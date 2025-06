OpenAI wil customchips op A16-procedé van TSMC laten produceren

OpenAI zou customchips willen laten produceren op het A16-procedé van TSMC. Het Amerikaanse onderzoeksbedrijf wilde aanvankelijk in samenwerking met TSMC een nieuwe fab bouwen voor de productie van een customchipset, maar naar verluidt gaan die plannen niet door.

OpenAI wil volgens The Economic Daily geen commentaar geven op de geruchten. De Chinese zakenkrant schrijft dat het Amerikaanse AI-bedrijf met deze beslissing in de voetsporen van Apple treedt. De iPhone-maker zou immers ook al productiecapaciteit op de A16-productielijn van TSMC hebben besteld. Bepaalde analisten vermoeden dat de twee Amerikaanse bedrijven willen samenwerken bij de ontwikkeling van custom-AI-chips, maar dat is nog niet bevestigd. OpenAI is volgens de krant ook al een samenwerking met Broadcom en Marvell aangegaan om eigen ASIC-chips te ontwerpen. Die zouden op het 3nm-procedé van TSMC worden gefabriceerd.

TSMC heeft in april van dit jaar zijn 1,6nm-procedé geïntroduceerd: de A16-node. Het nieuwe A16-procedé wordt gebaseerd op gate-all-aroundtransitors, ook wel nanosheets genoemd. TSMC voorziet de nieuwe 1,6nm-node ook van backside power delivery. Daarmee wordt de stroomvoorziening naar de onderkant van de chip verplaatst. Volgens TSMC is het A16-procedé acht tot tien procent sneller dan N2P bij dezelfde Vdd-spanning. De Taiwanese chipmaker wil in de tweede helft van 2026 beginnen met massaproductie op A16.