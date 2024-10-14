Android lijkt Terminal-app te krijgen

Google werkt aan een Terminal-app voor Android, zo blijkt uit recente commits. De Terminal krijgt een virtuele machine met Debian en kan zo Linux-applicaties gaan draaien. Dat betreft onder meer Android Studio, de toepassing om Android-apps te ontwikkelen.

Het zal gaan om een instelling in de Ontwikkelaarsopties, meldt Android Authority. Op dit moment moet de virtuele machine nog apart geïnstalleerd worden, maar daarvoor komt vermoedelijk een geautomatiseerde manier.

Google heeft de app getest op de Pixel Tablet en Pixel 9 Pro XL, wat erop lijkt te wijzen dat de Terminal bruikbaar zal zijn op tablets en telefoons. De Terminal maakt gebruik van het Android Virtualization Framework en heeft een WebView om via een lokaal IP-adres de virtuele machine te laten zien. Er komt ondersteuning voor het bewaren van snapshots en tonen van graphics.

De Debian-VM maakt het mogelijk om Linux-apps op Android te draaien. Daarmee zou het voor het eerst mogelijk worden om Android-apps te ontwikkelen op Android via een officieel ondersteunde methode. Er bestaan al heel lang Terminal-apps voor Android van derden.