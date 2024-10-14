Pokémon-ontwikkelaar Game Freak gehackt, data bevat veel geheime informatie

Ze hebben nu 2 emulators aangeklaagd waardoor de makers hiervan hun spullen hebben gepakt en alles offline hebben gegooid. <snip> En ja het wordt veel gebruikt voor het illegaal spelen van games, maar Emulatie behulst zoveel meer dan alleen dit. Het zorgt ervoor dat je eeuwenoude games nog altijd kan spelen, het is een middel om belangrijke game historie in leven te houden <snip> Waarom moet ik een gekochte game perse spelen op de Switch hardware als ik dat ook gewoon kan doen op een apparaat welke ik zelf fijner vind?
In dezelfde paragraaf twee argumenten die recht tegen elkaar in gaan. Als jij de exclusieve games niet op de huidige gewoon in de winkel te koop zijne hardware wilt spelen, geeft dat nog niet het recht om dan maar een illegale versie te gaan spelen op een emulator op andere hardware.
Daarmee ga je namelijk tegen heel veel zaken in die gewoon niet zijn toegestaan:
a) omzeilen van beveiliging
b) trademarks (games, device, naam)
c) copyright op games (source code). Die emulators gebruiken vaak gewoon source code van het OS/Firmware van de hardware zelf. Vaak via firmware dumps of reversed engineering buitgemaakt, maar zeker de firmware dumps (die hier het meest worden gebruikt) bevatten gewoon de originele code. Die mag je niet zomaar gebruiken. Dan zit je nog met de originele code van de games zelf die je gebruikt, ook daar zit copyright op die zeker bij games die je kan spelen op de Switch, nog lang niet verjaard zijn.
En daarmee doe je per direct in je hele stuk afbreuk op meerdere zaken, waarvan jij vind dat jij dat recht hebt. Echter, in allerlei wetten over de hele wereld wordt dat gewoon aangegeven als illegaal.
Zo heeft Nintendo geen enkel probleem met esports. Waar ze wel een probleem mee hebben is een toernooi wat hun IP en games gebruikt zonder daarvoor met hun af te stemmen en te betalen.
Zo mag jij ook geen film of series vertonen op een gratis/betaald event zonder daarvoor te betalen. Datzelfde geldt voor esports.
Gameplay laten zien is ook geen enkel probleem, als je het binnen 30 seconde houdt. Heb je grotere stukken dan loop je tegen rechten aan. Dit geldt bij heel veel games. Het is niet voor niets dat steeds meer games een optie hebben in het menu om bijvoorbeeld de muziek/geluiden van de game te veranderen naar rechtenvrije geluiden.
Fan made games maken ook gebruik van merkrecht van Nintendo en anderen. Dat is de reden waarom die worden neergehaald. Daar kun jij het niet mee eens zijn, maar Nintendo staat ten volste in hun recht. Wat als ik eens game uitbreng waarin Peach Mario moet verleiden met x-rated plaatjes en een oh-oh als er iets bij Mario groeit dan zijn standaard lengte met het aanraken van een bloem etc. Nintendo heeft wat te beschermen hier in merk, naam, beeld en geluid en niet op de laatste plaats, inkomsten. Nintendo staat voor kwaliteit en het kan zomaar zijn dat er iets op de markt komt wat die kwaliteit onderdrukt (zelfde met emulators trouwens, als jij de laatste Switch games slecht kan draaien op de emulator zou je Nintendo daar de schuld van kunnen geven).
Nintendo is hier niet alleen in. Sony doet hetzelfde. Elke auteur van muziek, beeld, games doet hetzelfde. Niet altijd in de mate van Nintendo, maar geloof me, er worden een hoop zaken aangepakt zonder dat jij het ziet. Probeer voor grap eens een zelf opgenomen video van een concert van Bryan Adams te uploaden (of gewoon een videoclip van hem te herpubliceren). Ik kan je vertellen dat die binnen 2 minuten eraf is en je een strike van Youtube hebt. (even als extreem voorbeeld waarvan ik weet dat deze Artiest een automatisch systeem aktief heeft dat direct reageert).
Daarnaast doet Nintendo dit niet nu pas. Zij voeren dit beleid al heel, heel erg lang. Langer dan het voor jouw zichtbaar is en dat gaat terug naar hun begintijd in de arcade.
[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 14 oktober 2024 16:44]