Google Maps krijgt functie om te zoeken op producten

Google Maps gaat gebruikers kunnen laten zoeken op producten. Daarbij wordt het mogelijk om te zien welke winkels in de buurt die producten hebben en of er voorraad is. Het is onbekend of de functie snel naar Nederland en België komt.

Het zoeken op producten opent ook een carrousel uit Google Shopping met daarbij informatie over winkelvoorraad en afstand tot de winkel, zegt Google. Tot nu toe is het alleen mogelijk om te zoeken op een type winkel, maar niet op specifieke soorten producten.

Daarnaast kunnen chauffeurs zaken gaan doorgeven zoals of wegen verhard zijn, of ze ondergelopen zijn of dat op bepaalde plekken slecht zicht is. Hoe dat er precies uit komt te zien, is momenteel nog niet duidelijk. Google Maps geeft al veel langer onder meer verkeersinformatie door via de app.