bewijzen (of niet), maar een "echte" verzamelaar wil ook de originele verpakking enzo - kijk maar naar de prijzen van losse cartridges vs cartridges met doosje bij de 2e hands winkels en / of ebay en co.
whahas
@Satangel14 oktober 2024 11:37
Goed punt!
Zerora
@Satangel14 oktober 2024 14:04
Dat zie ik persoonlijk niet zozeer als een nadeel. De covers zijn nu namelijk al niet van echt te onderscheiden.
eazyq 14 oktober 2024 11:49
Misschien snap ik het niet maar als je die spoilers niet wilt weten of zien lees of kijk je toch gewoon niet?
Verwijderd @eazyq14 oktober 2024 11:55
Paradoxaal genoeg doen mensen vaak dingen die precies omgekeerd zijn met wat het beste/meest plezierige resultaat oplevert.

Het vlees is zwak, en men moet 24 uur per dag niet kijken voor het grotere plezier in de toekomst tegenover één keer de spoilers bekijken voor het pleziertje nu.
Tjidde @eazyq14 oktober 2024 13:48
Het kan ook zijn dat als je in de Pokemon Theories zit, dat een content creator een "theorie" maakt van de leak. Waardoor je als nog soort van gespoiled wordt. Zonder dat je er bewust opzoek naar bent.

Daarnaast heb je ook nog eens het nadeel dat ineens een algoritme denkt jij vindt Pokemon leuk, laat ik andere content zien van Pokemon waar dus ook informatie kan instaan die je niet wilt zien. En je komt er toch altijd te laat achter.
xlvg @eazyq14 oktober 2024 16:15
In de wereld van Algoritmes worden spoilers hoe dan ook voor je neus gestoken.
G_Dragon
14 oktober 2024 11:17
Een zeer trieste actie, die veel kapot maakt voor het bedrijf maar ook voor de fans..
Hopelijk weten ze de hackers nog wel te pakken ondanks de schade al gedaan is!
GertMenkel @G_Dragon14 oktober 2024 11:34
Misschien snap ik het niet helemaal als iemand die Nintendo niet zoveel kan schelen, maar wat maakt dit kapot voor fans? Het is niet alsof Nintendo ineens hun Pokémon-geldprintmachine maar uitzet, die spellen en films komen er toch nog wel.
ghangster @GertMenkel14 oktober 2024 12:03
GameFreak is veel kleiner dan Nintendo. Ik denk dat zij wel degelijk een grote klap vangen hiermee.
Ultimus XI @ghangster14 oktober 2024 12:59
Ze zijn niet 'gewoon' een ontwikkelaar van Pokémon games e.d., maar ze zijn mede-eigenaar van de Pokémon Company. Financieel zullen ze toch wel veel grotere klappen kunnen lijden. Misschien bedoel je iets anders met een 'grote klap vangen'?

[Reactie gewijzigd door Ultimus XI op 14 oktober 2024 13:00]

whahas
@GertMenkel14 oktober 2024 11:37
Spoilers, ik had liever niets geweten. Ik had liever niet geweten dat er een bepaald soort type game komt waar ik niet op zit te wachten, maar heel veel andere mensen wel.

Bovenstaand artikel heeft ook spoilers, vind ik.
YouriS @whahas14 oktober 2024 11:50
Dat is natuurlijk het risico door dit soort artikelen te openen. Gewoon niet naar omkijken, dan zie je er ook niet (veel) van. :)
protoss warrior @YouriS14 oktober 2024 12:47
Dat klinkt leuk als oplossing maar dan moet je ook elke forum en discussie waar dan ook(inclusief irl) over de games en pokemon in het algemeen gaan mijden omdat anderen het wel gelezen hebben en niet altijd spoiler tags gebruiken.
Daarnaast is het altijd zo dat de dingen die "ontdekt" worden bij dit soort leaks altijd volledig uit zijn verband getrokken worden voor de kliks wat als voordeel heeft dat je gelijk weer weet welke game "nieuws" sites je moet negeren.

Dit soort hacks mogen van mij veel harder aangepakt worden met als minimum een blokkade van een ieder en elke site die iets inhoudelijks deelt uit de leaks maar daarin ben ik toch in de minderheid dus volg ik maar steeds minder discussies en andere manieren waarop dit soort informatie gedeeld kan worden. Zoals nu ook zal ik waarschijnlijk voorlopig van alle fora wegblijven waar pokemon besproken word.
sworpie @whahas14 oktober 2024 11:46
Dan stop je toch simpelweg met lezen na de kop?
whahas
@sworpie14 oktober 2024 14:51
Ik had Tweakers hoger ingeschat. Ik had met deze kop geen inhoudelijke melding van wat die geheimen dan waren verwacht.

De kop zegt: "Data bevat veel geheime informatie"

Er staat nergens in de kop dat die informatie ook in het artikel staat waar we nu op reageren.
Tweekzor @whahas14 oktober 2024 23:08
Ik verwacht juist wel inhoudelijk te lezen wat de data inhoudt van een site als Tweakers, dus zo zijn er altijd verschillen.

Bovendien zie ik het verschil niet tussen een geleakte spoiler hier of een aankondiging over X maanden waarin het spel wordt getoond. De ontwikkeling is er toch, en als dat specifieke spel je niets boeit had je er uiteindelijk hoe dan ook van gehoord.
whahas
@Tweekzor15 oktober 2024 18:09
Context is koning.

Het gaat er om dat er nu niet uitgelegd wordt hoe Game Freak het voor zich zag.

Een vriend van mij meldde eerst dat er een bepaald type spel van Pokémon uit zou komen. Een genre dat ik verschrikkelijk vind. Als dat spel heel groot is, ga ik heel veel missen, omdat ik het niet wil spelen. Later nuanceerde die vriend het en was het wellicht toch niet dat genre.

Ik heb het liever niet zo vaag. Ik hoor het liever van de uitgever zelf op een manier dat ik er chocola van kan maken.
DutchEZmoder @whahas14 oktober 2024 13:16
Er zijn enkel codenamen voor nieuwe games gelekt, die namen worden uiteindelijk toch veranderd. En dat Game Freak aan nieuwe delen werkt is geen verrassing toch :P
IamGrimm @whahas14 oktober 2024 11:59
Spoilers? Het echte leven heeft geen spoilers, dat gebeurd gewoon.
MastaG @G_Dragon14 oktober 2024 12:17
Jammer voor Game Freak.
Om Nintendo zal ik geen traantje laten nadat ze de twee grootste Switch emulators om zeep hebben geholpen.
raro007 @MastaG14 oktober 2024 14:55
Grootste criminelen switch emulators bedoel je?
Want die dingen worden alleen maar voor iligaal games gebruikt.
YopY @raro00714 oktober 2024 16:28
Praktisch gezien waarschijnlijk wel, maar dat maakt de emulator zelf niet illegaal of de auteur(s) crimineel. Want dan zou het besturingssysteem waar de emulator op draait ook schuldig zijn, evenals de hardware, de hoster waar de software op aangeboden wordt, het internet, etc.

Ik begrijp dat het lijkt alsof emulators illegaal zouden moeten zijn en alleen gebruikt worden voor illegale dingen, maar de letter van de wet is het daar niet mee eens.
raro007 @YopY15 oktober 2024 10:01
dus wat jij zegt als jij een handleiding online zet met hoe jij iemand kan vermoorden zonder gepakt te woorden, maar dat je het niet moet doen wat dan ben je een crimineel.
dan is dat allemaal toegestaan want je moet het niet interpreteren dat je mensen uitlegt hoe ze vermoorden en dat het niet de doel is van die uitleg?
Advanced03 @raro00714 oktober 2024 15:18
Dit is gewoon klinkklare onzin.
Rzarect0r @raro00714 oktober 2024 23:58
Ik ben ook een topcrimineel omdat ik zelda op mn steam deck speelde zeker (heb de game ook en 3 switches gehad). :Y)
SaraNostra 14 oktober 2024 11:16
Lekker dan. Dat verpest het voor de fans, medewerkers and you name it. Droeftoeters.
bantoo @SaraNostra14 oktober 2024 11:18
Er zit best wat grappige info in die ze nooit met de wereld zouden willen delen. Lijkt me niet dat dit veel effect zal hebben op wat er uitgebracht gaat worden in de toekomst.
Polderviking @bantoo14 oktober 2024 11:22
Wel op wat er gaat uitlekken aan info.

Vond die leaks van GTA 6 bijvoorbeeld ook erg jammerlijk. Dat zuigt de helft van de fun uit Rockstar die dan eindelijk met een trailer komt.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 14 oktober 2024 11:32]

SinergyX
@Polderviking14 oktober 2024 12:14
De wereld draait niet op 'fun', maar op data, informatie en geld. Gezien de huidige 'game markt' heb ik liever vooraf inside info dan achteraf een product te krijgen waar ik toch al niet op zat te wachten, of het nu gaat om content, game zelf of de eventuele monetization erachter. De alpha gameplay liet wel wat interessante zaken zien mbt de game engine, de trailer maakt het imho weinig anders voor de fans die gewoon zaten te wachten op de aankondiging.

Denk dat er diverse geflopte games zijn geweest die gered hadden kunnen worden als er 'gelekte' informatie op straat was gekomen in de ontwikkelfase, achteraf is dit vaak niet meer aan te passen.

[Reactie gewijzigd door SinergyX op 14 oktober 2024 12:15]

Polderviking @SinergyX14 oktober 2024 12:55
Als je aan een game twijfelt kan je hem zeg maar ook gewoon eens niet pre-orderen en gewoon wachten wat mensen er van vinden wanneer hij eenmaal uit komt.
Dan heb je ook geen last van het krijgen van een substandaard product want je hebt nog niks gekocht.
De staat van de industrie wordt deels, of misschien vooral zelfs, bepaald door gamers die met geld blijven gooien.

En ik ben ook erg benieuwd naar wat je concreet geleerd hebt van die gelekte build waarvan je denkt dat dat toepasbaar is op de uiteindelijke release.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 14 oktober 2024 12:58]

Advanced03 @Polderviking14 oktober 2024 15:19
Dat had rockstar aan zichzelf te danken door helemaal niets te delen over de game.
YopY @Advanced0314 oktober 2024 16:31
? Dat geeft mensen geen recht om in te breken op andere systemen. Dat klinkt erg "entitled", maar ze zijn je helemaal niks schuldig.
Advanced03 @YopY15 oktober 2024 10:52
Zeker niet, maar je kan wel begrijpen dat de motivatie ervoor toeneemt als je jaren lang helemaal niets deelt. We wisten niet eens of GTA6 uberhaupt bestond.
Polderviking @Advanced0318 oktober 2024 13:55
Nee.

We weten ook niet of er een Half Life 3 komt. En hoewel ik nog steeds best vastgeroeste wrok koester tegen Valve over hoe ze die episodische uitbereidingen voor Half Life 2 stilletjes de nek omgedraaid hebben en je zo laten zitten met een van de grootste cliffhangers in gaming gun ik ze expliciet niet dat er informatie uitlekt door een hack.

Je hebt echt ergens kortsluiting opgelopen als vind dat informatie over een nieuw spelletje je te lang duurt je die informatie dan gaat halen alsof je een soort groot overheidscomplot blootlegt waar iedereen van moet weten. Kom maar weer even lekker gewoon naar aarde...

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 18 oktober 2024 13:59]

Polderviking @Advanced0315 oktober 2024 01:20
Ik heb er moeite mee dit statement serieus te nemen.
ErikT738 @SaraNostra14 oktober 2024 11:56
Ik begrijp dat het vervelend is voor Game Freak en hun medewerkers, maar hoe is dit vervelend voor de fans? Het enige wat ik me kan bedenken is dat je tegen spoilers aanloopt, maar over het algemeen zijn de verhaallijnen van Pokémon games zo slecht en/of voorspelbaar dat daar ook weinig fout kan gaan.

Edit - die op Japanse mythologie gebaseerde verhalen die nu naar buiten komen zijn wel hilarisch. They're putting the Freak back in Game Freak.

[Reactie gewijzigd door ErikT738 op 14 oktober 2024 18:24]

Nattekat @SaraNostra14 oktober 2024 11:57
Wat wordt er precies verpest voor fans? Dat er games in ontwikkeling zijn mag echt geen verrassing heten, dat gaat gewoon eindloos door. Verder is het heel makkelijk om jezelf te beschermen tegen spoilers, als die er al zijn.
Ruw ER 14 oktober 2024 11:19
Slechte zaak natuurlijk, maar, zag gisteren al wel video's voorbij komen met bijvoorbeeld pokemon die het niet gehaald hebben voor de uiteindelijke release, ook voor generaties 1, 2 en 3. Zelf zit ik nog heel diep in die drie generaties, 1 van mijn favo youtube kanalen is Scott's Thoughts, dus ik vind dit wel erg leuk om te zien.

Praat zo'n hack uiteraard niet goed eh.
Verwijderd 14 oktober 2024 12:01
Erg jammer dat er veel gevoelige informatie is gelekt en vooral ook zuur voor de medewerkers wiens gegevens nu op straat liggen.

Aan de andere kant is de informatie over bestaande media en games die nu naar buiten komt erg interessant. Als er broncode van recente games tussen zit kan er misschien een keer goed worden gekeken naar de manier waarop Game Freak spellen maakt en programmeert. De kwaliteit van de games is erg laag voor een miljardenbedrijf.
Malistix1985 14 oktober 2024 12:03
Vervelend, hacks zijn nooit leuk. Wel leuk om pokemon nieuws te krijgen maar dan liever op een andere manier.
secretqwerty10 14 oktober 2024 12:10
Ook is de gehele theologie van de Pokémon wereld uitgelekt.
veri @secretqwerty1014 oktober 2024 14:49
Whaat. Linkje?
YopY @secretqwerty1014 oktober 2024 16:29
Is dat officieel of meer concept? Ik zou denken dat als het officieel is, het ondertussen ook in de games en uitgebrachte media zou zijn.
R4gnax
@secretqwerty1014 oktober 2024 20:42
En er zijn of een paar grapjassen bezig geweest informatie uit de leaks te misrepresenteren, of Game Freak doet de naam daadwerkelijk eer aan, en ze hebben intern materiaal rondwaren wat een stukje verder gaat dan het feit dat vroegâh Pokémon en mensen samen woonden / trouwden (afhankelijk van welke officiële localisatie je volgt).
IlIlIllII 14 oktober 2024 12:25
Ontzettend jammer voor Game Freak. Dit is ook zeker niet de eerste keer! Tegelijkertijd is dit een enorme opsteker voor romhackers. Zo is o.a. de source code van Pokemon HeartGold/SoulSilver en Black/White 2 nu beschikbaar, want eindeloos veel deuren opent voor nieuwe romhacks.
Verwijderd @IlIlIllII14 oktober 2024 21:41
Al verwacht ik dat de kans klein is dat romhackers hier echt gebruik van zullen maken. Hier rust namelijk copyright op. Ondanks dat de source nu op straat ligt, wil het niet zeggen dat ze het ook mogen gaan gebruiken.
Patriot @Verwijderd14 oktober 2024 23:58
Je kunt er donder op zeggen dat er op den duur spontaan tools ontstaan die de binaries goed kunnen ontleden en plots is alles reverse engineered.

In theorie wil je voor optimale bescherming tegen rechtszaken een "clean room" benadering toepassen, maar nu de geest uit de fles is verwacht ik niet dat er ineens veel tegen gedaan kan/gaat worden.

Nintendo/GF lijkt er ook niet al teveel tegen kunnen of willen doen. Er zijn veel websites die romhacks integraal (niet als patch) aanbieden, dat mag ook al niet maar daar gebeurt weinig tegen.
ro8in 14 oktober 2024 12:33
Als ik eerlijk ben weet ik niet helemaal wat ik hiervan moet vinden, natuurlijk is het niet goed wat er nu gebeurd. Maar jammergenoeg moet ik, terwijl ik altijd echt een enorme fan van Nintendo ben geweest toegeven dat Nintendo nou ook niet bepaald goed bezig is.

Ze hebben nu 2 emulators aangeklaagd waardoor de makers hiervan hun spullen hebben gepakt en alles offline hebben gegooid. Beide Yuzu en Ryujinx zijn volledig opgedoekt, dat terwijl Emulatie helemaal niet verboden is. En ja het wordt veel gebruikt voor het illegaal spelen van games, maar Emulatie behulst zoveel meer dan alleen dit. Het zorgt ervoor dat je eeuwenoude games nog altijd kan spelen, het is een middel om belangrijke game historie in leven te houden. Nintendo maakt zelf ook gebruik van werk van emulatie makers uit het verleden met de release van oude NES en SNES games op hun switch weer. Daarnaast bied het de mogelijkheid om gewoon je game collectie te spelen zoals jij dat wil en op wat je dat wil. Waarom moet ik een gekochte game perse spelen op de Switch hardware als ik dat ook gewoon kan doen op een apparaat welke ik zelf fijner vind? Om maar niet te spreken over mensen die misschien helemaal niet om redenen op een switch kunnen spelen en doormiddel van Emulatie dat wel konden op voor hun aangepaste hardware.

Ik snap dat Emulatie het probleem van illegaal gestolen games spelen mogelijk maakt, maar daarmee is Emulatie op zichzelf niet verboden en is Emulatie ook niet de oorzaker van het probleem. Doordat Nintendo nu zo keihard in aan het gaan is op alle emulator makers gaan ze achter een stukje rechtmatige vrijheid aan en daar ben ik het simpelweg gewoon niet mee eens. Natuurlijk doek jij als klein emulator maak clubje meteen alles op als de grote Goliath Nintendo op je deur staat met een eis dat je direct moet stoppen. Dat is gewoon machtsmisbruik van hun financiele positie om iets wat volkomen legaal is te forceren om te stoppen. Ik zou zelf ook die rechtzaak niet aan gaan want hun hebben uiteindelijk een veel langere adem en weet je op voorhand al dat dit geen verstandige keuze is voor jezelf om deze aan te gaan.

Daarnaast is hun aanklacht tegen Palworld ook vrij vreemd, deze wordt gebasserd op hun trademark voor de mechaniek van dat je doormiddel van een bal gooien een monster vangt. Ik ben per definitie uberhaupt tegen mechanieken in software kunnen copyrighten omdat dit enorm innovatie kan tegenhouden, maar dat terzijde. Palworld is helemaal niet uniek of met iets gekomen wat niemand anders had kunnen bedenken, maar zijn simpelweg in een vacuum gesprongen, die alleen maar is onstaan omdat Nintendo/Pokemon zelf al jaren amper nog moeite staken in hun Pokemon games en gewoon telkens maar met makkelijke goedkope cashgrab itteraties zijn gekomen. Ja dan is het wachten op dat een keer een ander denkt van fuck it ik maar dan wel de game die jullie 10 jaar geleden al hadden moeten maken.

En dan wil ik het nog niet eens hebben over dat grote Smash bros toernooi welke ze hebben aangeklaagd, want fans van een game die een toernooi organiseren wat Nintendo zelf niet eens doet, ja dat kan echt niet hoor!

Daarnaast is Nintendo al lange tijd bezig met allemaal kleinere projecten als fan made mario spelletjes en wat niet down te halen. En nog erger er worden continu DMCA claims uitgedeeld zelfs aan Youtubers etc als zij uberhaupt een stukje gameplay in hun videos laten zien. Gewoon een positieve video review wordt neergehaald want er is een stukje gameplay van een Nintendo game te zien. Nintendo youtube channels zitten al heel lang met hun handen in hun haar dat zij eigenlijk dus gewoon niet een kanaal kunnen runnen omdat ze bij elke video weer bang moeten zijn op een claim van Nintendo. Nintendo is echt heel bizar van het padje af gewoon.

Kijk ik snap Nintendo heel goed als in dat ze gewoon hun business willen beschermen, maar zeker als het op Nintendo aankomt kan er vandaag de dag een hoop worden verbeterd daar en zouden ze misschien eens wat meer daarop moeten gaan focussen om te beginnen. Ze staan al langere tijd best stil en teren behoorlijk op hun merken en naam uit het verleden. Maar in plaats van aan hun eigen bedrijf te werken kiezen ze ervoor om alles wat ook maar iets van een rode N toont neer te halen als zij hier zelf aan verdienen gaat gewoon nergens meer over. Begrijpen ze dan niet dat heel veel van dit soort dingen ook gewoon hun juist helpt om gewoon geliefd te zijn onder het publiek en daarmee hun verkopen ook juist stimuleert. Ik begrijp gewoon echt niet wat daar bij Nintendo momenteel binnen de muren gaande is allemaal.

Ik ben echt een Nintendo fan diep in mijn ziel, maar ik kan niet anders dan bekennen dan dat ik wel een beetje verdrietig wordt van dat Nintendo langzaam van eeuwenoud games bedrijf met pure passie en liefde voor alles wat ze uitbrachten langzaam veranderd in een hongerige geld wolf welke zichzelf echt kapot aan het maken is door zelfs gewoon hun eigen fanbase aan te vallen als zij ook maar wagen om iets te doen waarin ook maar iets voorkomt wat met NIntendo te maken heeft. Ik had niet durven dromen dat ik in mijn lifetime nog de downfall van Nintendo zou gaan mee maken, maar langzaam begint het toch echt erop te lijken dat het nu langzaam in gang is gezet, het is een bedrijf welke bij mij al sinds klein kind een groot deel van mijn leven heeft mogen uitmaken.

Natuurlijk kan het zijn dat deze hack gewoon een random aanval is geweest om gegevens buit te maken, maar ergens doet mij vermoeden dat hun toch ook wel een target zijn vanwege alles wat zij afgelopen tijd zelf hebben geflikt. Op een gegeven moment is het genoeg er wordt al jaren op een normale manier geprobeerd Nintendo te bewegen om hun koers te veranderen, maar ze geven geen enkel gehoor en negeren alles compleet. Misschien dat op deze manier er eindelijk wel eens geluisterd gaat worden door al deze beslissers daar en ze zich misschien ook gaan realiseren dat je nooit volledige macht gaat hebben over alles wat er op internet verspreid wordt en het misschien eens tijd wordt om hier maar mee te leven en je busines model zo in te richten dat mensen ook geen moeite hebben met gewoon te betalen voor hun producten ondanks dat er op plekken hun merknaam gebruikt wordt voor allerlei zaken. Uiteindleijk zijn hun de bron van alle entertainment en zolang deze entertainment gewoon de beste is hoeven ze ook helemaal niet bang te zijn voor gebruik van hun merken en beelden elders. Want uiteindelijk als iets gewoon het geld waard is blijven mensen echt wel hun geld eraan uitgeven. Naar mijn mening leid iets pas tot omzet verlies als de alternatieven daadwerkelijk beter zijn of omdat het product of dienst gewoon zo belachelijk duur is dat het mindere alternatief in verhouding acceptabel wordt. Je zag het ooit eeuwen geleden in de film en muziek industrie met hun jacht op torrents etc. Maar uiteindelijk is die industrie volledig gekeerd en is met de komst van diensten als Netflix en Spotify de impact van torrents biijna nagenoeg 0 geworden en is in die gehele industrie amper nog focus op het aanpakken van dit soort sites. Daar hebben ze allang door dat dit nooit te stoppen is hoeveel geld je er ook tegen aan gooit. Je neemt het op tegen de gehele wereld bevolking er zal altijd iemand zijn die voortzet wat je net offline hebt gehaald. Ook Yuzu en RyuJinx zullen over tijd gewoon weer terugkomen onder een andere fork en naam, dat stop je niet. Ook Smash bros toernooien zullen er ooit weer komen. Nintendo snapt gewoon niet dat ze een onmogelijke weg aan het bewandelen zijn en maken in dit hele process alleen maar hunzelf kapot en dat is gewoon triest. Misschien dat een hack als deze ze zullen begrijpen dat de berg die zij proberen neer te halen alleen maar harder gaat groeien en het juist eindelijk alleen maar steeds moeilijker gaat worden om nog controle te krijgen over de data die over het internet gaat en zij misschien eindelijk dan hun strategie zullen veranderen om te leven met het feit dat dit niet controleerbaar is en gaan focussen op een bedrijf wat ondanks gewoon winst en verkopen weet te behalen door gewoon te focussen op zoals ze dat vroeger deden gewoon de beste te zijn.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 14 oktober 2024 12:46]

IlIlIllII @ro8in14 oktober 2024 12:45
Ik wil je klaagbrief niet ondermijnen (ben het grotendeels met je eens), maareh... dit artikel gaat over Game Freak. Niet over Nintendo. Nintendo is samen met Game Freak en Creatures Inc. eigenaar van The Pokemon Company. Daar houdt het zo'n beetje op.

Iets met barking at the wrong tree.

[Reactie gewijzigd door IlIlIllII op 14 oktober 2024 12:48]

ro8in @IlIlIllII14 oktober 2024 12:56
Nintendo is ook weer deels eigenaar van Creatures inc, dit bedrijf als game developer is eigenlijk ontstaan vanuit interne investeringen vanuit Nintendo. Daarvoor was het alleen een magzine. Alleen Game Freak staat hier los van alhoewel ik niet verbaasd zou zijn als Nintendo ook hier een grote lepel in de pap zou hebben.

Maar goed uiteindelijk hoe je het went of keert, met een Pokemon aanval raak je zeker ook een Nintendo en zal er over deze zaak zeker vanuit Nintendo gewoon besproken worden hoe hiermee om te gaan.

Uiteindelijk moeten hackers ook een beetje op zoek naar de zwakste schakel die wellicht in dit geval teovallig bij dit bedrijfsonderdeel lag. Natuurlijk zoals ik al zei kan het zijn dat dit echt niets verder met de koers van Nintendo in zijn algemeen te heeft, maar toch doet mij ergens wel vermoeden dat dit wellicht wel daaruit voortkomt en groeperingen gewoon op zoek zijn naar waar ze bij Nintendo naar binnen kunnen en in dit geval was het bij Pokemon het makkelijkst.

Maar we zullen zien wat en wie en waarom als er eenmaal meer bekend wordt.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 14 oktober 2024 12:57]

DdeM @ro8in14 oktober 2024 15:04
Emuleren mag zolang je dat alleen doet met het origineel of een door jezelf gemaakt kopie met een emulator die geen DRM omzeilt. De twee emulators die je noemt deden dat wel.

Wat betreft je claim dat Nintendo werk van emulator makers heeft gebruikt voor switch online wil ik wel wat bronnen zien, want zou niet weten waarom Nintendo dat nodig zou hebben daar ze zelf de originele software bezitten.

Wat Palworld betreft opzich eens, game mechanics zouden niet patenteerdbaar moeten zijn, bescherming op implementatie moet gewoon genoeg zijn (ofwel code copyright etc.)

Wat toernooi betreft ken ik het hele verhaal niet, maar toen ik vroeger in een community zat waar wij ook toernooien voor verschillende games organiseerde moesten we altijd eerst toestemming hebben van de publisher wat echt nooit een probleem was. Vaak was het zelfs kostenloos tot een bepaalde prijzenpot.

En wat betreft de dmca's naar fan games, dat moet gewoon. Je bent verplicht je trademarks te verdedigen, dus veel keuze hebben ze niet.

YouTube channels heb ik in het verleden wel eens gehoord, maar ik heb bijv. Arlo er zover ik me kan herinneren nooit over gehoord en hij maakt constant video's over Nintendo producten, zowel positief als negatief. Net zoals een aantal andere YouTubers die ik volg die allemaal gewoon leven van het maken van content over Nintendo games.
SunnieNL @ro8in14 oktober 2024 16:30
Ze hebben nu 2 emulators aangeklaagd waardoor de makers hiervan hun spullen hebben gepakt en alles offline hebben gegooid. <snip> En ja het wordt veel gebruikt voor het illegaal spelen van games, maar Emulatie behulst zoveel meer dan alleen dit. Het zorgt ervoor dat je eeuwenoude games nog altijd kan spelen, het is een middel om belangrijke game historie in leven te houden <snip> Waarom moet ik een gekochte game perse spelen op de Switch hardware als ik dat ook gewoon kan doen op een apparaat welke ik zelf fijner vind?
In dezelfde paragraaf twee argumenten die recht tegen elkaar in gaan. Als jij de exclusieve games niet op de huidige gewoon in de winkel te koop zijne hardware wilt spelen, geeft dat nog niet het recht om dan maar een illegale versie te gaan spelen op een emulator op andere hardware.

Daarmee ga je namelijk tegen heel veel zaken in die gewoon niet zijn toegestaan:
a) omzeilen van beveiliging
b) trademarks (games, device, naam)
c) copyright op games (source code). Die emulators gebruiken vaak gewoon source code van het OS/Firmware van de hardware zelf. Vaak via firmware dumps of reversed engineering buitgemaakt, maar zeker de firmware dumps (die hier het meest worden gebruikt) bevatten gewoon de originele code. Die mag je niet zomaar gebruiken. Dan zit je nog met de originele code van de games zelf die je gebruikt, ook daar zit copyright op die zeker bij games die je kan spelen op de Switch, nog lang niet verjaard zijn.

En daarmee doe je per direct in je hele stuk afbreuk op meerdere zaken, waarvan jij vind dat jij dat recht hebt. Echter, in allerlei wetten over de hele wereld wordt dat gewoon aangegeven als illegaal.

Zo heeft Nintendo geen enkel probleem met esports. Waar ze wel een probleem mee hebben is een toernooi wat hun IP en games gebruikt zonder daarvoor met hun af te stemmen en te betalen.
Zo mag jij ook geen film of series vertonen op een gratis/betaald event zonder daarvoor te betalen. Datzelfde geldt voor esports.

Gameplay laten zien is ook geen enkel probleem, als je het binnen 30 seconde houdt. Heb je grotere stukken dan loop je tegen rechten aan. Dit geldt bij heel veel games. Het is niet voor niets dat steeds meer games een optie hebben in het menu om bijvoorbeeld de muziek/geluiden van de game te veranderen naar rechtenvrije geluiden.

Fan made games maken ook gebruik van merkrecht van Nintendo en anderen. Dat is de reden waarom die worden neergehaald. Daar kun jij het niet mee eens zijn, maar Nintendo staat ten volste in hun recht. Wat als ik eens game uitbreng waarin Peach Mario moet verleiden met x-rated plaatjes en een oh-oh als er iets bij Mario groeit dan zijn standaard lengte met het aanraken van een bloem etc. Nintendo heeft wat te beschermen hier in merk, naam, beeld en geluid en niet op de laatste plaats, inkomsten. Nintendo staat voor kwaliteit en het kan zomaar zijn dat er iets op de markt komt wat die kwaliteit onderdrukt (zelfde met emulators trouwens, als jij de laatste Switch games slecht kan draaien op de emulator zou je Nintendo daar de schuld van kunnen geven).

Nintendo is hier niet alleen in. Sony doet hetzelfde. Elke auteur van muziek, beeld, games doet hetzelfde. Niet altijd in de mate van Nintendo, maar geloof me, er worden een hoop zaken aangepakt zonder dat jij het ziet. Probeer voor grap eens een zelf opgenomen video van een concert van Bryan Adams te uploaden (of gewoon een videoclip van hem te herpubliceren). Ik kan je vertellen dat die binnen 2 minuten eraf is en je een strike van Youtube hebt. (even als extreem voorbeeld waarvan ik weet dat deze Artiest een automatisch systeem aktief heeft dat direct reageert).

Daarnaast doet Nintendo dit niet nu pas. Zij voeren dit beleid al heel, heel erg lang. Langer dan het voor jouw zichtbaar is en dat gaat terug naar hun begintijd in de arcade.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 14 oktober 2024 16:44]

whahas
@SunnieNL15 oktober 2024 18:06
Bedankt voor je uitleg!
Thomas L @ro8in14 oktober 2024 13:15
Dat is ook de reden dat ik mijn pokemon fan game nooit gepubliceerd heb. Had geen zin in gezeur. Bovendien snap ik dat ze die laten verwijderen, want je gebruikt assets van ze die onder hun intellectueel eigendom vallen. Het is wel jammer dan Nintendo, alles wat fan made is van in ieder gaval Mario en Pokémon, offline haalt als het ook maar een beetje bekent wordt. Bijvoorbeeld het offline halen van Relic Castle.
ro8in @Thomas L14 oktober 2024 13:25
Ja terwijl ik dus echt zeer betwijfel of zo een fan made game enige negatieve impact heeft op hun omzet, sterker nog het heeft eerder denk ik juist een positieve impact want het houd juist zo een hele franchise bloeiend. Juist fan communities is waarop franchises leven. Je houd elkaar engaged en je leert mensen kennen en je houd elkaar up to date en hyped voor de volgende officiele game etc. Er zullen echt 0,0 mensen zijn die niet meer een originele Pokemon game gaan aanschaffen omdat ze een fan made game hebben gespeeld. Het is zo een kromme gedachtengang van Nintendo.
Thomas L @ro8in14 oktober 2024 13:41
Ben het zeker met je eens, maar je maakt nog steeds inbreuk als je die assets gebruikt, dus je verliest altijd van Nintendo op dat gebied. Ik had RPG Maker icm Pokemon essentials gebruikt. Pokemon essentials is ook al een keer offline gehaald geloof ik. Nintento verliest natuurlijk ook, omdat je zo fans weggaagt. Zeker als je zelf games released als met de performance van een PowerPoint presentatie, zie Pokémon Scarlet/Violet.
RayNbow
@ro8in14 oktober 2024 15:30
Het is zo een kromme gedachtengang van Nintendo.
Nintendo heeft Universal Studios' King Kong shitshow op het gebied van trademarks van dichtbij gezien. Pokémon is verre van een kleine franchise.

Drie keer raden waarom Nintendo zo veel mogelijk controle over hun intellectuele eigendom probeert uit te oefenen.
YopY @ro8in14 oktober 2024 16:32
Het gaat niet om "negatieve impact op hun omzet", maar om hun zeer waardevolle intellectuele eigendom; als ze dat niet sterk genoeg verdedigen verliezen ze er hun eigen recht op.

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