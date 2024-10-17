Google Foto's kan voortaan in hdr bewerkingen doen op de Pixel-telefoons

Google Foto's kan op Pixel-telefoons voortaan aanpassingen aan foto's doen, zonder dat de foto's van hdr-kwaliteit worden verlaagd naar sdr-kwaliteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassingen met de Magic Eraser of het vervagen van delen van foto's.

Gebruikers die op een smartphone foto's willen bewerken in Google Foto's, zien al snel dat de kwaliteit van de foto verlaagd wordt. Alleen bij eenvoudige wijzigingen, zoals het bijsnijden of draaien van foto's, blijft de kwaliteit op hdr-niveau. Bij andere wijzigingen wordt een nieuwe versie van de foto in sdr-kwaliteit opgeslagen.

Dat probleem wordt veroorzaakt Ultra HDR, dat in oktober 2023 werd geïntroduceerd bij Android 14, legt Google nu in een gedetailleerd artikel uit. Ultra HDR is een feature die ervoor zorgt dat foto's worden weergegeven op smartphones als hdr in plaats van als sdr, wat eerder het geval was. Daarvoor wordt naast de jpeg een speciale gain map opgeslagen, die aangeeft hoeveel iedere sdr-pixel opgehelderd moet worden voor een hdr-weergave.

Die aanpak vergroot echter ook 'de complexiteit van de beeldbewerkingsoperaties', aldus Google. Dat terwijl veel machinelearningbewerkingstools gemaakt zijn voor sdr-beelden, waarbij de machinelearningmodellen sdr-beelden als input verwachten en sdr-beelden als output geven. Dat betekent dat alleen de jpeg wordt aangepast en niet de bijbehorende gain map. Het gevolg is dat als een hdr-beeld wordt aangepast met bijvoorbeeld Magic Editor, er een 'ghosting'-effect ontstaat.

Een nieuw machinelearningmodel lost dit probleem op, door de ontbrekende gain-mapgebieden te reconstrueren. Het model voorspelt op basis van de aangepaste sdr-foto hoe de gain map eruit moet zien en implementeert die in de foto. Het model dat daarvoor gebruikt wordt, is getraind op duizenden hdr-foto's. De nieuwe functie is nu beschikbaar op de Pixel 8 en nieuwere apparaten van Google.

Van links naar rechts: een hdr-foto, de gain map, de sdr-foto nadat er twee ramen zijn verwijderd met de Magic Editor en de hdr-rendering met zichtbare 'ghosting' in het gebied waar de ramen zaten.
V.l.n.r: een hdr-foto, de gain map, de sdr-foto nadat er twee ramen zijn verwijderd met de Magic Editor en de hdr-rendering met zichtbare 'ghosting' in het gebied waar de ramen zaten

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-10-2024 12:03 11

17-10-2024 • 12:03

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Reacties (11)

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DarkWoesel 17 oktober 2024 12:13
Is dit ook met terugwerkende kracht want dat zou echt mooi zijn?!
Tuktop
@DarkWoesel17 oktober 2024 12:31
Zoals ik het begrijp wel ja, het is in feite een nieuw kunstje van Google Photos, dus je bestaande Ultra HDR-fotos (die je kunt maken vanaf de Pixel 8 ) kun je ermee bewerken.

[Reactie gewijzigd door Tuktop op 17 oktober 2024 12:31]

Tuktop
17 oktober 2024 12:09
Mooie ontwikkeling! Je kon overigens wel meer dan alleen bijsnijden en draaien, met behoud van de HDR data. De meeste andere basisbewerkingen konden ook. Soms werd de HDR in de preview uitgeschakeld maar bij opslaan werd het wel meegenomen.
Server.1968 17 oktober 2024 12:20
Ah, word ik toch nog weer blij, mijn pixel 8 weer net wat handiger. En ook al de Android 15 update (niet echt veel nieuws), prima Google, ga zo door.
Jensw19 17 oktober 2024 12:48
Zelf tot nu toe nog niet in de gaten gehad, maarja.. heb de Pixel 8 Pro pas een maandje of 3 nu, heb wel in de gaten dat deze super foto's kan maken met de camera, zou het kunnen zijn dat HDR op mijn pixel zelf qua beeldscherm niet aan staat en ik het niet opgemerkt heb?
Wel heel fijn dat het probleem nu dan weer verholpen is, heb tot nu toe ook hele goede ervaringen met mijn Pixel.
mhoedema 17 oktober 2024 13:28
ik vond het vooral onhandig met best shot/take, wat ik nog wel eens gebruik. Als je dan een andere foto uit de best-shot 'film' kiest, wordt alleen de SDR opgeslagen zonder die gain map. Benieuwd of dat nu ook opgelost is.
GroeneThee 17 oktober 2024 13:33
Heb mijn oude pixel 6Pro maar weer eens afgestoft en de update naar Android 15 maar eens aangezet. De camera's en foto mogelijkheden zijn eigenlijk het enige waarom ik nog steeds met een schuin oog naar de Pixel serie kijk.
kabelmannetje @GroeneThee17 oktober 2024 20:31
Beide kan je gepatcht op elke andere Android draaien.
BrbZrk 17 oktober 2024 14:52
En nu voor videos.

Ik edit soms wel wat snel op mn Xperia 1 VI wat hdr videos maar dan maakt ie er sdr van. Zelfde verhaal in principe (geen ghosting) hij converteert m gewoon en dat gaat alles er lelijk en grauw uitzien.
keverjeroen 17 oktober 2024 19:06
Zijn de foto's in de webversie van Photos dan ook hdr?
kabelmannetje 17 oktober 2024 20:30
Dat krijg je als je een verouderd beeldformaat wil hacken met HDR info.

Als Google gewoon moderne en wijdverspreide standaarden aanhoudt met HDR support, dan heb je dit gedoe ook niet.

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