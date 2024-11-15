OpenAI brengt ChatGPT-app voor Windows uit voor alle gebruikers

OpenAI heeft zijn ChatGPT-app voor Windows beschikbaar gesteld voor alle gebruikers. Een testversie van de app kwam eerder al uit voor gebruikers met een abonnement, maar de app krijgt nu een volledige release en is ook bruikbaar zonder te betalen.

OpenAI bevestigt de volledige release van zijn Windows-app op sociale media. OpenAI bracht in oktober nog een testversie van de Windows-app uit, maar die was alleen beschikbaar voor gebruikers met een Plus-, Enterprise-, Team-, of Edu-abonnement. Dat is nu niet langer het geval.

Het bedrijf meldt dat Voice Mode nu beschikbaar is in de Windows-app; bij de eerdere release ontbrak die feature. Verder lijkt de functionaliteit hetzelfde te zijn. De app biedt ChatGPT aan in een los venster met een interface die gelijk is aan de webversie. Gebruikers kunnen de app openen met de toetsencombinatie 'alt+spatiebalk'. De Windows-versie van de app is te downloaden via de Microsoft Store.

ChatGPT voor Windows

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 15-11-2024 07:32 53

15-11-2024 • 07:32

53

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Reacties (53)

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Rob vd Hoeven 15 november 2024 08:16
Nadeel van een App: Een app geeft OpenAI meer mogelijkheden om de gebruiker te profilen(?). Een webpagina heeft in een browser minder toegang tot het systeem.
Orangelights23 @Rob vd Hoeven15 november 2024 08:37
Waarom denk je dat? Device fingerprinting biedt ook veel mogelijkheden via browsers
lenwar
@Orangelights2315 november 2024 09:00
Apps kunnen gigantisch veel data ophalen. In elk geval op een (Android) telefoon. (iOS weet ik niet zeker, maar volgens mij ook wel een boel, heb ik wel is begrepen.)

https://play.google.com/s...com.facebook.katana&hl=en --> (naar beneden scrollen) About this app --> (naar beneden scrollen richting Permissions) View Details
Kijk naar wat Facebook allemaal 'mag'. Veel van die zaken kun je als gebruiker niet aan- en uitzetten.

Naast alle meta-data van het toestel zelf (merk/type/opslag/enz.) waar websites ook wel één en ander van kunnen detecteren via browsers:
Denk aan zaken als 'welke apps draaien er nu' of 'Welke apps zijn er geïnstalleerd', acculading, netwerkinstellingen, enz, enz, enz.

Apps kunnen echt gigantisch veel op je toestel.

Edit: Met fingerprinting weet je vooral veel van het apparaat zelf, maar beperkt 'wat' er op het apparaat gebeurd. Apps kunnen dat veel meer.

[Reactie gewijzigd door lenwar op 15 november 2024 09:01]

mr_evil08 @lenwar15 november 2024 12:44
Nu noem je ook een partij dat sowieso lak aan privacy van de gebruiker heeft.
lenwar
@mr_evil0815 november 2024 14:42
Indien je doelt op de Facebook app: Meta's verdienmodel is gebruikers profileren om daarop advertenties te kunnen verkopen. Meta is hierin niet fout bezig. Zij maken gebruik van de API's die Google ter beschikking stelt. Het feit dat Google al die informatie ongevraagd aan de Facebook-app door laat geven, is eigenlijk een teken dat je op een Android telefoon zo weinig mogelijk apps moet gebruiken. (als je je privacy enigszins serieus neemt.) (ik chargeer bewust hier)
Iedere app kan die zaken blijkbaar aanvragen. (Anders zijn er zat dingen niet logisch zijn voor een app als Facebook (voor de gebruiker))

Het probleem is in deze, is dat het wel zichtbaar is welke zaken de app kan uitlezen, maar je moet er actief naar zoeken en je kunt dus veel van die zaken ook niet uitzetten. Ik weet niet wat een browser/website allemaal kan uitlezen en doorsturen naar een webdienst. Ik weet ook niet of er een verschil is tussen een PWA en een website.
Orangelights23 @lenwar15 november 2024 13:09
Dat weet ik, maar men vergeet dat puur het bezoeken van een website en alle cookies accepteren ook al enorm veel informatie vrijgeeft.
lenwar
@Orangelights2315 november 2024 14:43
Nou nee. Het geeft dezelfde informatie aan meerdere partijen. Niet zo zeer "meer informatie". Een webpagina kan maar zoveel opsturen. Een app ziet veel meer. (zoals mijn voorbeeld aangeeft)Verkeerd gelezen.

[Reactie gewijzigd door lenwar op 15 november 2024 17:41]

Orangelights23 @lenwar15 november 2024 15:35
Nou, zeker wel. Je maakt er je eigen aanname van dat het nu opeens over data aan meerdere partijen gaan. Ik geef ook nergens aan dat een app minder informatie doorgeeft, dus ik heb het idee dat je in iedere geval niet reageert op mijn reactie.
lenwar
@Orangelights2315 november 2024 17:41
Ik las je reactie inderdaad verkeerd. 😊

Door cookies te accepteren, mag de adverteerder een ‘token’ opslaan in je browser waarmee die makkelijker jou over verschillende sites (en dezelfde site) kan volgen.

De data die de scripts van de eigenaar van die cookie verwerkt is nog steeds hetzelfde.
Het wordt alleen minder makkelijk aan jou(w browser) gekoppeld, maar ze zien nog steeds hetzelfde van die ene sessie.
Rob vd Hoeven @lenwar15 november 2024 13:56
Windows Apps draaien volgens mij onder het account van de gebruiker (correct me if i'm wrong) en hebben dus toegang tot alle gegevens/services waar de gebruiker toegang tot heeft.
lenwar
@Rob vd Hoeven15 november 2024 14:44
In Windows kun je, net zoals op je telefoon, apps toegang geven tot onderdelen van je systeem. Verouderde software zit niet in dat systeem, maar alles wat je via de Windows Store installeert in elk geval wel.
Rob vd Hoeven @Orangelights2315 november 2024 08:48
Bij de permissies van de app in de Microsoft store staat o.a.

- Toegang verkrijgen tot uw internetverbinding en werken als server
- Toegang verkrijgen tot uw thuis- en bedrijfsnetwerken.

Ik vraag me dan af: WAAROM?
moppentappers @Rob vd Hoeven15 november 2024 12:59
Gok omdat de app internet nodig heeft.
Rob vd Hoeven @moppentappers15 november 2024 13:42
Internet toegang is natuurlijk nodig, maar:

Werken als server en toegang tot thuis- en bedrijfsnetwerken is natuurlijk niet vanzelfsprekend nodig. ChatGPT in de webbrowser werkt prima zonder deze permissies.
MattiVM @Rob vd Hoeven15 november 2024 16:30
Ik weet ook niet waarom, maar als je bv. naar de Netflix app op de Windows store kijkt, dan vraagt die om de volgende permissies:

- Toegang verkrijgen tot uw internetverbinding
- Toegang verkrijgen tot uw internetverbinding en werken als server.
- Toegang verkrijgen tot uw thuis- of bedrijfsnetwerken
lenwar
@Rob vd Hoeven15 november 2024 08:36
Dit geldt voor iedere app natuurlijk. Dit is wat mij betreft de reden om van alles wat een fatsoenlijke webinterface voor je, gewoon de webinterface te gebruiken.

Ik weet overigens niet of een PWA (veel) meer kan dan alleen een website.
Frame164 @Rob vd Hoeven15 november 2024 08:42
Het niet gebruiken van apps heeft Google er nooit van weerhouden om gebruikers tot in de kleinste details te kunnen profileren. Apps zijn voor hun vooral een manier om te voorkomen dat gebruikers (te) makkelijk naar concurrenten gaan.
Zilverdael80 15 november 2024 07:42
Even voor mijn beeldvorming, waarom zou je de app gebruiken in plaats van de web interface?
Wat zijn de voordelen van de app?
Frame164 @Zilverdael8015 november 2024 08:05
Sommige mensen prefereren een app, andere een browser. Plus een app zorgt voor meer stickiness.
Pwigle @Frame16415 november 2024 08:11
Gebruik het al een tijdje en werkt geweldig, druk op ALT+Spatie en je kunt gelijk gaan typen in de app. Traditionele zoekmachines gebruik ik aanzienlijk minder sinds deze app uit is.
Frame164 @Pwigle15 november 2024 08:41
Precies. En zo heeft iedereen zijn eigen voorkeuren.
GeroldM
@Pwigle16 november 2024 01:58
Generiek advies bij problemen die ik tijdens werkzaamheden tegenkom, daar is AI niet slechter in dan de generieke zoekmachine.

Maar zodra het probleem vraagt om een oplossing die niet binnen vermogen van de AI valt, dan is een AI helemaal niet handiger als alternatief voor een zoekmachine.

Nu gebruik ik Tabby (lokaal), StableLM (lokaal), ChatGPT, Phind en Gemma, en dan nog zijn er problemen die niet door al deze AI opgelost kunnen worden. Maar met een zoekmachine ben ik vaker wel dan niet de oplossing gevonden.

Een groot deel van mijn werkzaamheden is wel gebaat bij toepassen van AI en daar gebruik ik het ook. Maar AI is voor mijn doen en laten zeker geen vervanger van een zoekmachine.

Het is net zoals met alles, 'juiste oplossing gebruiken op de juiste plaats' en 'wijs genoeg zijn om te bepalen wat de juiste oplossing op de juiste plaats is'.

Van wat ik heb begrepen is de rek er qua kwaliteit van de door AI gegenereerde antwoorden er behoorlijk uit. Nieuwe modellen kosten meer aan energie-verbruik, maar leveren geen significant verbeterde antwoorden meer op dan de antwoorden die de voorlopers al gegenereerden.

Vandaar dat ik verwacht dat men er beter aan zou doen om zich te focussen op het (drastisch) efficienter maken van modellen, qua energieverbruik bedoel ik dan. En ook meer gaan richten op bij mensen een klein/simpel model in huis te laten functioneren en middels een abonnement de vragen die te moeilijk zijn voor het lokale model door kan sluizen naar de online varianten.

Vermindert het verbruik van datacenters aanzienlijk. En daarmee ook de operationele kosten, en mensen hebben een lokale AI draaien, dus kunnen nog steeds het meest basale AI werk daaraan uitbesteden/smart home is nog steeds te bedienen enz. Wel zo handig als er om wat voor reden dan ook (even) geen internet beschikbaar is.
Henrikop @Zilverdael8015 november 2024 07:44
Advanced voice mode is niet in de browser.
nout77 @Henrikop15 november 2024 12:15
Maar ik neem aan dat voice mode via de app alleen beschikbaar is voor de betalende gebruikers?
JustFraKe @Zilverdael8015 november 2024 08:01
Ik vraag het me in dit geval ook af. Als het dan webbased is, heb ik liever een bookmark dan weer een snelkoppeling/start menu item. Weet wel dat het een trend lijkt te zijn van de afgelopen jaren dat veel bedrijven native apps omgooien naar een PWA met alle voor- & nadelen van dien. Het nut van zo'n PWA is om dezelfde gebruikservaring te creëeren onafhankelijk van het apparaat/OS/browser, en is vermoedelijk goedkoper/eenvoudiger in onderhoud t.o.v. native apps. Moeten die webapps uiteraard wel fatsoenlijk draaien, zie o.a. streaming diensten die de windows app hebben gediscontinueerd en met een PWA app verder zijn gegaan, met stotterend beeld, resolutie beperkingen, geen offline downloads, enz. als gevolg.
Micromize @JustFraKe15 november 2024 08:43
Je kan je bookmarks ook vastmaken aan de je menu. Doe ik bijv met Gmail, chat etc. Ik vind alles wat ik los kan hebben altijd fijner dan weer een bookmark. Zeker als ik het vaak gebruik.
lenwar
@Zilverdael8015 november 2024 08:51
Ik heb even de Store-pagina erbij gehaald:

Een keyboard-shortcut (Alt-spatie) zodat hij direct beschikbaar is
Chatten met je computer (vocaal) voor realtime en 'hands-free' adviezen/antwoorden terwijl je bezig bent
Op het web zoeken
'samen programmeren'
Screenshots maken en delen
bestanden en foto's verwerken (die upload je dus en dan doet ie z'n ding)

Dat 'kan' dus handig zijn. Ik denk dat het voornamelijk handig is, als je het 'continu' gebruikt gedurende de dag en niet alleen tussendoor is wat wil doen ermee.

((ze noemen nog een paar dingen, maar dat lijken meer generieke dingen die ook via de site kan))

Ik zag pasgeleden een demo waarin iemand 'samenwerkte' met ChatGPT. Het voorbeeld was dat ze samen door de code van een website gingen. In het voorbeeld was er een webformulier waarin er bepaalde dingen van de bezoeker werd gevraagd.

Naam
Adres
Woonplaats

Er werd dan aan ChatGPT gevraagd om het formulier uit te breiden met velden voor een e-mail adres en telefoonnummer en dat soort zaken. Hij genereerde toen de code en injecteerde die op de juiste plaats en met de juiste invoercontrole met javascript. (dus dat een e-mail adres een e-mail adres is en een telefoonnummer een telefoonnummer is). Dit deden ze volgens mij in Visual Studio.

Ik denk dat dit mogelijk wordt met de app ipv de website.
comecme @lenwar15 november 2024 12:27
Was dat niet Github Copilot?
brobro @Zilverdael8015 november 2024 08:28
Even voor mijn beeldvorming, waarom zou je de app gebruiken in plaats van de web interface?
Wat zijn de voordelen van de app?
Naast wat anderen al noemen, op MacOS kan de app nu bij sommige windows meekijken en reageren op (bijvoorbeeld code) die het ziet. De toekomst zal dus ook op Windows wel zijn: meer integratie.

Zowel Windows als Mac komen met locale AI gecombineerd met cloud AI. Voorbij een chatbot functie is een app dan wel nodig.

Maar goed, de meeste mensen (althans hier) zijn daarover zeer sceptisch. Om begrijpelijke redenen. Wat niet wegneemt dat we het over een paar jaar waarschijnlijk gebruiken omdat het dan niet meer weg te denken is.
GameNympho @brobro15 november 2024 11:12
Heel eerlijk, wat brengt AI voor 75% van de normale gebruikers?
Welke gevaren brengt het met zich mee voor deze gebruikers?
Privacy?
brobro @GameNympho15 november 2024 14:11
Heel eerlijk, wat brengt AI voor 75% van de normale gebruikers?
Welke gevaren brengt het met zich mee voor deze gebruikers?
Privacy?
Privacy? Welke privacy. Google /Meta / Facebook / etc. stalken ons al overal. Veel lokale AI zal a la Apple wel met enige privacy garanties komen. Fraai is het uiteindelijk niet, maar of mensen zich er iets van aantrekken? Dat gebeurt nu ook niet. Mail en agenda's, contactenlijsten staan ook massaal in de cloud.

Voor zover ik kan zien brengt AI nu vooral veel voor mensen die teksten genereren. Als je veel moet schrijven, argumenteren, structureren ideeën bedenken is het enorm behulpzaam. Daarnaast, ik vind Copilot voor M365 momenteel geen fijn product, maar ik denk wel dat het dat gaat worden. Fijn als AI snel je agenda kan checken en afspraken kan inplannen. Dit zijn best veel 'normale gebruikers', maar meestal wel als ze aan het werk of studeren zijn.

Privé? Tja, wat doen 'normale' mensen privé met hun computer? Beetje internetten, artikelen lezen, filmpjes kijken, etc. Vaak nog vanaf de telefoon. Niet iets waarvoor ze nog 20+ euro/maand een abonnement bij nodig hebben om leuke plaatjes te genereren of zo vermoed ik.

[Reactie gewijzigd door brobro op 15 november 2024 14:14]

Auryon @brobro15 november 2024 14:43
Voor mij is het toch mijn best besteedde 20 dollar per maand. Ik zie ook meer en meer mensen het op een betere manier gebruiken dan in de beginperiode.
brobro @Auryon15 november 2024 17:52
En wat doe je ermee?
magnifor @Zilverdael8015 november 2024 10:24
Op de mac doe ik bijvoorbeeld option + space en heb ik direct toegang tot de dienst. Niet eerst naar je browser en dan chatgpt openen.
lucade2210 @Zilverdael8015 november 2024 11:57
Vroeger was een app meestal sneller vanwege native functies. Plus je kan vaak meer instellingen wijzigen en je eigen configuraties in windows voor native apps toepassen.

Helaas zijn meer en meer apps tegenwoordig niet meer native, maar gewoon een shell om een webapp heen. Wat inderdaad het nut volledig weghaalt. Erg jammer :(
Qws @lucade221015 november 2024 12:57
Dit dus…
Verwijderd 15 november 2024 07:49
Wat is het verschil t.o.v. Copilot, wat ook al in Windows zit.
NoTechSupport @Verwijderd15 november 2024 08:06
Gpt heeft altijd het laatste model en gebruikt andere data.
https://www.zdnet.com/article/chatgpt-vs-copilot/
Marctraider @Verwijderd15 november 2024 08:45
Wat als het er niet in zit? Je maakt aannames. Geen co pilot op mijn LTSC installatie.
wisselwerking @Marctraider15 november 2024 09:28
Daar ben ik het wel mee eens. Op mijn werklaptop zit ook geen copilot. Ik maak dus sowieso gebruik van de web oplossing
SaraNostra @Verwijderd15 november 2024 13:09
Toch apart dat ze soort concurrentie aan gaan met Copilot.
dwizzy 15 november 2024 07:53
Is dit ook stiekem weer een Electron wrapper over een website waardoor er weer 700Mb van je werkgeheugen wordt gesnoept? ;)
Een shortcut is wel handig, maar ik vermoed dat die ook redelijk makkelijk met AutoHotKey is te bouwen voor een tabblad in je browser.
silent785 @dwizzy15 november 2024 09:48
Op macOS lijkt het qua ram usage wel mee te vallen dus betwijfel dat het een Electron app is. Ook omdat het nu zaken van andere apps kan lezen en dat lijkt me niet mogelijk via electron:
https://9to5mac.com/2024/...p-macos-third-party-apps/
cnieuweboer @dwizzy15 november 2024 12:02
Ongeveer 300MB, maar ik zie wel allerlei chomium bestanden in de program files van de app. Dus ja.

Naast de keyboard shortcut zie ik zo snel niets in de app wat niet op de website beschikbaar is.

[Reactie gewijzigd door cnieuweboer op 15 november 2024 12:04]

forclanz 15 november 2024 08:23
Ik heb deze feedback aan GPT gemaild, vooral de laatste 3 punten zijn wel matig dat dit niet kan via de app….

- I stutter a bit, so i need more “thinking” time when interacting with GPT. Despite having this set in my memory, responses are still too quick. How can I fix this?

• Please add support for multiple windows in the GPT Windows app. Right now, only one instance or window can be open, which limits multitasking compared to browser use.
• There’s no option to refresh the sidebar for displaying recent chats (e.g., from colleagues).
• A zoom feature for adjusting text size would help; the current text is too small, and zooming isn’t possible.
Marctraider 15 november 2024 08:43
Ja... Bij de term 'app' kom ik al gauw fake UWP apps tegen dat gewoon veredelde websites zijn.. Is het nu een app of gewoon een web instance?
lenwar
@Marctraider15 november 2024 09:03
Als je in de Windows Store naar de beschrijving kijkt, lijkt het meer dan een PWA te zijn.
Pasteis 15 november 2024 08:53
Ik heb hem een paar minuten geprobeerd, de advanced voice mode. Maar ik weet niet wat er mis gaat... ChatGPT geeft geen accurate antwoorden terug, waar ik dit via mijn mobiel wel hebt.

Iemand een idee hoe dit kan?
lenwar
@Pasteis15 november 2024 09:03
Vraag het aan ChatGPT? ;)
riquard74 @Pasteis15 november 2024 09:06
Ik weet alleen dat de voice chat met die blauwe wolken geen internet toegang heeft, de antwoorden komen van voor okt 2023 dacht ik. Probeer maar de huidige goudprijs te vragen, dan weet je of de module internet kan gebruiken. Hopelijk fixen ze dat nog.
DirtyBird 15 november 2024 11:20
Wat zijn de beperkingen als je niet betaalt? Zie daar niks over terug.
Alex3 17 november 2024 23:14
Alt+spatie geeft bij mij het systeemmenu van een venster. (Hetzelfde als rechtsklikken op de titelbalk.) Werkt dat dan niet meer?

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