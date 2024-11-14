Google Maps krijgt functie om te zoeken op producten

Google Maps gaat gebruikers kunnen laten zoeken op producten. Daarbij wordt het mogelijk om te zien welke winkels in de buurt die producten hebben en of er voorraad is. Het is onbekend of de functie snel naar Nederland en België komt.

Het zoeken op producten opent ook een carrousel uit Google Shopping met daarbij informatie over winkelvoorraad en afstand tot de winkel, zegt Google. Tot nu toe is het alleen mogelijk om te zoeken op een type winkel, maar niet op specifieke soorten producten.

Daarnaast kunnen chauffeurs zaken gaan doorgeven zoals of wegen verhard zijn, of ze ondergelopen zijn of dat op bepaalde plekken slecht zicht is. Hoe dat er precies uit komt te zien, is momenteel nog niet duidelijk. Google Maps geeft al veel langer onder meer verkeersinformatie door via de app.

Google Maps zoeken op productGoogle Maps zoeken op product

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-11-2024 20:53 65

14-11-2024 • 20:53

65

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Reacties (65)

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wildhagen 14 november 2024 20:59
Vervolgens is het mogelijk om te zien welke winkels in de buurt die producten hebben en of er voorraad is.
Hoe moet ik dit voor me zien in de praktijk?

Kan ik dan zoeken op bijvoorbeeld "halfje bruin volkoren brood", en dat ik dan de bakkers in de buurt zie, die dat nog op voorraad hebben en waar het dus nog niet uitverkocht is?

Hoe bepaalt Google Maps dan of zo'n produkt nog op voorraad is, en hoe actueel en betrouwbaar is zo'n voorraad melding dan?
Roerdomp @wildhagen14 november 2024 21:05
Ik denk dat je het andersom moet zien. Het is hoogstwaarschijnlijk niet aan Google Maps om te bepalen of iets op voorraad is, maar dat verkopers dat aan Google Maps kunnen doorgeven. Het is immers in hun voordeel om op Maps met producten te staan.

Ik denk ook niet dat je een aan een halfje bruin moet denken, maar eerder aan winkels zoals IKEA of H&M die al uitgebreid voorraadbeheer op hun site hebben staan. Misschien gaan ze een API introduceren oid die winkels aan hun voorraadbeheer kunnen koppelen.

Edit: heb even Gegoogled en hier een uitleg over hoe het werkt: https://www.searchenginej...eps-for-retailers/532696/. Het is dus echt aan retailers zelf om hieraan mee te werken.

[Reactie gewijzigd door Roerdomp op 14 november 2024 21:06]

Cyb @Roerdomp14 november 2024 22:12
Dergelijke info is al bij Google Search bekend, mits een webshop gebruik maakt van bepaalde gestructureerde data standaarden. (Voor een webshop is er eigenlijk geen reden om dat niet te gebruiken.) Het enige wat ze doen is eigenlijk de search query op Maps koppelen aan Google Search, en dan de website domeinen van een search results koppelen aan een het fysieke adres van de webshop (wat ze ook al hebben) en dat op Maps weergeven.

Op Maps kan je bijv ook al zoeken op gerechten van restaurants, waar Maps dan kijkt in Google Reviews. Nu wordt het dus uitgebreid met Google Search.
Nimac91 @Cyb15 november 2024 02:47
Totaal niet though. Als jij google search gebruikt, krijg je vooral geadverteerde producten te zien en dan een een rits winkels die het product ook hebben. Maar enkel van een specifiek product die jij invoert.

Als ik straks in google maps een badminton winkel zoek, is het heel chill om direct in google maps te zien wat voor shirtjes en schoenen ze op vooraad hebben en verkopen.

[Reactie gewijzigd door Nimac91 op 15 november 2024 02:48]

Brandforward @Roerdomp14 november 2024 22:49
Ah het is waarschijnlijk iets waar bedrijven mee kunnen adverteren op Google Maps. In het bovenstaande artikel staat dat het inventory management via Merchant Center loopt. Dat gebruik je ook om webshops te koppelen aan Google Ads om op shopping te kunnen adverteren. Het zal straks wel worden opgenomen in Performance Max campagnes verwacht ik.
Frup @Roerdomp14 november 2024 22:54
Dat vermoeden heb ik ook.
Echter ben ik bang voor een gesponsorde ranking. Ook het risico dat bij sommige winkels iets op voorraad lijkt, maar dat het in werkelijkheid niet in betreffende winkel blijkt te liggen.
Mijn ervaring is met Google, bij het zoeken van producten, dat vaak Bol ergens bovenin de resultatenlijst staat. Als je dan echter op de link klikt, blijkt het artikel 9 van de 10 keer niet op voorraad. Dan leer je het snel af.
Luchtbakker @wildhagen14 november 2024 22:15
Als je jouw api koppelt aan Google, kan Google deze vervolgens verwerken in maps. Google gaat echt niet gratis jouw product showen in Maps, dat kost uiteraard gewoon (flink) geld.
Splorky @wildhagen15 november 2024 13:24
Naast alle random voorstellen van locaties en random shops die je niet kan verbergen krijg je dan waarschijnlijk product fotos te zien van shops op de verschillende locaties. Nu zal dat met brood wel mee vallen. Maar als je op een boor machine gezocht heb dan zal je weken lang plaatjes van dat model boormachine voor bij zien komen op locaties van bouw markten.

Is ook niet uit te zetten natuurlijk.
BlaDeKke @Splorky15 november 2024 15:11
Jij bent die laatste die geen tracking en ads blocked?
Splorky @BlaDeKke15 november 2024 16:30
Kan dat in de maps applicatie?
Frame164 @wildhagen15 november 2024 13:58
Net zoals bedrijven hun openingstijden aan Google kunnen doorgeven. En wat te denken van crowd sourced data? Als er in reviews van een bepaalde winkel vaak staat dat het brood al om 4 uur is uitverkocht kan je daar wat mee. En dat is nog een heel simpel voorbeeld. We kunnen op heel veel andere gebieden al zien wat Google kan beredeneren op basis van data. Vaak weet je via Google al eerder wanneer je vertraagde vliegtuig (dat nog geeneens geland is) vertrekt dan via de borden op het vliegveld.
Batch 15 november 2024 07:51
Ik zou graag een uitgeklede versie van Maps willen met alleen kaarten en plannen van routes en verder niets.
NullVoid @Batch15 november 2024 09:04
Openstreetmaps. Op android heb je Organic Maps die gebruik maakt van de openstreet data. Voelt veel vlotter aan dan Google Maps en heeft niet alle poespas.
John Duh @NullVoid15 november 2024 12:38
Waze vind ik ook wel redelijk basic, voor Google begrippen. Persoonlijk geef ik toch de voorkeur aan Google Maps, omdat Waze iets te vaak alternatieve routes bedenkt om files te omzeilen, die per saldo niet altijd veel tijdswinst opleveren. Beide apps verkies ik dankzij Android Auto al jaren boven de ingebouwde auto navigatiesystemen.
blackSP @Batch15 november 2024 08:19
... uitgeklede versie van Maps...
Ze zouden veel meer met layers moeten werken mbt het kaartmateriaal. Vooral waar het de AI gegenereerde 'verbeteringen' betreft waardoor elk stuk land en vooral bos volledig onbruikbaar is voor wandelaars, mtbers, offroad rijders, mensen die landschappen bestuderen etc. Google heeft agv hun eigen satellieten het beste satelliet kaartmateriaal maar dat verprutsen ze volledig. En alle overige functies die tot 100% volledige dominantie leiden mogen ze wat mij betreft direct stoppen.
gimbal @Batch15 november 2024 11:32
Dat is de Google Maps app.

Tenminste, degene die ik heb draaien doet weinig meer. Misschien dat ik een uitgekleedde versie krijg omdat mijn telefoon niet hip genoeg is.
inf3rno89 14 november 2024 21:01
Nog meer advertentie in nog meer producten voor Google het liefst overal waar ze extra aan kunnen verdienen. Search is al waardeloos gemaakt door SEA en SEO.. Ze zijn goed bezig meer kapot te maken. Maar ze kunnen er mee door want er is toch geen concurrentie. Des te meer ik hoop dat AI roet in het eten kan gooien en een andere partij flinke tegenstand kan bieden op tenminste een paar vlakken.
Verwijderd @inf3rno8914 november 2024 22:05
Er is zeker wel concurrentie, een Tomtom die up-to-date is werkt prima, en zoveel kost dat niet, en puur navigatie, inclusief traject controles en flitsers, en als je een apple device heb kan je apple maps nog goed gebruiken
darknessblade @inf3rno8914 november 2024 22:17
Niet te vergeten dat bad actors, dit kunnen misbruiken door een dummy store te openen recht naast the Wibra di wiibra heet. met een nep pagina, om zo geld af te troggelen van consumenten.

of dat je tientallen dropshippers krijgt die allemaal wonderbaarlijk in hetzelfde gebouw as de mediamarkt/etc zit
NMN1665 @darknessblade15 november 2024 06:44
Hoe zie je dat voor je? Iemand huurt even een pand en zet dit op Google maps? Valse winkels vallen immers zo te melden.

Idem voor niet bestaande.
darknessblade @NMN166515 november 2024 11:30
exact zoals je het zegt, valse winkels/niet bestaande winkels.

voordat de reports vaak doorgaan hebben de bad-actors vaak al hun winst eruit, en zijn ze met de noorderzon verdwenen.


de manier hoe Google dit kan voorkomen is een vereiste van minimaal 100 reviews te hebben voor de desbetreffende winkel/winkelketen
Arjan P @inf3rno8915 november 2024 02:29
Het zal ook wel niet lang duren of je krijgt als je langs de bakker loopt de popup; 'Is hier nog steeds een halfje bruin te koop?' JA - NEE - X
whitemage2003 14 november 2024 21:33
Waarom niet gewoon in google zoals nu ook al veelal wordt gedaan... dan kom je ook al op maps. Niet perce nieuwe functionaliteit.
PCG2020 @whitemage200314 november 2024 22:00
Jawel. Het gaat hierbij niet per se alleen om de bedrijfsgegevens en openingstijden, want die staan er nu vaak al in, maar ook om voorraad van bepaalde, specifieke artikelen.

Stel dat je een bepaalde maat autoband nodig hebt, dan kun je met deze functionaliteit zien of Autobedrijf B. de Haas aan de Eerlijkheidsweg die op voorraad heeft - mits B. de Haas die gegevens aan Google Maps heeft gekoppeld.
Commendatore 14 november 2024 21:06
Die icoontjes van bedrijven in Street View zijn al irritant genoeg. Ik klik daar veel te vaak per ongeluk op.
Skit3000 14 november 2024 21:24
Fijn, een bouwmarkt, supermarkt en kledingwinkel is over het algemeen wel goed te vinden omdat je daar bekend mee bent, maar als je een keer iets unieks zoekt (naaimachine, kookgerei, auto-onderdelen, elektronische componenten, etc) krijg je nu in Google vaak alleen de (web)shop te zien die het meeste betaalt, ook al zit die aan de andere kant van het land. Als je straks in Google Maps gewoon alle winkels met het gewenste product of de productcategorie op de kaart te zien krijgt scheelt dat weer veel pagina's met zoekresultaten doorspitten.
Rogers 14 november 2024 21:30
Klinkt handig, maar dan worden bedrijven nog meer afhankelijkheid van google.
Verwijderd 14 november 2024 21:56
Gelukkig zijn “we” niet afhankelijk van google maps, want het wordt alleen maar commerciëler, hier een iPhone, en al één up-to-date tomtom, ik geloof dat ik die weer is gereed ga maken voor gewoon puur navigatie… en geen andere onzin
TWyk 14 november 2024 22:20
Google search is al bijna vermoord door commercialisatie en nu gaan ze ook Google maps afslachten.
Treurig.
Bruin Poeper 14 november 2024 22:47
Denkt Google nou echt dat we altijd op het web zijn om iets te kopen?
Ik wil weten, leren, onderzoeken.
En héél zelden zoek ik iets bijzonders om te kopen. En dan doorgaans niet van de winkel die het hardst roept om bovenaan te staan.Want die hebben niets bijzonders te bieden.

Toevoeging:
iedereen heeft toch de ervaring als toerist dat je achtervolgd wordt door opdringerige straatverkopers... dan wil je daar zo gauw mogelijk weer weg.

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 14 november 2024 22:56]

maevian @Bruin Poeper15 november 2024 06:41
Ik koop eigenlijk bijna nooit iets zonder dit op het web op te zoeken, zelf als ik in een fysieke winkel sta vergelijk ik online de prijzen.
Bruin Poeper @maevian17 november 2024 14:17
Kan me niet voorstellen dat iemand voortdurend bezig is met dingen te willen kopen. Dat is dan een verslaving.
Het soort aankopen waar ik internet voor raadpleeg komt misschien 1x per maand voor.
Maar dagelijks browse ik meerdere uren. Nieuws, communicatie, beetje bank/beleggen, studie (informatie zoeken).
Al met al ben ik 99% van de tijd niet geïnteresseerd in kopen. Reclame en commerciele zoeksuggesties zitten dus 99% van de tijd in de weg. Dan ga je voor de Google/Microsoft route een alternatief zoeken.

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 17 november 2024 14:21]

maevian @Bruin Poeper17 november 2024 14:21
Waar zeg ik dat ik voortdurend bezig ben met dingen te willen kopen? Ik zeg gewoon als ik iets wil kopen ik altijd online onderzoek doe om het best mogelijke product tegen een zo laag mogelijke prijs te krijgen.
Bruin Poeper @maevian17 november 2024 14:28
Als ik in een fysieke winkel sta kijk ik heel bedeesd naar de grond richting onderste schap. Daar zijn de prijzen altijd lager dan op het internet. Ik shop altijd zonder telefoon, wordt er stinkend rijk van.
O ja, over de winkels zelf: die kies ik vooral niet op basis van Google suggesties.

Reclame maken kost ze geld, wat ongunstig zou zijn als ik daar zou moeten kopen.

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 17 november 2024 14:32]

maevian @Bruin Poeper17 november 2024 14:29
Ik vind online toch vaker goedkoper dingen als op het onderste schap, but you do you.
Bruin Poeper @maevian17 november 2024 14:34
Je bent er duidelijk tevreden mee. Houen zo dan! :)
Crazy D @Bruin Poeper15 november 2024 22:23
Uh het idee is dat als je dat wilt je kunt zoeken op een specifiek product en dan direct winkels op de kaart te zien krijgt. Niet dat je per definitie al alle producten op de kaart getekend krijgt |:( Dus nee, ze gaan er niet van uit dat je altijd op het web bent om iets te kopen, maar als je een winkel zoekt die product X heeft, je dat ook via Maps kunt doen en dan direct kunt zien of er nog iets op voorraad is, en vooral ook erg handig, waar die winkel is. Zonder dat je in de zoekresultaten moet gaan klikken en daar ontdekken dat die winkel aan de andere kant van het land zit....

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