OpenAI heeft tool om AI-teksten van watermerk te voorzien en op te sporen

OpenAI beschikt over een nog niet uitgerolde tool waarmee het AI-teksten een watermerk kan geven en kan opsporen. Deze zou zeer accuraat zijn bij kleine redactionele aanpassingen via AI, maar minder nauwkeurig als teksten in hun geheel door AI zijn bewerkt.

OpenAI schrijft in een blogpostupdate dat de tool minder 'robuust' is als teksten aangepast zijn door vertaalsystemen of door andere taalmodellen. De effectiviteit zou ook afnemen als gebruikers met behulp van AI op systematische wijze leestekens aan een tekst hebben toegevoegd en die vervolgens weer hebben verwijderd.

Het Amerikaanse bedrijf overweegt het gebruik van de tool, maar heeft hem nog niet uitgerold. Volgens The Wall Street Journal is de functie al een jaar klaar om uitgerold te worden. "Er moet enkel op een knop worden gedrukt", klinkt het bij een bron. Binnen OpenAI werd er naar verluidt twee jaar lang nagedacht over een mogelijke release. Tijdens dit beslissingsproces zou het bedrijf een enquête onder ChatGPT-gebruikers hebben gehouden om hun mening te peilen. Volgens The Wall Street Journal ziet ongeveer een derde van de ondervraagde gebruikers de tool liever niet verschijnen.

In de blogpostupdate vermeldt OpenAI de enquête niet. Het bedrijf zegt wel dat de watermerktool ertoe kan leiden dat AI gestigmatiseerd wordt als schrijfhulpmiddel. Dat kan volgens de organisatie dan weer 'een disproportionele impact' hebben op sommige groepen gebruikers. OpenAI verwijst specifiek naar mensen met een andere moedertaal dan het Engels. In de post is ook te lezen dat er nog andere manieren worden verkend om AI-teksten op te sporen. Het bedrijf zou bijvoorbeeld nagaan hoe het hiervoor metadata kan inzetten.