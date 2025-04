'OpenAI is in gesprek met Broadcom over eigen AI-processors'

OpenAI is aan het onderhandelen met chipfabrikant Broadcom. Dat schrijft The Information op basis van informatie van betrokkenen. Het AI-bedrijf wil graag zijn eigen chips laten maken om de groeiende vraag naar generatieve AI-modellen bij te kunnen houden.

Doordat de wereldwijde vraag naar generatieve AI toeneemt, neemt ook de vraag naar krachtige processors toe. Om een langdurig tekort voor te zijn, zou OpenAI daarom in gesprek zijn met onder meer Broadcom voor het maken van eigen chips, schrijft The Information.

Hoever de onderhandelingen tussen de bedrijven zijn gevorderd en wat er tot nu toe is besproken, is niet bekend. Een woordvoerder van OpenAI bevestigd wel aan The Information dat er gesprekken plaatsvinden tussen het bedrijf en chipfabrikanten over 'het beter beschikbaar maken van de nodige infrastructuur'. OpenAI is zelf al bezig met het ontwerpen van eigen processors. Bij het bedrijf werken diverse oud-werknemers van Google die aan de Tensor-soc hebben gewerkt, schrijft onder andere Reuters.