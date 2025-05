Reuters: OpenAI werkt met Broadcom en TSMC aan eigen AI-chip

OpenAI werkt naar verluidt samen met Broadcom en TSMC aan een eigen AI-chip. Het zou gaan om een gespecialiseerde processor voor getrainde AI-modellen. OpenAI heeft de plannen nog niet officieel aangekondigd en er is daarom nog geen releasedatum bekend.

Er gaan sinds deze zomer geruchten rond over een in-house ontwikkelde AI-chip van OpenAI, die in samenwerking met Broadcom gemaakt zou worden. Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat ook TSMC betrokken is bij de ontwikkeling van de technologie. In eerste instantie zou de chipproductie in een eigen foundry plaatsvinden, maar die plannen zou het bedrijf geschrapt hebben. Mogelijk zoekt de ChatGPT-maker naar nog meer partners om technologieën voor de gespecialiseerde processors te kunnen combineren.

OpenAI zou specifiek werken aan eigen gespecialiseerde inference-chips. In tegenstelling tot de meeste huidige processors, is een dergelijke chip niet bedoeld om kunstmatige intelligentie te trainen, maar om op basis van een 'afgetraind' model en nieuwe informatie een resultaat te berekenen. Volgens Reuters zijn dergelijke chips vooralsnog minder populair dan trainingchips, maar naarmate er meer 'voltooide' modellen uitkomen, moeten inferencechips de overhand nemen.

Twintig werknemers, waaronder Google Tensor-ontwikkelaars Thomas Norrie en Richard Ho, zouden aan het project werken. De eerste chips, die dankzij Broadcom bij TSMC gemaakt moeten worden, zouden vanaf 2026 geproduceerd worden. Vooralsnog koopt OpenAI gpu's en andere processors bij andere fabrikanten, waaronder bij Nvidia.