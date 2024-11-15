OpenAI brengt ChatGPT-app voor Windows uit voor alle gebruikers

OpenAI heeft zijn ChatGPT-app voor Windows beschikbaar gesteld voor alle gebruikers. Een testversie van de app kwam eerder al uit voor gebruikers met een abonnement, maar de app krijgt nu een volledige release en is ook bruikbaar zonder te betalen.

OpenAI bevestigt de volledige release van zijn Windows-app op sociale media. OpenAI bracht in oktober nog een testversie van de Windows-app uit, maar die was alleen beschikbaar voor gebruikers met een Plus-, Enterprise-, Team-, of Edu-abonnement. Dat is nu niet langer het geval.

Het bedrijf meldt dat Voice Mode nu beschikbaar is in de Windows-app; bij de eerdere release ontbrak die feature. Verder lijkt de functionaliteit hetzelfde te zijn. De app biedt ChatGPT aan in een los venster met een interface die gelijk is aan de webversie. Gebruikers kunnen de app openen met de toetsencombinatie 'alt+spatiebalk'. De Windows-versie van de app is te downloaden via de Microsoft Store.